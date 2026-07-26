Гюмри называют культурной столицей — это центр искусства, ремёсел и юмора. А ещё один из немногих городов страны, где сохранились постройки 18–19 веков. Вы прогуляетесь по колоритным улицам, увидите памятники имперской эпохи и следы Спитакского землетрясения. Мы покажем визитные карточки армянского Петербурга и расскажем о характере местных — весёлом и гостеприимном.

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Описание экскурсии

Церковь Святой Богородицы («Cеми ран») — единственная в Армении, где алтари принадлежат разным конфессиям.

Церковь Святого Спасителя — Спитакское землетрясение 1988 года почти полностью её разрушило, но после восстановления святыня превратилась в визитную карточку Гюмри.

Пешеходная улица Абовяна — её украшают сооружения 18 и 19 веков.

Памятник Мать Армения — предыстория этого мемориального комплекса поражает.

Чёрная крепость — в боях не участвовала и на редкость хорошо сохранилась.

Музей сестёр Асламазян — 600 работ как щепотка арт-терапии.

Вы узнаете:

Сколько раз и почему переименовывали Гюмри

Что происходило до и после страшного землетрясения 20 столетия

Почему город признали юмористической столицей

Кто из выходцев Гюмри пришёл к успеху

Организационные детали