Гюмри называют культурной столицей — это центр искусства, ремёсел и юмора. А ещё один из немногих городов страны, где сохранились постройки 18–19 веков.
Вы прогуляетесь по колоритным улицам, увидите памятники имперской эпохи и следы Спитакского землетрясения.
Мы покажем визитные карточки армянского Петербурга и расскажем о характере местных — весёлом и гостеприимном.
Вы прогуляетесь по колоритным улицам, увидите памятники имперской эпохи и следы Спитакского землетрясения.
Мы покажем визитные карточки армянского Петербурга и расскажем о характере местных — весёлом и гостеприимном.
Описание экскурсии
Церковь Святой Богородицы («Cеми ран») — единственная в Армении, где алтари принадлежат разным конфессиям.
Церковь Святого Спасителя — Спитакское землетрясение 1988 года почти полностью её разрушило, но после восстановления святыня превратилась в визитную карточку Гюмри.
Пешеходная улица Абовяна — её украшают сооружения 18 и 19 веков.
Памятник Мать Армения — предыстория этого мемориального комплекса поражает.
Чёрная крепость — в боях не участвовала и на редкость хорошо сохранилась.
Музей сестёр Асламазян — 600 работ как щепотка арт-терапии.
Вы узнаете:
- Сколько раз и почему переименовывали Гюмри
- Что происходило до и после страшного землетрясения 20 столетия
- Почему город признали юмористической столицей
- Кто из выходцев Гюмри пришёл к успеху
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются обед — 3000–5000 драмов за чел. (≈€7–12) и билет в музей — 1000 драмов
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Вардананца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль — ваша команда гидов в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 194 туристов
Мы команда гидов-профессионалов, которые знают и любят свою страну, её историю, географию, традиции, кухню. Мы хотим и вас влюбить в Армению!
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