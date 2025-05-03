Индивидуальная
до 4 чел.
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван с остановкой на прогулку по Гюмри. Удобный транспорт и возможность увидеть знаковые места города
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
В Гюмри с армянским вином
Путешествие по Гюмри обещает не только впечатления от дегустации вин, но и знакомство с богатой историей города
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$235 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 мая 2025Машина была подана во время, была возможность изменить маршрут и проехать через озеро Севан, у нас остались самые приятные впечатления по поездке.
- ССергей3 мая 2025Отличная организация экскурсии по Гюмри, с последующим трансфером в Ереван.
- ММарина14 ноября 2022Добрый вечер, Асмик! Всё прошло великолепно 😊 Нам очень понравилось, было познавательно, интересно, совсем не скучно (что важно!), вкусно и очень комфортно
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Мать-Армения»
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Сколько стоит экскурсия по Гюмри в мае 2025
Сейчас в Гюмри в категории "Мать-Армения" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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