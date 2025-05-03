Мать-Армения – экскурсии в Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Мать-Армения» в Гюмри, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
По Гюмри и окрестностям на авто
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван + обзорная прогулка по Гюмри
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван с остановкой на прогулку по Гюмри. Удобный транспорт и возможность увидеть знаковые места города
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
В Гюмри с армянским вином
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
В Гюмри с армянским вином
Путешествие по Гюмри обещает не только впечатления от дегустации вин, но и знакомство с богатой историей города
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$235 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2025
    Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван + обзорная прогулка по Гюмри
    Машина была подана во время, была возможность изменить маршрут и проехать через озеро Севан, у нас остались самые приятные впечатления по поездке.
  • С
    Сергей
    3 мая 2025
    Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван + обзорная прогулка по Гюмри
    Отличная организация экскурсии по Гюмри, с последующим трансфером в Ереван.
  • М
    Марина
    14 ноября 2022
    По Гюмри и окрестностям на авто
    Добрый вечер, Асмик! Всё прошло великолепно 😊 Нам очень понравилось, было познавательно, интересно, совсем не скучно (что важно!), вкусно и очень комфортно
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    🙌🏻 Сурену большое спасибо, он очень умный, внимательный, эрудированный и добрый человек 💛 Отвечал на каждый вопрос, вёл беседу увлекательно, а машину - аккуратно) Также помог выбрать ресторан для обеда и подсказывал по местным блюдам, что лучше попробовать. В общем, день у нас прошёл очень ярко и душевно)) И вам спасибо за организацию!)) Наделали много фотографий и видео, сейчас смотрим и любуемся 🤗

    Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Мать-Армения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Гюмри и окрестностям на авто
  2. Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван + обзорная прогулка по Гюмри
  3. В Гюмри с армянским вином
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Старый город
  4. Мать-Армения
  5. Озеро Севан
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в мае 2025
Сейчас в Гюмри в категории "Мать-Армения" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Гюмри на 2025 год по теме «Мать-Армения», 6 ⭐ отзывов, цены от €180. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль