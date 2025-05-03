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🙌🏻 Сурену большое спасибо, он очень умный, внимательный, эрудированный и добрый человек 💛 Отвечал на каждый вопрос, вёл беседу увлекательно, а машину - аккуратно) Также помог выбрать ресторан для обеда и подсказывал по местным блюдам, что лучше попробовать. В общем, день у нас прошёл очень ярко и душевно)) И вам спасибо за организацию!)) Наделали много фотографий и видео, сейчас смотрим и любуемся 🤗