Вечерняя прогулка по Гюмри

Познакомиться с культурной столицей Армении и увидеть ее самые интересные места

Вечером Гюмри становится по-настоящему сказочным городом.

Приглашаем воспользоваться этим волшебным временем! Вы обойдете исторический центр и полюбуетесь необычными зданиями из черного туфа.

Осмотрите старинные церкви и побываете на улицах, где пересекаются разные эпохи: от царского Александрополя до советского Ленинакана.
Вечерняя прогулка по Гюмри
Вечерняя прогулка по Гюмри
Вечерняя прогулка по Гюмри
Вечерняя прогулка по Гюмри
Вечерняя прогулка по Гюмри
Вечерняя прогулка по Гюмри
Вечерняя прогулка по Гюмри
Вечерняя прогулка по Гюмри
Вечерняя прогулка по Гюмри

Что вас ожидает

Знакомство с городом

На Театральной площади мы покажем вам памятник режиссеру и актеру Фрунзику Мкртчяну: раскроем связанные с ним городские байки и покажем места съемок его фильмов. На улице Руставели расскажем о возрождении Гюмри после землетрясения и о его возвращении на туристические карты Армении. А повернув у церкви Святого Знамения на улицу Абовяна, перенесемся прямиком в 19 век. Вы увидите старинные дома из черного туфа и узнаете, по какой технологии их строили.

С Гюмри на «ты»

Мы не будем нагружать вас датами и сухими энциклопедическими фактами, а поможем прикоснуться к местному колориту, поделимся байками и легендами. Расскажем, чем живет современный город, в чем его особенности и отличия от Еревана. Расшифруем армянские традиции, образ жизни и быт. Подскажем, где вкусно поесть и как интересно провести время. Одним словом, сделаем все, чтобы вы почувствовали себя в Гюмри желанными гостями.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Вардананц
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 18:00, в субботу и воскресенье в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в будние дни в 18:00, в субботу и воскресенье в 18:30

Ашот
Ашот
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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