в будние дни в 18:00, в субботу и воскресенье в 18:30

Что вас ожидает

Знакомство с городом

На Театральной площади мы покажем вам памятник режиссеру и актеру Фрунзику Мкртчяну: раскроем связанные с ним городские байки и покажем места съемок его фильмов. На улице Руставели расскажем о возрождении Гюмри после землетрясения и о его возвращении на туристические карты Армении. А повернув у церкви Святого Знамения на улицу Абовяна, перенесемся прямиком в 19 век. Вы увидите старинные дома из черного туфа и узнаете, по какой технологии их строили.

С Гюмри на «ты»

Мы не будем нагружать вас датами и сухими энциклопедическими фактами, а поможем прикоснуться к местному колориту, поделимся байками и легендами. Расскажем, чем живет современный город, в чем его особенности и отличия от Еревана. Расшифруем армянские традиции, образ жизни и быт. Подскажем, где вкусно поесть и как интересно провести время. Одним словом, сделаем все, чтобы вы почувствовали себя в Гюмри желанными гостями.

Организационные детали