Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на обзорной экскурсии

Гюмри поразит вас драматической историей.

На его долю пришлись не только годы торгового процветания, но и войны, и разрушительные землетрясения.

Тем не менее, здесь есть на что посмотреть! Я покажу сохранившиеся старинные дома, площади и церкви.

Расскажу о современной жизни города, его культурных событиях и перспективах развития.
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня
Гюмри вчера и сегодня

Что вас ожидает

Знакомство с Гюмри

Вы погуляете по историческому центру Гюмри и увидите его знаковые места: площадь Вардананц, армянскую церковь Семь ран и купеческие дома, принадлежавшие семьям Кешишян и Дзитохцян. Познакомитесь со стрит-артом местных художников в стиле Босха и Матисса, услышите историю русской церкви Плпан Жан и узнаете, какие интересные события происходили в городе. А если пожелаете, заглянете в дома-музеи актера Мгера Мкртчян и поэта Аветика Исаакяна.

Рынок, парикмахерская и пивоваренный завод

Гюмри нельзя назвать классическим туристическим городом. Все-таки главное здесь не достопримечательности, а атмосфера — уютная, доброжелательная и гостеприимная. За ней мы отправимся на колоритный рынок: вы понаблюдаете за радушными продавцами и узнаете, какие товары пользуются у горожан самым большим спросом. А чтобы окончательно погрузиться в местную жизнь, мы посетим старинный пивоваренный завод и советскую парикмахерскую с оригинальным дизайном и инвентарем.

Организационные детали

Посещение домов-музеев по желанию и оплачивается дополнительно. Цена билетов варьируется в пределах 1-3 евро.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ира
Ира
Здравствуйте, я Ира. Родилась в Гюмри и после опыта жизни в самых разных местах решила в него вернуться. Прогулка со мной станет интересным и увлекательным погружением в прошлое города и его нынешнюю жизнь. С нетерпением жду нашей встречи.
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