Что вас ожидает

Знакомство с Гюмри

Вы погуляете по историческому центру Гюмри и увидите его знаковые места: площадь Вардананц, армянскую церковь Семь ран и купеческие дома, принадлежавшие семьям Кешишян и Дзитохцян. Познакомитесь со стрит-артом местных художников в стиле Босха и Матисса, услышите историю русской церкви Плпан Жан и узнаете, какие интересные события происходили в городе. А если пожелаете, заглянете в дома-музеи актера Мгера Мкртчян и поэта Аветика Исаакяна.

Рынок, парикмахерская и пивоваренный завод

Гюмри нельзя назвать классическим туристическим городом. Все-таки главное здесь не достопримечательности, а атмосфера — уютная, доброжелательная и гостеприимная. За ней мы отправимся на колоритный рынок: вы понаблюдаете за радушными продавцами и узнаете, какие товары пользуются у горожан самым большим спросом. А чтобы окончательно погрузиться в местную жизнь, мы посетим старинный пивоваренный завод и советскую парикмахерскую с оригинальным дизайном и инвентарем.

Организационные детали

Посещение домов-музеев по желанию и оплачивается дополнительно. Цена билетов варьируется в пределах 1-3 евро.