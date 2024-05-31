1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тысяча и одна история Гюмри: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Гюмри с местным гидом, узнайте о Николае I, кладоискателях и сделке с Дьяволом. Посетите старинные кварталы и современные заведения
Начало: На перроне ж/д вокзала или центральная площадь Вар...
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Яркий и колоритный Гюмри
Открыть древний город особой «фактуры», где всегда умели вкусно есть, вкусно жить и вкусно общаться
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€195 за всё до 5 чел.
Мини-группа
6 часов
Гюмри: путешествие по истории и культуре за один день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€135 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Гюмри: История, культура и живописные уголки города
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от €70 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
9 часов
Старый Гюмри и вина Армении
Познакомьтесь с историей Гюмри и насладитесь дегустацией армянских вин. Винные заводы, архитектурные памятники и легендарная Черная крепость ждут вас
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья31 мая 2024Очень понравилось как продумана экскурсия, как продуман маршрут. Артем вежливый предупредительный и эрудированный. Было приятно что на экскурсии можно было задавать вопросы. Спасибо за экскурсию!
- ГГаянэ21 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему году,Оганесу. Великолепное знание истории родного города,очень интересное и доходчивое донесение до слушателей. Обязательно будем рекомендовать всем знакомым. Спасибо
- ГГалина28 апреля 2024Экскурсия просто супер. Слушать гида Артема одно удовольствие! Всем рекомендую!
- ЛЛеонид26 апреля 2024Все прошло хорошо. Нам очень сильно понравилось
- ВВладимир23 апреля 2024Спасибо Оганесу за экскурсию! 3 часа пролетели незаметно за рассказами о истории города, шутками и лёгким общением. Особенно колоритным местом, оказалась-парикмахерская 👍👍👍
- DDemina23 апреля 2024Приехали с бабушкой на день в Гюмри на ее юбилей. Оганес помог организовать программу: выступление музыкантов в Черной крепости, фотосессию. Он сам
- ЛЛидия24 марта 2024С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно
- ККарина27 октября 2023Великолепная экскурсия от уроженца Гюмри Армена, влюбленного в свой город, и отличного организатора Карена. Прекрасное чувство юмора, отличный рассказ про
- ИИрина13 октября 2023Спасибо Ваграму за экскурсию. Ваграм вырос в Гюмри,поэтому рассказ был эмоциональным и Ваграм был гостеприимен. А его милая мама и чаепитие с вареньем добавили колорит.
- ГГаяне12 сентября 2023Всем привет! Я редко пишу отзывы, но этот тур и организаторы меня очень впечатлили. хочу выразить благодарность организатору Карену, за
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Черная крепость»
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