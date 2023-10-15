Историей Армении интересуются многие, но на моей экскурсии она предстанет перед вами в неожиданном ракурсе.



Я объясню, чем особенен Гюмри, какую роль он сыграл в развитии страны и как был связан с Российской империей. Расскажу о великом гюмрийском поэте и основоположницах феминизма. Покажу современную жизнь Гюмри и опишу перспективы, которые ждут его в будущем.