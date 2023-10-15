Прогулка в мини-группе по самому нестандартному городу Армении в компании коренной горожанки
Историей Армении интересуются многие, но на моей экскурсии она предстанет перед вами в неожиданном ракурсе.
Я объясню, чем особенен Гюмри, какую роль он сыграл в развитии страны и как был связан с Российской империей. Расскажу о великом гюмрийском поэте и основоположницах феминизма. Покажу современную жизнь Гюмри и опишу перспективы, которые ждут его в будущем.
Я объясню, чем особенен Гюмри, какую роль он сыграл в развитии страны и как был связан с Российской империей. Расскажу о великом гюмрийском поэте и основоположницах феминизма. Покажу современную жизнь Гюмри и опишу перспективы, которые ждут его в будущем.
Ближайшие даты:
16
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17
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окт
18
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Какие вызовы стояли перед городом на протяжении всего его существования
- Как связан Александр Суворов с одним из центральных храмов Гюмри, пережившим два землетрясения
- Где жил великий гюмрийский поэт Аветик Исаакян, на чьи стихи Сергей Рахманинов написал романс
Вы увидите:
- Улицу с пивным заводом 19 века, который обеспечивал своей продукцией всю Российскую империю
- Старинные особняки богатых александропольцев, чьи судьбы тесно переплетены с важными историческими событиями
- Здание женской гимназии царской эпохи
- Музей сестёр Асламазян, считающихся одними из основоположниц феминизма
Организационные детали
Никаких дополнительных расходов не предусмотрено.
ежедневно в 08:00, 12:00, 14:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Вардананц
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00, 12:00, 14:00 и 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ира — ваш гид в Гюмри
Провела экскурсии для 510 туристов
Здравствуйте, я Ира. Родилась в Гюмри и после опыта жизни в самых разных местах решила в него вернуться. Прогулка со мной станет интересным и увлекательным погружением в прошлое города и его нынешнюю жизнь. С нетерпением жду нашей встречи.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
15 окт 2023
Спасибо за прогулку по Гюмри и знакомство с интересными местами и людьми.
К
Кристина
8 окт 2023
Экскурсия просто нереальная! Ирина подстроилась под наши интересы и хотелки. Провела по тем местам, что мы хотели в том числе. Огромное спасибо, нам все понравилось, всем советуем!
Е
Елена
2 окт 2023
Отличная экскурсия! Интересно слушать Ирину, как гид молодец! Узнали много интересного об истории города, а самое главное - побывали в таких уголках города, в которые бы сами ни за что не добрались!
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