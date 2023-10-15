Неожиданный Гюмри

Прогулка в мини-группе по самому нестандартному городу Армении в компании коренной горожанки

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Историей Армении интересуются многие, но на моей экскурсии она предстанет перед вами в неожиданном ракурсе.

Я объясню, чем особенен Гюмри, какую роль он сыграл в развитии страны и как был связан с Российской империей. Расскажу о великом гюмрийском поэте и основоположницах феминизма. Покажу современную жизнь Гюмри и опишу перспективы, которые ждут его в будущем.
Неожиданный Гюмри
Неожиданный Гюмри
Неожиданный Гюмри
Неожиданный Гюмри
Неожиданный Гюмри
Неожиданный Гюмри
Неожиданный Гюмри
Неожиданный Гюмри
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Какие вызовы стояли перед городом на протяжении всего его существования
  • Как связан Александр Суворов с одним из центральных храмов Гюмри, пережившим два землетрясения
  • Где жил великий гюмрийский поэт Аветик Исаакян, на чьи стихи Сергей Рахманинов написал романс

Вы увидите:

  • Улицу с пивным заводом 19 века, который обеспечивал своей продукцией всю Российскую империю
  • Старинные особняки богатых александропольцев, чьи судьбы тесно переплетены с важными историческими событиями
  • Здание женской гимназии царской эпохи
  • Музей сестёр Асламазян, считающихся одними из основоположниц феминизма

Организационные детали

Никаких дополнительных расходов не предусмотрено.

ежедневно в 08:00, 12:00, 14:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Вардананц
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 12:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 окт 2023
Спасибо за прогулку по Гюмри и знакомство с интересными местами и людьми.
К
8 окт 2023
Экскурсия просто нереальная! Ирина подстроилась под наши интересы и хотелки. Провела по тем местам, что мы хотели в том числе. Огромное спасибо, нам все понравилось, всем советуем!
Экскурсия просто нереальная! Ирина подстроилась под наши интересы и хотелки. Провела по тем местам, что мы
Е
2 окт 2023
Отличная экскурсия! Интересно слушать Ирину, как гид молодец! Узнали много интересного об истории города, а самое главное - побывали в таких уголках города, в которые бы сами ни за что не добрались!

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