Неформальная и увлекательная прогулка по историческому центру
Погуляем с вами по самобытным улицам Гюмри, обсудим его необычную архитектуру, заглянем в дома с историей и вспомним знаменитых людей, связанных с нашим городом.
Трёх-четырёх часов хватит, чтобы охватить самое интересное и «вкусное» в культурной столице Армении.
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Описание
Что вас ожидает
Необычный облик Гюмри
Если смотреть на архитектуру, Гюмри уступает по многим критериям разным городам мира. Например, в нём совсем нет имперской помпезности и масштабности. Но есть кое-что, что делает Гюмри первым на всей планете — это количество зданий из чёрного натурального камня. Есть здесь интересные отсылки к европейским стилям в лице классицизма и модерна 19-20 вв. И изюминка — локальный стиль, который можно лицезреть только в Гюмри.
По ту сторону фасадов
У каждого здания есть душа — это его история, выраженная в разных жанрах: комедии, трагедии, мистике и т. д. Полюбуемся не только красивой «обёрткой», но и посмотрим, какая интересная начинка у местных домов, где сейчас разместились музеи, авторские галереи, мастерские и сувенирные лавки.
Знаменитые личности
А кого дал Гюмри Советскому Союзу и миру за столь короткий промежуток новейшей истории и по чьему городу мы будем бродить? Актёр Фрунзик Мкртчян, режиссёр Эдмон Кёсаян (фильм «Неуловимые мстители»), скульптор Сергей Меркуров, мистик Георгий Гурджиев… А ещё здесь родилась актриса Светлана Светличная, но мы в этом не виноваты;)
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути, кроме личных трат на напитки, перекус и сувениры, не предвидится.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Вардананц
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.