Лучшее время для посещения Гюмри - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок по городу. В эти месяцы вы сможете насладиться атмосферой и архитектурой без лишней суеты. В апреле, мае и октябре также можно посетить город, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладной погоде. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать более холодные условия и возможные осадки.

Представьте себе город, где каждый уголок наполнен историей, а архитектура рассказывает уникальные истории прошлого.Гюмри - это не просто город в Армении, это место, где искусство, ремёсла и юмор переплетаются в

едином ритме жизни. Во время нашей экскурсии вы увидите здания из чёрного камня, которые не имеют аналогов в мире, исследуете внутренний мир местных домов, превращённых в музеи и галереи, и узнаете о знаменитых людях, оставивших свой след в истории города. Фрунзик Мкртчян, Эдмон Кёсаян, Сергей Меркуров и многие другие - их имена знакомы каждому, а их творчество вдохновляет миллионы. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Гюмри, чтобы вместе открыть его тайны и прелесть. Вас ждёт не только знакомство с архитектурой и искусством, но и возможность прикоснуться к живой истории, которая продолжает вдохновлять на подвиги и творчество. Экскурсия по Гюмри - это возможность увидеть город глазами его жителей, почувствовать его душу и неповторимый характер

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Необычный облик Гюмри

Если смотреть на архитектуру, Гюмри уступает по многим критериям разным городам мира. Например, в нём совсем нет имперской помпезности и масштабности. Но есть кое-что, что делает Гюмри первым на всей планете — это количество зданий из чёрного натурального камня. Есть здесь интересные отсылки к европейским стилям в лице классицизма и модерна 19-20 вв. И изюминка — локальный стиль, который можно лицезреть только в Гюмри.

По ту сторону фасадов

У каждого здания есть душа — это его история, выраженная в разных жанрах: комедии, трагедии, мистике и т. д. Полюбуемся не только красивой «обёрткой», но и посмотрим, какая интересная начинка у местных домов, где сейчас разместились музеи, авторские галереи, мастерские и сувенирные лавки.

Знаменитые личности

А кого дал Гюмри Советскому Союзу и миру за столь короткий промежуток новейшей истории и по чьему городу мы будем бродить? Актёр Фрунзик Мкртчян, режиссёр Эдмон Кёсаян (фильм «Неуловимые мстители»), скульптор Сергей Меркуров, мистик Георгий Гурджиев… А ещё здесь родилась актриса Светлана Светличная, но мы в этом не виноваты;)

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути, кроме личных трат на напитки, перекус и сувениры, не предвидится.