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Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора

Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Представьте себе город, где каждый уголок наполнен историей, а архитектура рассказывает уникальные истории прошлого.

Гюмри - это не просто город в Армении, это место, где искусство, ремёсла и юмор переплетаются в
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едином ритме жизни.

Во время нашей экскурсии вы увидите здания из чёрного камня, которые не имеют аналогов в мире, исследуете внутренний мир местных домов, превращённых в музеи и галереи, и узнаете о знаменитых людях, оставивших свой след в истории города.

Фрунзик Мкртчян, Эдмон Кёсаян, Сергей Меркуров и многие другие - их имена знакомы каждому, а их творчество вдохновляет миллионы.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Гюмри, чтобы вместе открыть его тайны и прелесть.

Вас ждёт не только знакомство с архитектурой и искусством, но и возможность прикоснуться к живой истории, которая продолжает вдохновлять на подвиги и творчество.

Экскурсия по Гюмри - это возможность увидеть город глазами его жителей, почувствовать его душу и неповторимый характер

5
110 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная архитектура из чёрного камня
  • 🎭 Интересные истории и юмор
  • 🏛 Посещение музеев и галерей
  • 👥 Встреча с историческими личностями
  • 🛍 Возможность приобрести сувениры

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Гюмри - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок по городу. В эти месяцы вы сможете насладиться атмосферой и архитектурой без лишней суеты. В апреле, мае и октябре также можно посетить город, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладной погоде. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать более холодные условия и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора

Что можно увидеть

  • Здания из чёрного натурального камня
  • Музеи
  • Авторские галереи
  • Мастерские
  • Сувенирные лавки

Описание экскурсии

Необычный облик Гюмри

Если смотреть на архитектуру, Гюмри уступает по многим критериям разным городам мира. Например, в нём совсем нет имперской помпезности и масштабности. Но есть кое-что, что делает Гюмри первым на всей планете — это количество зданий из чёрного натурального камня. Есть здесь интересные отсылки к европейским стилям в лице классицизма и модерна 19-20 вв. И изюминка — локальный стиль, который можно лицезреть только в Гюмри.

По ту сторону фасадов

У каждого здания есть душа — это его история, выраженная в разных жанрах: комедии, трагедии, мистике и т. д. Полюбуемся не только красивой «обёрткой», но и посмотрим, какая интересная начинка у местных домов, где сейчас разместились музеи, авторские галереи, мастерские и сувенирные лавки.

Знаменитые личности

А кого дал Гюмри Советскому Союзу и миру за столь короткий промежуток новейшей истории и по чьему городу мы будем бродить? Актёр Фрунзик Мкртчян, режиссёр Эдмон Кёсаян (фильм «Неуловимые мстители»), скульптор Сергей Меркуров, мистик Георгий Гурджиев… А ещё здесь родилась актриса Светлана Светличная, но мы в этом не виноваты;)

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути, кроме личных трат на напитки, перекус и сувениры, не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Вардананц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэ
Ваэ — ваш гид в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 627 туристов
Привет гостям с синдромом Марко Поло! Неформально и с юмором познакомлю вас с Гюмри. Буду рад встрече!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
108
4
1
3
1
2
1
Алина
Отличная экскурсия!!!!!! Очень много всего интересного посмотрели, а самое с каким чувством юмора) Спасибо Ваэ
Отличная экскурсия!!!!!! Очень много всего интересного посмотрели, а самое с каким чувством юмора) Спасибо Ваэ
Отличная экскурсия!!!!!! Очень много всего интересного посмотрели, а самое с каким чувством юмора) Спасибо Ваэ
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Р
24 апреля впервые посетили Гюмри. Для того, чтобы глубже узнать историю, архитектуру и искусство этого великолепного города Армении, мы выбрали экскурсию Ваэ Манукяна "Гюмри: город искусств, ремесел и юмора". Все
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прошло замечательно, несмотря на шедший периодически дождь. Ваэ - увлеченный своим делом человек, подарил нам незабываемые эмоции, встречи и знакомства. Без его рассказа, грамотно составленного маршрута, мы бы никогда сами не познакомились с городом и такими творческими людьми, как Арсен Варданян, создатель добрейшего деревянного человечка "Гюмрика", основателями студии "Варем-марем" и проектом "Стена имен", а также многими другими художниками, скульпторами, авторами, их прекрасными и добрыми идеями. Огромное спасибо Ваэ! Рекомендуем всем.

24 апреля впервые посетили Гюмри. Для того, чтобы глубже узнать историю, архитектуру и искусство этого великолепного
24 апреля впервые посетили Гюмри. Для того, чтобы глубже узнать историю, архитектуру и искусство этого великолепного
24 апреля впервые посетили Гюмри. Для того, чтобы глубже узнать историю, архитектуру и искусство этого великолепного
24 апреля впервые посетили Гюмри. Для того, чтобы глубже узнать историю, архитектуру и искусство этого великолепного
24 апреля впервые посетили Гюмри. Для того, чтобы глубже узнать историю, архитектуру и искусство этого великолепного
24 апреля впервые посетили Гюмри. Для того, чтобы глубже узнать историю, архитектуру и искусство этого великолепного
24 апреля впервые посетили Гюмри. Для того, чтобы глубже узнать историю, архитектуру и искусство этого великолепного
24 апреля впервые посетили Гюмри. Для того, чтобы глубже узнать историю, архитектуру и искусство этого великолепного+2
24 апреля впервые посетили Гюмри. Для того, чтобы глубже узнать историю, архитектуру и искусство этого великолепного
24 апреля впервые посетили Гюмри. Для того, чтобы глубже узнать историю, архитектуру и искусство этого великолепного
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Дарья
познакомились с чудесным гидом и человеком - Ваэ! Провел обзорную экскурсию по Гюмри, но, хотелось бы отметить, что далеко нетипичную! С юмором, с остановками, показал все колоритные мастерские этого творческого
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города. С Ваэ очень было комфортно общаться, рассказывал как и о достопримечательностях, так и просто о жизни жителей. Добавляем фото и крайне рекомендуем познакомиться через этот город с Ваэ. Благодарим ещё раз за эмоции и гостеприимство!! ❤️

познакомились с чудесным гидом и человеком - Ваэ! Провел обзорную экскурсию по Гюмри, но, хотелось бы
познакомились с чудесным гидом и человеком - Ваэ! Провел обзорную экскурсию по Гюмри, но, хотелось бы
познакомились с чудесным гидом и человеком - Ваэ! Провел обзорную экскурсию по Гюмри, но, хотелось бы
познакомились с чудесным гидом и человеком - Ваэ! Провел обзорную экскурсию по Гюмри, но, хотелось бы
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Ольга
Экскурсия очень лёгкая, весёлая, но информативная. Ваэ хорошо разбирается в истории города и страны, знает ответы на все вопросы, так что не стесняйтесь, спрашивайте. Очень рекомендую экскурсию с Ваэ!
Экскурсия очень лёгкая, весёлая, но информативная. Ваэ хорошо разбирается в истории города и страны, знает ответы
Экскурсия очень лёгкая, весёлая, но информативная. Ваэ хорошо разбирается в истории города и страны, знает ответы
Экскурсия очень лёгкая, весёлая, но информативная. Ваэ хорошо разбирается в истории города и страны, знает ответы
Экскурсия очень лёгкая, весёлая, но информативная. Ваэ хорошо разбирается в истории города и страны, знает ответы
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K
Отличная экскурсия, появилось представление о городе. С юмором, интересно
Отличная экскурсия, появилось представление о городе. С юмором, интересно
Отличная экскурсия, появилось представление о городе. С юмором, интересно
Отличная экскурсия, появилось представление о городе. С юмором, интересно
Отличная экскурсия, появилось представление о городе. С юмором, интересно
Отличная экскурсия, появилось представление о городе. С юмором, интересно
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Алена
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!+9
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
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