Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Представьте себе город, где каждый уголок наполнен историей, а архитектура рассказывает уникальные истории прошлого.
Гюмри - это не просто город в Армении, это место, где искусство, ремёсла и юмор переплетаются в читать дальшеуменьшить
едином ритме жизни.
Во время нашей экскурсии вы увидите здания из чёрного камня, которые не имеют аналогов в мире, исследуете внутренний мир местных домов, превращённых в музеи и галереи, и узнаете о знаменитых людях, оставивших свой след в истории города.
Фрунзик Мкртчян, Эдмон Кёсаян, Сергей Меркуров и многие другие - их имена знакомы каждому, а их творчество вдохновляет миллионы.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Гюмри, чтобы вместе открыть его тайны и прелесть.
Вас ждёт не только знакомство с архитектурой и искусством, но и возможность прикоснуться к живой истории, которая продолжает вдохновлять на подвиги и творчество.
Экскурсия по Гюмри - это возможность увидеть город глазами его жителей, почувствовать его душу и неповторимый характер
Лучшее время для посещения Гюмри - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок по городу. В эти месяцы вы сможете насладиться атмосферой и архитектурой без лишней суеты. В апреле, мае и октябре также можно посетить город, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладной погоде. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать более холодные условия и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Здания из чёрного натурального камня
Музеи
Авторские галереи
Мастерские
Сувенирные лавки
Описание экскурсии
Необычный облик Гюмри
Если смотреть на архитектуру, Гюмри уступает по многим критериям разным городам мира. Например, в нём совсем нет имперской помпезности и масштабности. Но есть кое-что, что делает Гюмри первым на всей планете — это количество зданий из чёрного натурального камня. Есть здесь интересные отсылки к европейским стилям в лице классицизма и модерна 19-20 вв. И изюминка — локальный стиль, который можно лицезреть только в Гюмри.
По ту сторону фасадов
У каждого здания есть душа — это его история, выраженная в разных жанрах: комедии, трагедии, мистике и т. д. Полюбуемся не только красивой «обёрткой», но и посмотрим, какая интересная начинка у местных домов, где сейчас разместились музеи, авторские галереи, мастерские и сувенирные лавки.
Знаменитые личности
А кого дал Гюмри Советскому Союзу и миру за столь короткий промежуток новейшей истории и по чьему городу мы будем бродить? Актёр Фрунзик Мкртчян, режиссёр Эдмон Кёсаян (фильм «Неуловимые мстители»), скульптор Сергей Меркуров, мистик Георгий Гурджиев… А ещё здесь родилась актриса Светлана Светличная, но мы в этом не виноваты;)
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути, кроме личных трат на напитки, перекус и сувениры, не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Вардананц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэ — ваш гид в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 627 туристов
Привет гостям с синдромом Марко Поло! Неформально и с юмором познакомлю вас с Гюмри. Буду рад встрече!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
108
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Алина
Отличная экскурсия!!!!!! Очень много всего интересного посмотрели, а самое с каким чувством юмора) Спасибо Ваэ
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Р
Роман
24 апреля впервые посетили Гюмри. Для того, чтобы глубже узнать историю, архитектуру и искусство этого великолепного города Армении, мы выбрали экскурсию Ваэ Манукяна "Гюмри: город искусств, ремесел и юмора". Все читать дальшеуменьшить
прошло замечательно, несмотря на шедший периодически дождь. Ваэ - увлеченный своим делом человек, подарил нам незабываемые эмоции, встречи и знакомства. Без его рассказа, грамотно составленного маршрута, мы бы никогда сами не познакомились с городом и такими творческими людьми, как Арсен Варданян, создатель добрейшего деревянного человечка "Гюмрика", основателями студии "Варем-марем" и проектом "Стена имен", а также многими другими художниками, скульпторами, авторами, их прекрасными и добрыми идеями. Огромное спасибо Ваэ! Рекомендуем всем.
+2
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Дарья
познакомились с чудесным гидом и человеком - Ваэ! Провел обзорную экскурсию по Гюмри, но, хотелось бы отметить, что далеко нетипичную! С юмором, с остановками, показал все колоритные мастерские этого творческого читать дальшеуменьшить
города. С Ваэ очень было комфортно общаться, рассказывал как и о достопримечательностях, так и просто о жизни жителей. Добавляем фото и крайне рекомендуем познакомиться через этот город с Ваэ. Благодарим ещё раз за эмоции и гостеприимство!! ❤️
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Ольга
Экскурсия очень лёгкая, весёлая, но информативная. Ваэ хорошо разбирается в истории города и страны, знает ответы на все вопросы, так что не стесняйтесь, спрашивайте. Очень рекомендую экскурсию с Ваэ!
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K
Karina
Отличная экскурсия, появилось представление о городе. С юмором, интересно
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Алена
Экскурсия понравилась, обошли все знаковые и заявленные достопримечательности Гюмри! Спасибо за юморную подачу) Рекомендуем 100%!
+9
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