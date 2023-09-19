Минимум дат и имён, в основе моей прогулки — эмоции: авторский юмор и перлы мэтров прошлого. Погуляем с вами по самобытным улицам Гюмри, обсудим его необычную архитектуру, заглянем в дома с историей и вспомним знаменитых людей, связанных с нашим городом. Трёх-четырёх часов хватит, чтобы охватить самое интересное и «вкусное» в культурной столице Армении.

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Описание

Что вас ожидает

Необычный облик Гюмри

Если смотреть на архитектуру, Гюмри уступает по многим критериям разным городам мира. Например, в нём совсем нет имперской помпезности и масштабности. Но есть кое-что, что делает Гюмри первым на всей планете — это количество зданий из чёрного натурального камня. Есть здесь интересные отсылки к европейским стилям в лице классицизма и модерна 19-20 вв. И изюминка — локальный стиль, который можно лицезреть только в Гюмри.

По ту сторону фасадов

У каждого здания есть душа — это его история, выраженная в разных жанрах: комедии, трагедии, мистике и т. д. Полюбуемся не только красивой «обёрткой», но и посмотрим, какая интересная начинка у местных домов, где сейчас разместились музеи, авторские галереи, мастерские и сувенирные лавки.

Знаменитые личности

А кого дал Гюмри Советскому Союзу и миру за столь короткий промежуток новейшей истории и по чьему городу мы будем бродить? Актёр Фрунзик Мкртчян, режиссёр Эдмон Кёсаян (фильм «Неуловимые мстители»), скульптор Сергей Меркуров, мистик Георгий Гурджиев… А ещё здесь родилась актриса Светлана Светличная, но мы в этом не виноваты;)

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути, кроме личных трат на напитки, перекус и сувениры, не предвидится.