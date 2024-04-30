Музеи и искусство Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Гюмри, цены от €5. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Влюбиться в Гюмри за 1 день
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Гюмри: путешествие по истории и культуре за один день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
«Вы побываете в домах-музеях писателей и актеров, художественной галерее и современных модных кластерах»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
135 за человека
Единственная в мире галерея картин из паутины
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по уникальной галерее картин из паутины в Гюмри: индивидуальный тур
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
«Я встречу вас в галерее и проведу по ней, рассказывая о своих произведениях»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
5 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    30 апреля 2024
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Ира прекрасный гид и замечательная рассказчица. Действительно, есть уголки, куда можно попасть только с ней. Горячо рекомендуем!
  • Л
    Лера
    5 апреля 2024
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Ира прекрасно рассказывает как о Гюмри, так и обо всей Армении в целом. Если вы хотите узнать много нового о культуре народа страны, походить по необычным местам, в том числе по локальным мастерским местных художников, смело бронируйте эту экскурсию (!)
  • Д
    Дарья
    12 февраля 2024
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Спасибо Ирине за взгляд на город с другой стороны. Все очень понравилось!
  • К
    Карина
    27 октября 2023
    Влюбиться в Гюмри за 1 день
    Великолепная экскурсия от уроженца Гюмри Армена, влюбленного в свой город, и отличного организатора Карена. Прекрасное чувство юмора, отличный рассказ про
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    историю города и его жителей, прогулка по центральным улочкам города, посещение музеев, известной парикмахерской и потешные пончики-мончики - это было прекрасное знакомство с городом, в который мы еще обязательно вернемся.

  • Г
    Гаяне
    12 сентября 2023
    Влюбиться в Гюмри за 1 день
    Всем привет! Я редко пишу отзывы, но этот тур и организаторы меня очень впечатлили. хочу выразить благодарность организатору Карену, за
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    внимательность, заблаговременное напоминания о предстоящем туре, уточнения нюансов и пожеланий. Маршрут был очень удобным и интересно познавательным. Сопровождал меня как гид так и организатор одновременно. И пару слов о гиде: звали его Армен, говорит он и на армянском и на русском. Армен знает тонкие нюансы этого красивого и колоритного города, он родился и вырос там, много путешествовал по Европе и ему однозначно есть о чем рассказать. Всем очень рекомендую тур «Влюбиться в Гюмри за 1 день», на мой взгляд многие не дооценивают этот город, его однозначно стоит посетить, а я была во многих регионах Армении. Тур прошел весело, с чувством юмора и заботой обо мне)

  • К
    Ксения
    20 июля 2023
    Влюбиться в Гюмри за 1 день
    Хочу выразить огромную благодарность Александру и Карену за увлекательную экскурсию, день в приятной атмосфере с ними пролетел незаметно. Частичка моего сердца остаётся здесь, я обязательно вернусь сюда снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
  2. Влюбиться в Гюмри за 1 день
  3. Единственная в мире галерея картин из паутины
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5 до 135. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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