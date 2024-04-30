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внимательность, заблаговременное напоминания о предстоящем туре, уточнения нюансов и пожеланий. Маршрут был очень удобным и интересно познавательным. Сопровождал меня как гид так и организатор одновременно. И пару слов о гиде: звали его Армен, говорит он и на армянском и на русском. Армен знает тонкие нюансы этого красивого и колоритного города, он родился и вырос там, много путешествовал по Европе и ему однозначно есть о чем рассказать. Всем очень рекомендую тур «Влюбиться в Гюмри за 1 день», на мой взгляд многие не дооценивают этот город, его однозначно стоит посетить, а я была во многих регионах Армении. Тур прошел весело, с чувством юмора и заботой обо мне)