1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Мини-группа
6 часов
Гюмри: путешествие по истории и культуре за один день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
«Вы побываете в домах-музеях писателей и актеров, художественной галерее и современных модных кластерах»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€135 за человека
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по уникальной галерее картин из паутины в Гюмри: индивидуальный тур
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
«Я встречу вас в галерее и проведу по ней, рассказывая о своих произведениях»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€5 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра30 апреля 2024Ира прекрасный гид и замечательная рассказчица. Действительно, есть уголки, куда можно попасть только с ней. Горячо рекомендуем!
- ЛЛера5 апреля 2024Ира прекрасно рассказывает как о Гюмри, так и обо всей Армении в целом. Если вы хотите узнать много нового о культуре народа страны, походить по необычным местам, в том числе по локальным мастерским местных художников, смело бронируйте эту экскурсию (!)
- ДДарья12 февраля 2024Спасибо Ирине за взгляд на город с другой стороны. Все очень понравилось!
- ККарина27 октября 2023Великолепная экскурсия от уроженца Гюмри Армена, влюбленного в свой город, и отличного организатора Карена. Прекрасное чувство юмора, отличный рассказ про
- ГГаяне12 сентября 2023Всем привет! Я редко пишу отзывы, но этот тур и организаторы меня очень впечатлили. хочу выразить благодарность организатору Карену, за
- ККсения20 июля 2023Хочу выразить огромную благодарность Александру и Карену за увлекательную экскурсию, день в приятной атмосфере с ними пролетел незаметно. Частичка моего сердца остаётся здесь, я обязательно вернусь сюда снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5 до 135. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Гюмри на 2024 год по теме «Музеи», 26 ⭐ отзывов, цены от €5. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август