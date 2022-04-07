по договоренности

Славный Гюмри, монастыри Дилижана и озеро Севан

Мы познакомимся с городом Гюмри, узнаем больше о его истории и людях

Индивидуальная
Мы познакомимся с городом Гюмри, узнаем больше о его истории и людях.

Побываем в курортном городе Дилижан, увидим древние монастыри Гошаванк и Агарцин.

Полюбуемся на «голубую жемчужину» Армении — озеро Севан и полуостров Севанаванк.
Славный Гюмри, монастыри Дилижана и озеро Севан
Славный Гюмри, монастыри Дилижана и озеро Севан
Славный Гюмри, монастыри Дилижана и озеро Севан
Славный Гюмри, монастыри Дилижана и озеро Севан
Славный Гюмри, монастыри Дилижана и озеро Севан
Славный Гюмри, монастыри Дилижана и озеро Севан
Что вас ждет

Гюмри

Гюмри — второй по величине город в Армении. Он расположен на Ширакском плато, которое пересекает несколько горных ущелий.

В древности на месте города находилось поселение Кумайри. В конце XIX века здесь был построен железнодорожный узел, благодаря которому город стал одним из центров торговли в Закавказье. Сегодня Гюмри — это промышленный центр. Мы увидим:

  • краеведческий музей,
  • историко-культурный заповедник,
  • музей народной архитектуры и городского быта,
  • единственный в мире музей Мгера Мкртчяна, народного артиста СССР.
  • Кроме того, в городе находится пять церквей, монастырь и православная часовня. Самой красивой и исторически ценной из них считается церковь Аменапркич (церковь Всеспасителя).
Курортный город Дилижан
Дилижан привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом. Он известен как курортный город, находящийся в западной части реки Ахстев. Город славится не только своими лечебницами, но и архитектурными памятниками: монастырем Агарцин, Гошаванк, ризницами, хачкарами.

Монастыри Гошаванк и Агарцин

Монастырский комплекс Гошаванк состоит из нескольких церквей, в том числе церкви Св. Григория Просветителя, книгохранилища и подсобных помещений. Особую ценность представляют хачкары Павгоса, лучший из которых — хачкар 1291 г.
В лиственных лесах Тавушского региона взору открывается шедевр армянского зодчества, яркий пример гармонии природы с архитектурой — монастырь Агарцин. Монастырский комплекс был основан в X-XIII вв. и состоит из церквей Св. Григория, Св. Богородицы, Св. Степана и подсобных помещений.

Озеро Севан и полуостров Севанаванк

Озеро Севан — «голубая жемчужина» Армении, является самым крупным озером Кавказа и одним из самых больших горных пресноводных озер в мире. Красивая природа и кристально чистая вода создают прекрасные условия для вашего отдыха.
С северо-западной стороны оз. Севан открывается прекрасный вид: от зеркальной поверхности озера поднимается ввысь полуостров со средневековыми монастырями. Монастыри были построены в 874 г. На фоне голубого неба и бирюзового озера церкви Св. Аракелоц и Св. Аствацацин (Богородицы) оставляют неописуемое впечатление на зрителя.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги профессионального гида,
  • фотосъемка.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • еда.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • услуги профессионального гида
  • фотосъемка
Что не входит
  • еда
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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