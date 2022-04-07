по договоренности

Что вас ждет

Гюмри

Гюмри — второй по величине город в Армении. Он расположен на Ширакском плато, которое пересекает несколько горных ущелий.

В древности на месте города находилось поселение Кумайри. В конце XIX века здесь был построен железнодорожный узел, благодаря которому город стал одним из центров торговли в Закавказье. Сегодня Гюмри — это промышленный центр. Мы увидим:

краеведческий музей,

историко-культурный заповедник,

музей народной архитектуры и городского быта,

единственный в мире музей Мгера Мкртчяна, народного артиста СССР.

Кроме того, в городе находится пять церквей, монастырь и православная часовня. Самой красивой и исторически ценной из них считается церковь Аменапркич (церковь Всеспасителя).

Курортный город Дилижан

Дилижан привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом. Он известен как курортный город, находящийся в западной части реки Ахстев. Город славится не только своими лечебницами, но и архитектурными памятниками: монастырем Агарцин, Гошаванк, ризницами, хачкарами.

Монастыри Гошаванк и Агарцин

Монастырский комплекс Гошаванк состоит из нескольких церквей, в том числе церкви Св. Григория Просветителя, книгохранилища и подсобных помещений. Особую ценность представляют хачкары Павгоса, лучший из которых — хачкар 1291 г.

В лиственных лесах Тавушского региона взору открывается шедевр армянского зодчества, яркий пример гармонии природы с архитектурой — монастырь Агарцин. Монастырский комплекс был основан в X-XIII вв. и состоит из церквей Св. Григория, Св. Богородицы, Св. Степана и подсобных помещений.

Озеро Севан и полуостров Севанаванк

Озеро Севан — «голубая жемчужина» Армении, является самым крупным озером Кавказа и одним из самых больших горных пресноводных озер в мире. Красивая природа и кристально чистая вода создают прекрасные условия для вашего отдыха.

С северо-западной стороны оз. Севан открывается прекрасный вид: от зеркальной поверхности озера поднимается ввысь полуостров со средневековыми монастырями. Монастыри были построены в 874 г. На фоне голубого неба и бирюзового озера церкви Св. Аракелоц и Св. Аствацацин (Богородицы) оставляют неописуемое впечатление на зрителя.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги профессионального гида,

фотосъемка.

Туристы оплачивают самостоятельно: