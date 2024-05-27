Познавательные экскурсии на природе в Гюмри

Найдено 10 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Гюмри, цены от €95, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопад Трчкан: поход и пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Водопад Трчкан: незабываемый поход и пикник с проводником из Гюмри
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
«Горная тропа поведёт по красивым природным местам, через речки и лесочки прямиком к месту назначения»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 120 за всё до 6 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
«Дилижан — курортный уголок Армении, который покорит вас живописной природой и мягким климатом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220198 за всё до 10 чел.
Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
«Кроме природных красот, вы осмотрите старинный монастырь Кечарис, построенный еще в 11-м веке, узнаете о его прошлом и поразитесь возрасту архитектуры»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
200180 за всё до 6 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
«И вернёмся в город, обнулённые и наполненные энергией природы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Пикник в снегах и прогулка на природе
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Пикник в снегах и прогулка
Откройте для себя заснеженные горы Гюмри с индивидуальной экскурсией. Прогулка по нехоженым тропам, пикник у костра и ароматный глинтвейн в уютной компании
Начало: От вашего отеля
«Гуляя среди гор и долин, вы насладитесь нетронутой природой, прекрасными пейзажами, а если повезет, увидите зайцев и лис»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 95 за всё до 10 чел.
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Рано утром мы поедем в горы к крепости Гарни (76 г»
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
Монастырь Агарцин, Дилижана и озеро Севан из Гюмри или из Еревана
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Гюмри, Дилижан и озеро Севан: путешествие по сокровищам Армении
Погрузитесь в уникальное путешествие по Армении: от исторических улиц Гюмри до живописных берегов озера Севан
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Курортный город Дилижан Дилижан привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом»
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$200 за всё до 10 чел.
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Индивидуальная
8 часов
Восхождение на южную вершину Арагаца: путешествие на крышу Армении
Почувствуйте величие Армении, поднявшись на южную вершину Арагаца. Насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым горным воздухом
«Пройдёте мимо стоянок езидов-овцеводов, полюбуетесь горными реками и сделаете атмосферные фотографии среди нетронутой природы»
10 июня в 16:30
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 6 чел.
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
11 часов
Треккинг на гору Димац и конная прогулка по зелёным лугам Сарцапата
Погрузитесь в мир природы Сарцапата, отправляясь на треккинг по белым скалам, наслаждаясь водопадом и конной прогулкой
«Часть маршрута проедем на джипах, по пути любуясь божественными природными видами»
Завтра в 16:30
10 июня в 09:00
от 210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    27 мая 2024
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Экскурсия очень понравилась. И в плане организации и в плане маршрута. За кофе отдельное спасибо. Рекомендую
  • Н
    Наталия
    17 мая 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
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    от Дилижана. Очень рекомендую посетить это фантастическое и атмосферное место. Но лучше в сухую погоду, в дождь дорога довольно скользкая. Несмотря на погоду, поездка оставила самые лучшие впечатления.

    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программуМоим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜 Наше мини путешествие было отлично организовано: Арман забрал нас от апартаментов вовремя на своем
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    супер комфортном джипе, всё необходимое для поездки (вода, стол, стулья, посуда для пикника) было с собой, мы безопасно доехали по горной живописной дороге до горы Димац, где нам открылись головокружительные виды природы Армении! После прогулки нас ждал вкуснейший шашлык и чай. От всей души рекомендую туры от Армана, он профессионал, хороший и порядочный человек!

    Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜
  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Арман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездок. Кроме комфортной поездки есть
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    все необходимое для пикника. 😍 Арман сделал интересные фотографии, как с дрона так и на телефон👍 Стоит отметить, что в этом году это была первая поездка на гору среди его друзей и коллег) Отважно прощупали путь для всех, кто приедет на Димац в этом году!!

    Арман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездокАрман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездок
  • E
    Elena
    16 апреля 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!
    Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно! Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
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    гостеприимство всех участников, готовность помочь (и организатора Гургена, и гида Эдуарда, и водителя Норо). Ещё мы были на экскурсии с моей годовалой дочей и нам и нашли кресло в машину, везде помогали) огромное спасибо. Ещё я забыла в машине кофту и нам привезли ее на следующий день. Поэтому рекомендуем) Если по содержанию экскурсии: Дилижан наверно не оставил ярких впечатлений, так как там место милое, но в основном новодел. Хотя для фотосессии - 👍🔥, Агарцин - очень красиво! Севан тоже очень красив, восхитительная панорама и вид) Благодарю за экскурсию и за хорошую организацию 🫶🙏

  • Е
    Евгения
    29 февраля 2024
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Это удивительное место!!! Приключение с незабываемыми впечатлениями! Гид очень интересно все рассказывал, проезжали по необычному маршруту, с потрясающими видами. До
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    водопада шли пешком, гид показал удивительную дорогу, которую не найти самому, подошли прям к водопаду, эмоции не передать словами! Это потрясающая экскурсия! Только с таким гидом, как Оганес нужно гулять по Гюмри, он знает все об этом удивительном месте, он смог открыть тайный мир гор для обычных людей, провел в волшебную страну девственной природы! Замечательный гид и поход к водопаду незабываемый!

  • О
    Ольга
    21 февраля 2024
    Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
    Хороший, неутомительный, наполненный маршрут. Красивые виды, интересный рассказ. Всё отлично!
  • Е
    Елизавета
    7 января 2024
    Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
    Экскурсия очень понравилась. Ехать из Гюмри до Цахкадзора и Севана достаточно долго - часа 2 где-то. Но маршрут идет через
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    горы и дух от видов просто захватывает. Дорога очень красивая и время пролетело незаметно, особенно под интересный рассказ гида. Спасибо большое за организацию и интересную экскурсию. Очень спокойный, вежливый и профессиональный водитель, который с комфортом довез нас туда и обратно. И очень интересная экскурсия от Ины - видно, что человек любит свое дело, свою страну и особенно свой город Гюмри, о котором она нам тоже рассказала много интересного. В Цахкадзоре посетили и монастырь, и поднялись на гору на канатной дороге - вид захватывает. Севан произвел неизгладимое впечатление. Нам очень повезло с погодой - ярко светило солнце. Спасибо еще раз за прекрасную поездку и интересную экскурсию.

  • Е
    Евгения
    16 ноября 2023
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали, очень общительные! По пути
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    на водопад, останавливались на роднике с кристально чистой водой. Не пожалела, что выбрала эту экскурсию. Спасибо команде и Армении за гостеприимство!

    Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказалиОчень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Водопад Трчкан: поход и пикник
  2. Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
  3. Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
  4. Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
  5. Пикник в снегах и прогулка на природе
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
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