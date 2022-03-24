Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта

Почувствовать, как соединяются прошлое и настоящее в галереях, двориках и старых районах города

5
1 отзыв
Индивидуальная
Эта экскурсия — не забег по достопримечательностям, а погружение в атмосферу старых кварталов Гюмри, которые обрели вторую жизнь и заиграли новыми красками.

Я проведу вас по улочкам и дворикам, на стенах которых расцвели граффити.

Покажу двери, признанные произведениями искусства.

А в неформальных галереях расскажу о тех, кто прямо здесь и сейчас создает креативный облик Гюмри.
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
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Что вас ожидает

Богемно-креативный Гюмри

Весь центр старого Гюмри можно назвать архитектурным заповедником под открытым небом — но самое интересное в том, насколько органично исторические эпохи здесь переплетаются с проявлениями творчества. Именно эту грань города мы как следует изучим:

  • Отыщем шедевры стрит-арта Гюмри: портреты знаменитостей на городских стенах и эклектичные сочетания граффити с классической живописью и архитектурой.
  • Устроим фотопаузу у двери, которая заняла призовое место на международном конкурсе дверей: но самое интересное, конечно, будет ждать нас внутри.
  • Пройдемся по андеграундным театрам и галереям, одна из которых расположилась в суровой крепости 19 века.
  • Осмотрим дворики, которые совсем не изменились с 19 века, но дополнились — на удивление уместно — модными бургерными, уличным искусством и рок-концертами местных групп.

И люди, которые сделали его таким!

На колоритных улицах и в современных галереях мы обязательно поговорим о тех, кто превратил Гюмри в город мастеров, юмора и искусства. Вы полюбуетесь работами талантливой художницы, которая создала авторскую технику рельефной живописи, а если повезет, даже пообщаетесь с ней. Узнаете о режиссере местного театра, который бесплатно рисует портрет посетителей на выставках. Увидите городских скульпторов и других творческих персонажей Гюмри — ведь искусство в городе может встретиться на каждом шагу.

Кому подойдет экскурсия

Любителям неформальных туров и пеших прогулок, ценителям искусства и приятного общения.

Организационные детали

По вашему желанию мы можем передвигаться на такси, чтобы успеть больше и разнообразить маршрут. Примерная стоимость — от 800 до 1000 рублей. Других дополнительных расходов не предполагается.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Вардананц
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
24 мар 2022
Просто отличная прогулка! Ирина показала нетуристические места Гюмри, мы зашли в художественную школу и училище, заглянули в маленький и очень симпатичный театр. Прогулялись по улочкам, Ирина все подробно рассказала. Без гида таких мест не посетишь:)
Просто отличная прогулка! Ирина показала нетуристические места Гюмри, мы зашли в художественную школу и училище, заглянулиПросто отличная прогулка! Ирина показала нетуристические места Гюмри, мы зашли в художественную школу и училище, заглянулиПросто отличная прогулка! Ирина показала нетуристические места Гюмри, мы зашли в художественную школу и училище, заглянулиПросто отличная прогулка! Ирина показала нетуристические места Гюмри, мы зашли в художественную школу и училище, заглянули

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