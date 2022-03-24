Что вас ожидает

Богемно-креативный Гюмри

Весь центр старого Гюмри можно назвать архитектурным заповедником под открытым небом — но самое интересное в том, насколько органично исторические эпохи здесь переплетаются с проявлениями творчества. Именно эту грань города мы как следует изучим:

Отыщем шедевры стрит-арта Гюмри: портреты знаменитостей на городских стенах и эклектичные сочетания граффити с классической живописью и архитектурой.

Устроим фотопаузу у двери, которая заняла призовое место на международном конкурсе дверей: но самое интересное, конечно, будет ждать нас внутри.

Пройдемся по андеграундным театрам и галереям, одна из которых расположилась в суровой крепости 19 века.

Осмотрим дворики, которые совсем не изменились с 19 века, но дополнились — на удивление уместно — модными бургерными, уличным искусством и рок-концертами местных групп.

И люди, которые сделали его таким!

На колоритных улицах и в современных галереях мы обязательно поговорим о тех, кто превратил Гюмри в город мастеров, юмора и искусства. Вы полюбуетесь работами талантливой художницы, которая создала авторскую технику рельефной живописи, а если повезет, даже пообщаетесь с ней. Узнаете о режиссере местного театра, который бесплатно рисует портрет посетителей на выставках. Увидите городских скульпторов и других творческих персонажей Гюмри — ведь искусство в городе может встретиться на каждом шагу.

Кому подойдет экскурсия

Любителям неформальных туров и пеших прогулок, ценителям искусства и приятного общения.

Организационные детали

По вашему желанию мы можем передвигаться на такси, чтобы успеть больше и разнообразить маршрут. Примерная стоимость — от 800 до 1000 рублей. Других дополнительных расходов не предполагается.