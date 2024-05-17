1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
«Озеро Севан — крупнейшее на Кавказе, окруженное зелеными горами, оно впечатлит вас кристально чистой водой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220€198 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
«После отправимся к озеру Севан: гид раскроет его легенды и поведает о «Камне невестки», а вы сделаете отличные фотографии»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
200€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
«Следующий пунк назначения — озеро Севан»
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гюмри, Дилижан и озеро Севан: путешествие по сокровищам Армении
Погрузитесь в уникальное путешествие по Армении: от исторических улиц Гюмри до живописных берегов озера Севан
Начало: Ваш отель
«Озеро Севан и полуостров Севанаванк Озеро Севан — «голубая жемчужина» Армении, является самым крупным озером Кавказа и одним из самых больших горных пресноводных озер в мире»
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия17 мая 2024Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
- ООльга8 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно! Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
- ООльга21 февраля 2024Хороший, неутомительный, наполненный маршрут. Красивые виды, интересный рассказ. Всё отлично!
- ЕЕлизавета7 января 2024Экскурсия очень понравилась. Ехать из Гюмри до Цахкадзора и Севана достаточно долго - часа 2 где-то. Но маршрут идет через
- ЛЛюсик9 мая 2023Прекрасное путешествие! Отличное сопровождение, огромное спасибо гиду! Армения прекрасна!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Озеро Севан»
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