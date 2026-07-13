Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Горы, ущелья, пещеры, средневековые церкви и монастыри на автопешеходной экскурсии
Начало: В городе Ванадзор
«Осмотрев эти места, мы отправимся к раннехристианскому храму Одзун и монастырским комплексам Санаин и Ахпат — они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, славятся своим великолепием и богатой историей»
14 авг в 10:30
15 авг в 10:30
от €147 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тавушская область: красоты северо-восточной Армении
Природа и история в одном маршруте из Ванадзора
Начало: В центре города
«Средневековый монастырь Новый Варагаванк, который был важным духовным центром»
Сегодня в 14:00
14 авг в 10:00
от €114 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедная Армения: от мамонтовых деревьев до скальных монастырей
Перейти мост желаний, найти Пуп дракона и подняться к фрескам над Дебедским ущельем (из Ванадзора)
Начало: У ж/д Ванадзора
«Храм Одзун 6 века на плоскогорье над Дебедским ущельем»
15 авг в 10:00
16 авг в 09:00
от €150 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и увлекательно рассказал об истории
+2
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Чудесно, здорово, увлекательно, познавательно! Рекомендую!
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Е
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется историей этой прекрасной страны,
+5
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Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за знакомство с Севером Армении. Грачья настолько сильно любит свою страну и имеет такие
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Очень благодарны нашему гиду за замечательное путешествие по северу Армении. Грачья — настоящий профессионал своего дела. Он выдавал не просто
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А
Спасибо большое за такую потрясающую душевную экскурсию! Лори - это, конечно, просто восхитительное место. Но, конечно, незабываемую атмосферу создали водитель
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Л
За всё наше время в Армении это была самая лучшая экскурсия. Во-первых, хоть путь и был долгий и непростой, но
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нам очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Грачья мы Влюбились в Армению благодаря влиянию Грачья . его суперпроффессионализма. его грамотности. тактичнлсти и обаяния Мечтаем вернуться ещё раз в Армению и ещё раз встретиться с побившимся нам экскурсоводом Грачь
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И
Спасибо за хорошую организацию экскурсии. За одну поездку удалось посмотреть сразу несколько мест, знаковых для средневековой истории Армении, среди них
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Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он рассказывал о каждом месте
+6
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Всего 61 отзыв в Кировакане в категории "Монастыри, церкви, храмы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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