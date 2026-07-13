Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Кировакана

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Кировакане, цены от €114. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
На машине
На микроавтобусе
7 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Горы, ущелья, пещеры, средневековые церкви и монастыри на автопешеходной экскурсии
Начало: В городе Ванадзор
«Кроме того, вы увидите интересные места неподалеку: небольшую часовню Святого Знамения, а также монастыри Верхний и Нижний Оромайр, откуда открывается великолепный вид на ущелье Дебед»
14 авг в 10:30
15 авг в 10:30
от €147 за всё до 4 чел.
Тавушская область: красоты северо-восточной Армении
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тавушская область: красоты северо-восточной Армении
Природа и история в одном маршруте из Ванадзора
Начало: В центре города
«Средневековый монастырь Новый Варагаванк, который был важным духовным центром»
Сегодня в 14:00
14 авг в 10:00
от €114 за всё до 4 чел.
Заповедная Армения: от мамонтовых деревьев до скальных монастырей
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедная Армения: от мамонтовых деревьев до скальных монастырей
Перейти мост желаний, найти Пуп дракона и подняться к фрескам над Дебедским ущельем (из Ванадзора)
Начало: У ж/д Ванадзора
«Храм Одзун 6 века на плоскогорье над Дебедским ущельем»
15 авг в 10:00
16 авг в 09:00
от €150 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и увлекательно рассказал об истории
читать дальшеуменьшить

Армении. Кроме этого мы узнали и увидели регион с разных сторон: посмотрели реки, мосты, храмы, горы, увидели жизнь обычных людей, узнали чем они занимались раньше и как живут сейчас. Спасибо за чудесный день и незабываемые впечатления!

Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и+2
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и
Очень насыщенная и интересная экскурсия по удивительным храмам и красивым природным достопримечательностям Лори. Грачья грамотно и
Вам был полезен этот отзыв?
Лилия
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Чудесно, здорово, увлекательно, познавательно! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Тавушская область: красоты северо-восточной Армении
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется историей этой прекрасной страны,
читать дальшеуменьшить

и тем, кто имеет об этом примерные сведения, вообщем, всем, всем, и гостям Армении, и даже еë жителям рекомендуем путешествовать с Грачьëй. Уверены, что для всех он найдëт что-то новое, сможет удивить и подарить незабываемые эмоции. Благодарим Грачью за индивидуальный подход, отличную организацию, внимание к деталям, полную самоотдачу и горячую любовь к своему делу и к своей стране.

Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется+5
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Всем, кто впервые в Армении, и тем, кто уже знаком с её достопримечательностями, тем, кто интересуется
Вам был полезен этот отзыв?
Илона
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за знакомство с Севером Армении. Грачья настолько сильно любит свою страну и имеет такие
читать дальшеуменьшить

глубокие познания, что пообщавшись с ним, проникаешься такими же чувствами к этой чудесной стране. Нас восхитили не только его рассказы, но и забота, которую он проявляет к туристам, юмор и эрудиция. Ну и просто очень приятно, когда рядом красивый и умный мужчина!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Валентина
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Очень благодарны нашему гиду за замечательное путешествие по северу Армении. Грачья — настоящий профессионал своего дела. Он выдавал не просто
читать дальшеуменьшить

скучные даты, а погрузил нас в атмосферу Лорийской области Армении. Голос, подача материала, искренние эмоции — слушать было одно удовольствие.
Маршрут продуман идеально. Это была не лекция, а путешествие по прекрасным местам с очень эрудированным другом.
Север Армении — это буйство зелени, реки в ущельях, скалы и туман, который ползет по горам, серпантины и открывающиеся безумно красивые, завораживающие и захватывающие дух панорамные виды!
Всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а прочувствовать дух Армении, рекомендуем только Грачью.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Спасибо большое за такую потрясающую душевную экскурсию! Лори - это, конечно, просто восхитительное место. Но, конечно, незабываемую атмосферу создали водитель
читать дальшеуменьшить

Акоп и экскурсовод Лилит. Мы великолепно провели время, познакомились с культурой севера Армении, ее глубокой историей и просто неописуемой природой. Отдельное спасибо за организацию Грачье!

Абсолютно замечательная экскурсия, в рамках которой вы узнаете много об Армении просто даже по дороге. Легенды, байки, реальные истории из жизни людей, быт прошлой и нынешней Армении. Короче одним словом - познаете душу страны.

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
За всё наше время в Армении это была самая лучшая экскурсия. Во-первых, хоть путь и был долгий и непростой, но
читать дальшеуменьшить

водитель (он же экскурсовод) — от Бога, поездка была максимально комфортной. Во-вторых, огромное количество очень интересной и важной информации об истории Армении: кажется, мы её теперь знаем лучше, чем нашу 😄.

Север Армении — это удивительные локации с уникальной историей и древними артефактами. Мы увидели потрясающие виды и ценности настоящей Армении ❤️.

Обязательно вернёмся и надеюсь, что съездим куда-нибудь ещё.

Отдельное спасибо Акопу, который отвёз нас из Еревана в Ваназдор и обратно. Замечательный человек и водитель.

Вам был полезен этот отзыв?
СЕРГЕЙ
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
нам очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Грачья мы Влюбились в Армению благодаря влиянию Грачья . его суперпроффессионализма. его грамотности. тактичнлсти и обаяния Мечтаем вернуться ещё раз в Армению и ещё раз встретиться с побившимся нам экскурсоводом Грачь
Вам был полезен этот отзыв?
И
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Спасибо за хорошую организацию экскурсии. За одну поездку удалось посмотреть сразу несколько мест, знаковых для средневековой истории Армении, среди них
читать дальшеуменьшить

- 3 обьекта из списка ЮНЕСКО. В дороге тоже скучать не пришлось, узнали много интересного о местной природе, обычаях. Гид - водитель- отличный собеседник и настоящий профессионал своего дела. Еще раз: спасибо, Грачья!

Вам был полезен этот отзыв?
Максим
Древний и живописный Север Армении: Лорийская область
Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он рассказывал о каждом месте
читать дальшеуменьшить

так живо и увлечённо, что история буквально оживала перед глазами. Мы посетили монастыри Санаин и Ахпат, крепость Лори, храм Одзун, живописный перевал Пушкина — и везде получали исчерпывающие рассказы с малоизвестными фактами и легендами. Маршрут продуман до мелочей, организация на высшем уровне. Отдельное спасибо за тёплый приём, домашний кофе и приятные сувениры. Однозначно рекомендую всем, кто хочет по-настоящему узнать Армению!

Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он
Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он
Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он
Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он+6
Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он
Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он
Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он
Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он
Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он
Невероятно насыщенное путешествие по северу Армении! Грачья — профессиональный историк и гид с глубокими знаниями: он
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 61 отзыв в Кировакане в категории "Святые места"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кировакане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Древний и живописный Север Армении: Лорийская область;
  2. Тавушская область: красоты северо-восточной Армении;
  3. Заповедная Армения: от мамонтовых деревьев до скальных монастырей.
Сколько стоит экскурсия по Кировакану в августе 2026
Сейчас в Кировакане в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 114 до 150. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кировакане на 2026 год по теме «Святые места», 61 ⭐ отзыв, цены от €114. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь