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водитель (он же экскурсовод) — от Бога, поездка была максимально комфортной. Во-вторых, огромное количество очень интересной и важной информации об истории Армении: кажется, мы её теперь знаем лучше, чем нашу 😄.



Север Армении — это удивительные локации с уникальной историей и древними артефактами. Мы увидели потрясающие виды и ценности настоящей Армении ❤️.



Обязательно вернёмся и надеюсь, что съездим куда-нибудь ещё.



Отдельное спасибо Акопу, который отвёз нас из Еревана в Ваназдор и обратно. Замечательный человек и водитель.