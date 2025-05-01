Мои заказы

Русские в Армении: путешествие из Ванадзора

Путешествие по следам русских в Армении откроет перед вами уникальные памятники и традиции. Откройте для себя богатую историю и культуру региона
Путешествие из Ванадзора предлагает уникальную возможность погрузиться в историю русского присутствия в Армении.

Вы посетите значимые памятники, такие как обелиск отряду майора Монтрезора и кафедральный собор Рождества Богородицы.

Также в программе - знакомство с молоканами в селе Лермонтово, где сохранились их традиции и образ жизни, а также посещение православной церкви Святого Николая Чудотворца, являющейся образцом неорусской архитектуры
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные архитектурные памятники
  • 📜 История армяно-российских отношений
  • ☕ Комфортное путешествие с Wi-Fi
  • 🏞 Знакомство с культурой молокан
  • 🚗 Гибкость маршрута
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Обелиск отряду майора Монтрезора
  • Кафедральный собор Рождества Богородицы
  • Ворота русской казармы
  • Село Лермонтово
  • Бюст и статуя Пушкина
  • Церковь Святого Николая Чудотворца

Описание экскурсии

Я познакомлю вас с периодом от начала 19 века до времён Советского Союза, когда армяно-российские отношения укрепились и вступили в новый этап. В это время в Армении появилось славянское население, которое быстро адаптировалось к местным условиям и вместе с армянами способствовало развитию страны.

Вы увидите:

  • Обелиск отряду майора Монтрезора: место, где в 1804 году произошло сражение между армяно-российскими и персидскими войсками
  • Кафедральный собор Рождества Богородицы в Ванадзоре, построенный в 1895 году
  • Ворота русской казармы в Ванадзоре 1906 года постройки
  • Село Лермонтово, образованное в 1844 году русскими переселенцами-молоканами из Моршанского уезда Тамбовской губернии. Позже сюда подселились молокане и из Саратовской губернии
  • Бюст и статую Александра Сергеевича Пушкина
  • Православную церковь Святого Николая Чудотворца в селе Амракиц: образец неорусской архитектуры, построенный в 1846 году (по другим данным — в 1879 году)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Opel Astra. В машине вас будут ждать Wi-Fi и вкуснейший домашний кофе
  • Возможно организовать поездку на 6-местном минивэне Honda Elusion. Подробности уточняйте у гида в переписке
  • Маршрут может быть скорректирован, детали уточняйте в переписке
  • При необходимости я могу организовать для вас трансфер из Еревана или аэропорта Звартноц — 13000 драмов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Монтрезору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Грачья
Грачья — ваш гид в Кировакане
Провёл экскурсии для 173 туристов
Здравствуйте, меня зовут Грачья. Я историк и профессиональный гид. Специализируюсь на прошлом Армении — одной из древнейших стран в мире. Родился и вырос в Ванадзоре. Организую и провожу экскурсии по северу страны: Лорийской, Ширакской и Тавушской областях. Моя цель — познакомить гостей с культурными, историческими и природными памятниками этого удивительного региона.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
1 мая 2025
Это была потрясающая поездка! Грачья - великолепный гид, организатор и просто прекрасный добрый человек! Грачья также организовал нам трансфер в Ванадзор и обратно, по дороге водитель Акоп очень много всего
читать дальше

интересного рассказал и очень помог при заселении. Нам не хотелось расставаться с Грачьей после чудесно проведенного дня. Это был очень увлекательный эмоциональный рассказ об истории Армении. Также мы заехали к другу Грачьи, у которого есть своя винодельня. Вино было ну ооооочень вкусным! Будем рекомендовать друзьям и надеюсь, что приедем ещё раз сами!

