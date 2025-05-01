Путешествие из Ванадзора предлагает уникальную возможность погрузиться в историю русского присутствия в Армении.
Вы посетите значимые памятники, такие как обелиск отряду майора Монтрезора и кафедральный собор Рождества Богородицы.
Также в программе - знакомство с молоканами в селе Лермонтово, где сохранились их традиции и образ жизни, а также посещение православной церкви Святого Николая Чудотворца, являющейся образцом неорусской архитектуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные архитектурные памятники
- 📜 История армяно-российских отношений
- ☕ Комфортное путешествие с Wi-Fi
- 🏞 Знакомство с культурой молокан
- 🚗 Гибкость маршрута
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Обелиск отряду майора Монтрезора
- Кафедральный собор Рождества Богородицы
- Ворота русской казармы
- Село Лермонтово
- Бюст и статуя Пушкина
- Церковь Святого Николая Чудотворца
Описание экскурсии
Я познакомлю вас с периодом от начала 19 века до времён Советского Союза, когда армяно-российские отношения укрепились и вступили в новый этап. В это время в Армении появилось славянское население, которое быстро адаптировалось к местным условиям и вместе с армянами способствовало развитию страны.
Вы увидите:
- Обелиск отряду майора Монтрезора: место, где в 1804 году произошло сражение между армяно-российскими и персидскими войсками
- Кафедральный собор Рождества Богородицы в Ванадзоре, построенный в 1895 году
- Ворота русской казармы в Ванадзоре 1906 года постройки
- Село Лермонтово, образованное в 1844 году русскими переселенцами-молоканами из Моршанского уезда Тамбовской губернии. Позже сюда подселились молокане и из Саратовской губернии
- Бюст и статую Александра Сергеевича Пушкина
- Православную церковь Святого Николая Чудотворца в селе Амракиц: образец неорусской архитектуры, построенный в 1846 году (по другим данным — в 1879 году)
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Opel Astra. В машине вас будут ждать Wi-Fi и вкуснейший домашний кофе
- Возможно организовать поездку на 6-местном минивэне Honda Elusion. Подробности уточняйте у гида в переписке
- Маршрут может быть скорректирован, детали уточняйте в переписке
- При необходимости я могу организовать для вас трансфер из Еревана или аэропорта Звартноц — 13000 драмов
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Монтрезору
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Грачья — ваш гид в Кировакане
Провёл экскурсии для 173 туристов
Здравствуйте, меня зовут Грачья. Я историк и профессиональный гид. Специализируюсь на прошлом Армении — одной из древнейших стран в мире. Родился и вырос в Ванадзоре. Организую и провожу экскурсии по северу страны: Лорийской, Ширакской и Тавушской областях. Моя цель — познакомить гостей с культурными, историческими и природными памятниками этого удивительного региона.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
О
Ольга
1 мая 2025
Это была потрясающая поездка! Грачья - великолепный гид, организатор и просто прекрасный добрый человек! Грачья также организовал нам трансфер в Ванадзор и обратно, по дороге водитель Акоп очень много всего
