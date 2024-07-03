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Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
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129€110 за всё до 4 чел.
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Ванадзор: прошлое и настоящее
Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
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Сегодня в 13:00
12 июля в 10:00
99€40 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
12 июля в 08:30
13 июля в 08:30
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 июля 2024Замечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописных и поражающих своей глубокой
- ГГалина20 июня 2024Наше знакомство со сказочной страной началось с путешествия по северным регионам с увлечённым профессионалом своего дела и просто замечательным человеком
- ННадежда26 мая 2024Несмотря на природные катаклизмы (размытая дорога, наводнение) Грачик сумел быстро перестроить маршрут и сделать день насыщенным красивыми видами и интереснейшими местами. Отдельно хочется отметить аккуратную манеру вождения. И спасибо за кофе и ягоды, было неожиданно и приятно!
- ККарина31 октября 2023Это был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внес коррекции в маршрут и
- ДДаниэль21 июня 2023Отличная экскурсия с посещением большого количества интересных мест. К тому же Грачья учел все наши пожелания и скорректировал экскурсию по нашим просьбам, за что отдельное спасибо. И за вкусный кофе тоже:)
Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «На выходные»
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