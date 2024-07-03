Экскурсии выходного дня в Кировакане

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кировакане, цены от €40, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
На машине
скидка
15%
18 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
12 июля в 10:00
129110 за всё до 4 чел.
Ванадзор: прошлое и настоящее
На машине
скидка
60%
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ванадзор: прошлое и настоящее
Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
12 июля в 10:00
9940 за всё до 4 чел.
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
На машине
8 часов
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
12 июля в 08:30
13 июля в 08:30
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 июля 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Замечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописных и поражающих своей глубокой
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    историей мест, о которых Грачья смог крайне увлекательно рассказать. Лучшая экскурсия из всех на которых мне приходилось бывать. Очень рекомендую всем и с радостью в будущем снова приеду в Лори и обращусь к этому гиду!

    Замечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописныхЗамечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописныхЗамечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописныхЗамечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописныхЗамечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописныхЗамечательная экскурсия, очень понравилась. Экскурсовод Грачья очень приятный в общении и внимательный. Посетили большое количество живописных
  • Г
    Галина
    20 июня 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Наше знакомство со сказочной страной началось с путешествия по северным регионам с увлечённым профессионалом своего дела и просто замечательным человеком
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    Грачьей! В планах было увидеть как можно больше природных красот, но Грачья не только предоставил нам такую возможность и показал намного больше,чем мы ожидали, но и увлек рассказами о древнейшей истории и современных реалиях Армении. Мой сын-подросток задал тысячу и один вопрос гиду и на все вопросы получил обстоятельные и понятные ответы, тем самым ещё больше проникся симпатией и желанием вернуться в Армению! Наше путешествие было комфортным, Грачья продумал каждую мелочь - чашечка домашнего кофе с фруктами в чудесном месте с панорамным видом, вкуснейший обед в семейном ресторанчике, отлично составленный маршрут, чтобы мы успели увидеть как можно больше за один день! Сердечно благодарим за увлекательное путешествие, незабываемые эмоции и за стойкое желание вернуться!!!! Если Вы хотите увидеть, понять и прочувствовать Армению с ее гостеприимством и доброжелательностью к гостям, Грачья именно тот человек, который Вам нужен!!!!

  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Несмотря на природные катаклизмы (размытая дорога, наводнение) Грачик сумел быстро перестроить маршрут и сделать день насыщенным красивыми видами и интереснейшими местами. Отдельно хочется отметить аккуратную манеру вождения. И спасибо за кофе и ягоды, было неожиданно и приятно!
  • К
    Карина
    31 октября 2023
    Ванадзор: прошлое и настоящее
    Это был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внес коррекции в маршрут и
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    программу экскурсии, за что ему отдельное большое спасибо. Мы посетили много интересных мест. Знания Грачьи об истории родных мест просто энциклопедические, а любовь к своему краю - безгранична. Большое спасибо за отличное путешествие.

  • Д
    Даниэль
    21 июня 2023
    Ванадзор: прошлое и настоящее
    Отличная экскурсия с посещением большого количества интересных мест. К тому же Грачья учел все наши пожелания и скорректировал экскурсию по нашим просьбам, за что отдельное спасибо. И за вкусный кофе тоже:)

Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Кировакану в июле 2024
Сейчас в Кировакане в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 110 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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