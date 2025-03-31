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найти общий язык и получить ответы на любые вопросы. Для нас заранее были подготовлены вода, кофе, бананы, все договоренности по трансферу Грачья берет на себя. И в организационном, и в профессиональном плане все было отлично. Экскурсия очень живописная (в таких экскурсиях всегда люблю красоту природы в горных регионах и соответственно сочетающиеся с ней достопримечательности) и познавательная. С удовольствием сходил был вместе и на пешую экскурсию в горы. Большое спасибо!