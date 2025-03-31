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9%
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 апр в 10:00
16 апр в 10:00
€135
€149 за всё до 4 чел.
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4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Русские в Армении: путешествие из Ванадзора
Открыть интересную страницу русско-армянской истории в поездке по северу страны
Начало: У памятника Монтрезора
5 мая в 10:30
12 мая в 10:30
€114
€119 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
13 апр в 08:30
15 апр в 08:30
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnton31 марта 2025Очень повезло, что организатором был Грачья, отлично владеет историей храмов и Армении, расскажет где что лучше покупать, очень легко было
- ААлексей31 марта 2025Мы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одном дыхании. За это спасибо
- ААнтон26 ноября 2024Поразительная экскурсия и самый лучший гид в Армении!!! Всем рекомендую! Грачья покажет и поможет понять «другую Армению»! Каждый день вспоминаем с Женой эту Экскурсию и Грачью! Север Армении - великолепен! Грачья - the best🤘💪🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Кировакану в апреле 2025
Сейчас в Кировакане в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 135 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Кировакана и местам Армении в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь