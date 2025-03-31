Выездные экскурсии из Кировакана

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Кировакане, цены от €85, скидки до 9%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
На машине
8 часов
-
9%
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 апр в 10:00
16 апр в 10:00
€135€149 за всё до 4 чел.
Русские в Армении: путешествие из Ванадзора
На машине
5 часов
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Русские в Армении: путешествие из Ванадзора
Открыть интересную страницу русско-армянской истории в поездке по северу страны
Начало: У памятника Монтрезора
5 мая в 10:30
12 мая в 10:30
€114€119 за всё до 4 чел.
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
На машине
8 часов
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
13 апр в 08:30
15 апр в 08:30
€85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anton
    31 марта 2025
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Очень повезло, что организатором был Грачья, отлично владеет историей храмов и Армении, расскажет где что лучше покупать, очень легко было
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    найти общий язык и получить ответы на любые вопросы. Для нас заранее были подготовлены вода, кофе, бананы, все договоренности по трансферу Грачья берет на себя. И в организационном, и в профессиональном плане все было отлично. Экскурсия очень живописная (в таких экскурсиях всегда люблю красоту природы в горных регионах и соответственно сочетающиеся с ней достопримечательности) и познавательная. С удовольствием сходил был вместе и на пешую экскурсию в горы. Большое спасибо!

  • А
    Алексей
    31 марта 2025
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Мы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одном дыхании. За это спасибо
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    гиду. Грачья настоящий организатор, профессиональный грамотный гид, интересный собеседник и внимательный проводник. Прекрасно знает свои места, историю, колорит. Согласился организовать нам не только поездку по своему маршруту, но и наш переезд с одного города в другой. За целый день нам не пришлось заскучать. Всегда интересные истории, любопытные факты, живописные виды и комфортный маршрут. Благодарим от всей души, желаем успеха и всем рекомендуем этого гида и его туры. Места и локации поражают воображение и заряжают красотой.

    Мы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одномМы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одномМы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одномМы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одномМы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одномМы провели весь день в этой поездке. И ни разу не пожалели. День пролетел на одном
  • А
    Антон
    26 ноября 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Поразительная экскурсия и самый лучший гид в Армении!!! Всем рекомендую! Грачья покажет и поможет понять «другую Армению»! Каждый день вспоминаем с Женой эту Экскурсию и Грачью! Север Армении - великолепен! Грачья - the best🤘💪🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «Выездные»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
  2. Русские в Армении: путешествие из Ванадзора
  3. Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Сколько стоит экскурсия по Кировакану в апреле 2025
Сейчас в Кировакане в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 135 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Кировакана и местам Армении в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь