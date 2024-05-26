Экскурсии по Кировакану на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Кировакане, цены от €50, скидки до 49%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
129117 за всё до 4 чел.
Ванадзор: прошлое и настоящее
🚗 На машине
скидка
49%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Ванадзор: прошлое и настоящее
Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
9950 за всё до 4 чел.
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Несмотря на природные катаклизмы (размытая дорога, наводнение) Грачик сумел быстро перестроить маршрут и сделать день насыщенным красивыми видами и интереснейшими местами. Отдельно хочется отметить аккуратную манеру вождения. И спасибо за кофе и ягоды, было неожиданно и приятно!
  • I
    Ianina
    21 мая 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    От души благодарим Грачью за этот чудесный, насыщенный впечатлениями день! Лори поистине завораживает красотой своих пейзажей, монастырей и церквей. А когда
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    с вами такой проводник в армянскую историю и культуру, как Грачья, историк, влюбленный в свой край, который щедро делится знаниями и контактами, всегда обратит ваше внимание на малозаметные, но важные детали храма, ответит на все вопросы, покажет лучшие виды, с которым можно побеседовать и о культуре, и о политике, и просто пошутить - обзорная экскурсия превращается в незабываемый опыт, страна оживает и становится как будто чуть-чуть родной. Всем рекомендую не ограничиваться окрестностями Еревана и обращаться к Грачье, чтобы открыть для себя или лучше узнать север прекрасной Армении: все индивидуальные пожелания учитываются, а еще гид может предложить бонусный заезд к роднику по окончании экскурсии (за что ему отдельная благодарность, как и за прекрасную музыку в машине и рекомендации по армянским группзм).

  • А
    Андрей
    3 мая 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Для знакомства с новым для нас регионом выбрали экскурсию «Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора». Наше путешествие получилось
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    очень насыщенным и в то же время не утомительным, как иногда бывает на автобусных экскурсиях. Так как экскурсия индивидуальная, мы заранее согласовали удобное время и место встречи у нашего отеля (который кстати посоветовал гид Грачья для остановки в Ванадзоре, за что ему отдельное спасибо) и без спешки отправились в путь. Перед выездом обговорили примерный план поездки с учетом наших пожеланий и возможностей по времени; очень кстати оказалась бумажная карта, подаренная гидом, а также угощение - кофе и фрукты в дорогу, все как у настоящих путешественников! За день мы объехали много интересных исторических, природных, изумительно красивых мест, про каждое из которых у нашего гида были припасены легенды и истории. Который раз убеждаемся, что впечатление о стране создают ее жители. Рекомендуем авторскую экскурсию от гида Грачика.

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  • К
    Карина
    31 октября 2023
    Ванадзор: прошлое и настоящее
    Это был наш второй день в компании Грачьи и он учел все наши пожелания и внес коррекции в маршрут и
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    программу экскурсии, за что ему отдельное большое спасибо. Мы посетили много интересных мест. Знания Грачьи об истории родных мест просто энциклопедические, а любовь к своему краю - безгранична. Большое спасибо за отличное путешествие.

  • Д
    Даниэль
    21 июня 2023
    Ванадзор: прошлое и настоящее
    Отличная экскурсия с посещением большого количества интересных мест. К тому же Грачья учел все наши пожелания и скорректировал экскурсию по нашим просьбам, за что отдельное спасибо. И за вкусный кофе тоже:)

Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Кировакану в июне 2024
Сейчас в Кировакане в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 117 со скидкой до 49%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кировакане на 2024 год на машине, 18 ⭐ отзывов, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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