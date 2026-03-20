Ночные прогулки и экскурсии Мельбурна

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Мельбурне на русском языке, цены от $279, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
Завтра в 10:30
14 апр в 10:00
$279 за всё до 6 чел.
Великолепный Мельбурн
На машине
3.5 часа
-
5%
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Посетить главные места города и ближайших окрестностей на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:30
14 апр в 08:30
$342$359 за всё до 4 чел.
Остров Филлипа и Парад пингвинов (из Мельбурна)
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исследовать заповедный остров и познакомиться с его дикой природой
Начало: У вашего отеля
16 апр в 16:00
24 апр в 16:00
$500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

    Сергей
    20 марта 2026
    Великолепный Мельбурн
    Очень хорошие впечатления от знакомства с гидом и Мельбурном
    Громова
    18 марта 2026
    Великолепный Мельбурн
    Ольга - замечательный гид с исключительным знанием города и индивидуальным подходом к составлению программы
    Яна
    6 марта 2026
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Понравилось всё! Рекомендую!Оля,молодец!Не люблю много писать,но если вернусь,обязательно к ней!
    Андрей
    13 февраля 2026
    Великолепный Мельбурн
    Экскурсия с Ольгой очень понравилась. Огромное количество полезной информации, а также замечательных локаций. Отдельное спасибо за помощь и ответы на вопросы уже после экскурсии
    Лилия
    10 февраля 2026
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Наше путешествие по Австралии началось с Сиднея, затем мы посетили Голд Кост, Брисбен и Мельбурн. Везде у нас были экскурсии
    с гидами, но именно в Мельбурне нам повезло с гидом больше всего, тк им было Ольга. Экскурсия прошла на одном дыхании, посетили самые интересных места города, узнали массу интересной и полезной информации. Ольга очень общительная, вежливая, пунктуальная, интересный рассказчик и собеседник.
    Помимо экскурсионной программы нам было выдано много необходимых, для впервые приехавших в страну туристов, советов, таких, как, что привезти из Австралии, лучшие рестораны, лучшие локации к посещению, не вошедшие в экскурсионный маршрут. Были скинуты координаты нужных локаций и вообще на любой вопрос был дан своевременный ответ.
    Мы очень благодарны Ольге и уже посоветовали ее всем нашим друзьям и знакомым 👍! И вам всем рекомендуем!!!

    Сергей
    5 февраля 2026
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Мы провели чудесную экскурсию в компании с Ольгой! Ольга очень классно показала нам центр города, после экскурсии мы уже уверенно
    чувствовали себя в городе. Ольга знает не только историю города и хорошо ориентируется в вопросах о стране в целом, но и секретные места, где видно весь город или те его части, которые сами бы мы не нашли и ни один путеводитель бы не рассказал нам о них! После экскурсии Ольга порекомендовала нам, что посмотреть самостоятельно! Отдельного внимания заслуживает музей кино (все музеи в Мельбурне бесплатны для посещения)! Рекомендуем Ольгу для знакомства с Мельбурном как надежного проводника и просто приятного человека!

    Алексей
    22 января 2026
    Великолепный Мельбурн
    Оля, большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию! Вы наполнили наш день в Мельбурне прекрасными эмоциями!
    Ekaterina
    13 января 2026
    Великолепный Мельбурн
    Замечательная гид Ольга!! И удивительная и необычная экскурсия! Столько разных мест успели увидеть, столько историй услышать! Мы готовились к поездке
    еще и сами, читали отзывы и путеводители, но некоторых фактов и точек маршрута даже не попадалось!!
    Ольга сразу расположила к себе детей, даже дочь, которая утром еще не собиралась никуда идти и «мама, ты же знаешь, что я не люблю экскурсии», через 10 минут общения с Ольгой ходила за ней хвостиком и «моя самая любимая экскурсия!» Рекомендуем!

    Лариса
    17 декабря 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Ольга- замечательный человек и экскурсовод. Позитивная, тёплая, доброжелательная. Материалом владеет в полной мере. Несмотря на дождливую погоду, прекрасно справилась с организационными вопросами, правильно построив программу. Спасибо Ольге за ее дружелюбие, компетентность, интеллигентность. Будем рекомендовать друзьям и коллегам.
    Марина
    9 декабря 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Ольга-прекрасный гид, которая смогла адаптировать экскурсию для нашей семьи с двумя маленькими детьми, где и взрослые остались довольны, и дети
    - в восторге! Отлично продуманный маршрут, много интересных фактов о городе, о стране в целом. Большое спасибо за чудесно проверенное время вместе!

Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мельбурне
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. По Мельбурну пешком и на историческом трамвае;
  2. Великолепный Мельбурн;
  3. Остров Филлипа и Парад пингвинов (из Мельбурна).
Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в апреле 2026
Сейчас в Мельбурне в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 279 до 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
