читать дальше источники, которые вы нам так красиво расписали. Провели там 4 часа и кайфанули. И купили сувениры на крытом рынке, о котором вы говорили.

Ольга, спасибо за такой подробный рассказ, рекомендации ресторанов и дегустацию в винодельне. Еще мы воспольвались вашим советом и съездили на горячие