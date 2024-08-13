13 часов
Индивидуальная
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Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
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Завтра в 11:00
3 сен в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
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3.5 часа
Индивидуальная
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Великолепный Мельбурн
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5 сен в 08:30
6 сен в 15:00
250$238 за всё до 4 чел.
4 часа
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С Мельбурном на «ты»
Главные достопримечательности и секретные уголки города на дружеской экскурсии
Начало: На площади Federation Square
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Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Летние»
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