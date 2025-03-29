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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
Посетить главные места города и ближайших окрестностей на авто-пешеходной экскурсии
1 мая в 08:30
2 мая в 15:00
$276
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные окресности Мельбурна
Исследовать загадочную Висячую скалу, побывать на винодельне и подняться на гору Македон
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Увидеть главные достопримечательности и окинуть взглядом весь город с высоты 270 метров
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
$129 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий29 марта 2025Было очень занимательно. Локации необычные, каждая со своей изюминкой. Ольга хорошо осведомлена о становлении страны и ювелирно вплела подробности в
- ЮЮрий17 марта 2025Четыре часа в Мельбурне пролетели незаметно! Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием! Мы ожидали меньшего, но получили намного больше. Гид
- ТТатьяна25 февраля 2025Спасибо Ольге за знакомство с Мельбурном! За ограниченное время показала основные достопримечательности (особенно хорошо со смотровой обзор всего города), интересно рассказала не только об истории, но и о том чем живет Мельбурн сегодня… появилось желание посетить город повторно. 😊
- ААнна15 февраля 2020С Мельбурном на «ты»Моя экскурсия выпала на дождливый и пасмурный день, но не смотря на это обстоятельство, Олесе удалось создать атмосферу тепла, уюта
- ЮЮлия25 января 2020С Мельбурном на «ты»Мы гуляли по Мельбурну с Олесей, и остались в совершенном восторге! Она очень интересно рассказала про город, про историю Австралии
- ИИрина12 января 2020С Мельбурном на «ты»Всем привет! Большое спасибо Олесе за прогулку, остались очень довольны встречей. Очень интересный маршрут, посмотрели все самые знаковые места в
Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «На выходные»
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