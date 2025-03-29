Экскурсии выходного дня в Мельбурне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Мельбурне на русском языке, цены от $129, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Великолепный Мельбурн
На машине
3.5 часа
-
5%
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
Посетить главные места города и ближайших окрестностей на авто-пешеходной экскурсии
1 мая в 08:30
2 мая в 15:00
$276$290 за всё до 4 чел.
Живописные окресности Мельбурна
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные окресности Мельбурна
Исследовать загадочную Висячую скалу, побывать на винодельне и подняться на гору Македон
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
$320 за всё до 4 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Увидеть главные достопримечательности и окинуть взглядом весь город с высоты 270 метров
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
$129 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    29 марта 2025
    Великолепный Мельбурн
    Было очень занимательно. Локации необычные, каждая со своей изюминкой. Ольга хорошо осведомлена о становлении страны и ювелирно вплела подробности в
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    свой маршрут. Также подкупает невозмутимая готовность помочь с ответами на все интересующие вопросы, как по теме экскурсии, так и по другим интересующим вокруг поездке по стране вопросам. Однозначно рекомендую, особенно для втягивания в изучение удивительного континента и самого Мельбурна.

    Было очень занимательно. Локации необычные, каждая со своей изюминкой. Ольга хорошо осведомлена о становлении страны иБыло очень занимательно. Локации необычные, каждая со своей изюминкой. Ольга хорошо осведомлена о становлении страны иБыло очень занимательно. Локации необычные, каждая со своей изюминкой. Ольга хорошо осведомлена о становлении страны иБыло очень занимательно. Локации необычные, каждая со своей изюминкой. Ольга хорошо осведомлена о становлении страны и
  • Ю
    Юрий
    17 марта 2025
    Великолепный Мельбурн
    Четыре часа в Мельбурне пролетели незаметно! Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием! Мы ожидали меньшего, но получили намного больше. Гид
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    сразу расположила нас к себе – общение было легким, интересным, и буквально с первых минут возникла взаимная симпатия. За 4 часа мы увидели и традиционные достопримечательности, и неожиданные уголки города, о которых редко пишут в путеводителях. Но главное – не только где мы побывали, а КАК нам обо всем рассказали! Гид не просто описывала достопримечательности, а погружала нас в жизнь города и страны. Мы узнали о социальной системе Австралии, образовании, пенсионной системе, традициях и менталитете местных жителей. Все это делало экскурсию не просто познавательной, а действительно живой и увлекательной. И что особенно приятно – мы совсем не устали! Маршрут был продуман так, что переходы/перрезды между локациями были комфортными, а небольшие паузы давали возможность спокойно насладиться красотой города. Наш гид "продала" нам Мельбурн на 100%!

  • Т
    Татьяна
    25 февраля 2025
    Великолепный Мельбурн
    Спасибо Ольге за знакомство с Мельбурном! За ограниченное время показала основные достопримечательности (особенно хорошо со смотровой обзор всего города), интересно рассказала не только об истории, но и о том чем живет Мельбурн сегодня… появилось желание посетить город повторно. 😊
  • А
    Анна
    15 февраля 2020
    С Мельбурном на «ты»
    Моя экскурсия выпала на дождливый и пасмурный день, но не смотря на это обстоятельство, Олесе удалось создать атмосферу тепла, уюта
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    и хорошего настроения. Экскурсия получилась, яркой, эмоциональной и насыщенной. Затронули исторические моменты,, архитектуру,, самобытность Австралии окунулись в мир прошлого, заглянули в интересные уголки современного Мельбурна. Всем кто хочет сделать свое прибывание в Мельбурне насыщенным и интересным, Олеся именно тот гид который вам нужен. Олеся еще раз спасибо и удачи

  • Ю
    Юлия
    25 января 2020
    С Мельбурном на «ты»
    Мы гуляли по Мельбурну с Олесей, и остались в совершенном восторге! Она очень интересно рассказала про город, про историю Австралии
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    и Мельбурна, показала нам уникальные места, мимо которых сами мы проходили не замечая. Самое потрясающее, что ей так хорошо удалось передать атмосферу города, что мы совершенно влюбились в Мельбурн! По правде сказать, для нас этот город стал лучшим в Австралии:) Экскурсия прошла именно так, как нам хотелось бы. Олеся большая молодец, записала ее контакты и буду советовать всем своим знакомым, которые приедут в Мельбурн!

  • И
    Ирина
    12 января 2020
    С Мельбурном на «ты»
    Всем привет! Большое спасибо Олесе за прогулку, остались очень довольны встречей. Очень интересный маршрут, посмотрели все самые знаковые места в
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    центре Мельбурна, буквально все, что есть в путеводителях. Да и не просто посмотрели, а узнали огромное количество информации, истории. Это здорово, так как самим было бы сложно понять, куда смотреть, в какие переулки завернуть, что все это вообще значит! А еще бонусом потом получили рекомендации, куда еще сходить, что посмотреть, просто идеально. Однозначно советую провести время в приятной компании Олеси.

Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в апреле 2025
Сейчас в Мельбурне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 320 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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