10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Остров Филиппа и парад пингвинов
Начало: ваш отель
Расписание: в 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$240 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле
Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне
Расписание: ежедневно в первой или второй половине дня по договоренности
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Поездка по Великой Океанской дороге
Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне
Расписание: ежедневно в 9:00
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
от $550 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мельбурне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в июле 2024
Сейчас в Мельбурне в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 550.
Экскурсии на русском языке в Мельбурне (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь