Спутник М. проводит ещё 2 экскурсии

Вы побываете на знаменитом острове 🏝️ Филиппа в 140 км от Мельбурна, где каждый вечер выходят из океана на берег стаи самых маленьких пингвинов на свой ежедневный "парад пингвинов". Кроме парада пингвинов, Вы также увидите большое количество диких валлаби (небольших кенгуру), супер-красивые виды Южного океана и побережья, побываете на форелевой ферме, посетите винодельню и попробуете местного вина, доедете до самого края острова и постоите на мысе Ноббиз и других местах. Обед и входные билеты 🎫 на парад пингвинов включены.