Спутник М. проводит ещё 2 экскурсии

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Остров Филиппа и парад пингвинов

Спутник М.
Спутник М. – Гид из Мельбурна
Остров Филиппа и парад пингвинов
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $240 за человека

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Остров Филиппа и парад пингвинов
Вы побываете на знаменитом острове 🏝️ Филиппа в 140 км от Мельбурна, где каждый вечер выходят из океана на берег стаи самых маленьких пингвинов на свой ежедневный "парад пингвинов". Кроме парада пингвинов, Вы также увидите большое количество диких валлаби (небольших кенгуру), супер-красивые виды Южного океана и побережья, побываете на форелевой ферме, посетите винодельню и попробуете местного вина, доедете до самого края острова и постоите на мысе Ноббиз и других местах. Обед и входные билеты 🎫 на парад пингвинов включены.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • обед
  • входные билеты
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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