Спутник М. проводит ещё 2 экскурсии

Вы побываете на знаменитом острове 🏝️ Филиппа в 140 км от Мельбурна, где каждый вечер выходят из океана на берег стаи самых маленьких пингвинов на свой ежедневный "парад пингвинов". Кроме парада пингвинов, Вы также увидите большое количество диких валлаби (небольших кенгуру), супер-красивые виды Южного океана и побережья, побываете на форелевой ферме, посетите винодельню и попробуете местного вина, доедете до самого края острова и постоите на мысе Ноббиз и других местах. Обед и входные билеты 🎫 на парад пингвинов включены.
Что входит
транспорт
услуги гида
обед
входные билеты
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.