Спутник М. проводит ещё 2 экскурсии

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По Великой океанской дороге к "12 апостолам"

Спутник М.
Спутник М. – Гид из Мельбурна
По Великой океанской дороге к "12 апостолам"
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $240 за человека

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По Великой океанской дороге к "12 апостолам"
Вы проедете вдоль побережья малоизвестного и самого удаленного Южного Океана, остановитесь на многих красивых 🤩 смотровых площадках, увидите маяки и живописные заливы, диких коал и кенгуру, покормите попугайчиков с рук (*если они захотят к Вам сесть на руки), остановитесь у известной памятной Арки "Great Ocean Road" и памятника строителям дороги, посмотрите знаменитые скалы "12 Апостолов" и ущелье Лох Ард, где лежат останки одного из многих кораблей, разбившихся вдоль побережья Австралии. Обед включен.
Что входит
  • транспорт
  • обед
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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