Спутник М. проводит ещё 2 экскурсии

Вы проедете вдоль побережья малоизвестного и самого удаленного Южного Океана, остановитесь на многих красивых 🤩 смотровых площадках, увидите маяки и живописные заливы, диких коал и кенгуру, покормите попугайчиков с рук (*если они захотят к Вам сесть на руки), остановитесь у известной памятной Арки "Great Ocean Road" и памятника строителям дороги, посмотрите знаменитые скалы "12 Апостолов" и ущелье Лох Ард, где лежат останки одного из многих кораблей, разбившихся вдоль побережья Австралии. Обед включен.
Что входит
транспорт
обед
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.