Спутник М. проводит ещё 2 экскурсии

Вы проедете вдоль побережья малоизвестного и самого удаленного Южного Океана, остановитесь на многих красивых 🤩 смотровых площадках, увидите маяки и живописные заливы, диких коал и кенгуру, покормите попугайчиков с рук (*если они захотят к Вам сесть на руки), остановитесь у известной памятной Арки "Great Ocean Road" и памятника строителям дороги, посмотрите знаменитые скалы "12 Апостолов" и ущелье Лох Ард, где лежат останки одного из многих кораблей, разбившихся вдоль побережья Австралии. Обед включен.