читать дальше

о жизни австралийцев, об их прошлом и настоящем, об их занятиях и увлечениях.

Вы узнаете всё и даже больше.

С Ольгой вас ждёт не просто заученный материал, а увлекательная история, личный опыт и обширные исследования.

Мне было очень комфортно, интересно и захватывающе.

Мы многое узнали об Австралии и её окрестностях. Мы посетили лучшие винодельни региона.

Если вы желаете, чтобы это путешествие стало незабываемым, обратитесь к Ольге.

Она обязательно поможет вам влюбиться в Сидней и не только.

Мы путешествовали с Ольгой 3 дня, впечатлений на неделю минимум.