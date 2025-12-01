Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
«Панораму гавани — лучший вид на мост и оперу»
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
Отправиться из Сиднея к коалам, кенгуру и панорамам каньонов
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$875 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Авторская экскурсия по восточным пляжам
«Фотопаузы на лучших смотровых площадках, включая панораму, которая входит в топ-10 видов мира»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAntonina1 декабря 2025Мила прекрасный гид, с огромной душой и эмпатией. Мне было очень комфортно и приятно провести время в ее интересных рассказах и поездках по Сиднею. Очень рекомендую!
- ННикита24 ноября 2025Большое спасибо Ольге за интересную, обширную и увлекательную экскурсию по Сиднею.
Очень рекомендую для знакомства с городом начать именно с этой экскурсии. Время пролетело незаметно:)
- AAlexandre20 ноября 202510/10
- ЯЯрослав15 ноября 2025Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него! Прогулка действительно с душой.
Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию и прогулку по Сиднею!
- ЕЕлена7 ноября 2025Ольга чудесный гид и интересный рассказчик. Мы заказывали 2 разные экскурсии и остались очень довольны. Также Ольга помогла нам во
- VVictoriia7 ноября 2025Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, а также Ольга нам сделала много красивых фото на память! Рассказ был интересный, не нудный, наглядный с картинками! Спасибо большое! ♥️
- ТТатьяна23 сентября 2025Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
Ольга - восхитительный гид.
Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.
Вы услышите
- ММарина8 сентября 2025Наша благодарность Ольге за нетривиальную экскурсию! Открыли Сидней с новой, не известной для нас стороны. Ольга позитивный, приятный в общении человек, эрудированный собеседник. Рекомендуем!
- ЕЕлена14 июля 2025Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Все прошло на высшем уровне!
