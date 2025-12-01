Мои заказы

Красивые виды и панорамы Сиднея

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Сиднее на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
«Панораму гавани — лучший вид на мост и оперу»
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
Отправиться из Сиднея к коалам, кенгуру и панорамам каньонов
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$875 за всё до 7 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Авторская экскурсия по восточным пляжам
«Фотопаузы на лучших смотровых площадках, включая панораму, которая входит в топ-10 видов мира»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$399 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Antonina
    1 декабря 2025
    Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
    Мила прекрасный гид, с огромной душой и эмпатией. Мне было очень комфортно и приятно провести время в ее интересных рассказах и поездках по Сиднею. Очень рекомендую!
  • Н
    Никита
    24 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Большое спасибо Ольге за интересную, обширную и увлекательную экскурсию по Сиднею.
    Очень рекомендую для знакомства с городом начать именно с этой экскурсии. Время пролетело незаметно:)
  • A
    Alexandre
    20 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    10/10
  • Я
    Ярослав
    15 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него! Прогулка действительно с душой.
    Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию и прогулку по Сиднею!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Ольга чудесный гид и интересный рассказчик. Мы заказывали 2 разные экскурсии и остались очень довольны. Также Ольга помогла нам во
    читать дальше

    время поездки с рекомендациями по ресторанам, магазинам. Так как был опыт работы с другим гидом в Сиднее - могу смело советовать к выбору именно Ольгу.

  • V
    Victoriia
    7 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, а также Ольга нам сделала много красивых фото на память! Рассказ был интересный, не нудный, наглядный с картинками! Спасибо большое! ♥️
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
    Ольга - восхитительный гид.
    Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.
    Вы услышите
    читать дальше

    о жизни австралийцев, об их прошлом и настоящем, об их занятиях и увлечениях.
    Вы узнаете всё и даже больше.
    С Ольгой вас ждёт не просто заученный материал, а увлекательная история, личный опыт и обширные исследования.
    Мне было очень комфортно, интересно и захватывающе.
    Мы многое узнали об Австралии и её окрестностях. Мы посетили лучшие винодельни региона.
    Если вы желаете, чтобы это путешествие стало незабываемым, обратитесь к Ольге.
    Она обязательно поможет вам влюбиться в Сидней и не только.
    Мы путешествовали с Ольгой 3 дня, впечатлений на неделю минимум.

  • М
    Марина
    8 сентября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Наша благодарность Ольге за нетривиальную экскурсию! Открыли Сидней с новой, не известной для нас стороны. Ольга позитивный, приятный в общении человек, эрудированный собеседник. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Все прошло на высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
  2. Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
  3. Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в декабре 2025
Сейчас в Сиднее в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 875. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиднее (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Панорамы», 10 ⭐ отзывов, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль