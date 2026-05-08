Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
«Пляж Бондай — культовый пляж с золотистым песком и атмосферой свободы»
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
$390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Авторская экскурсия по восточным пляжам
«Поездка вдоль побережья с остановками на пляжах Watsons Bay, Bondi, Coogee и Cronulla (маршрут можно адаптировать по вашим пожеланиям)»
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога к ветрам океана: путь на север Сиднея
Пляжи, смотровые площадки, национальный парк и маяк на краю континента
Начало: По договорённости
«Пляж Балморал — уютный уголок на северном побережье»
Завтра в 10:00
29 июн в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Р
очень рекомендую
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Y
Мила один из тех редких гидов, от кого не хочется уезжать после тура - настолько она заряжает и позитивом, и щедро делится знаниями о любимых местах! от всей души реккомендую!
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O
После этой экскурсии хочеться остаться в Сиднее навсегда! Гид - профессионал, маршрут посторонних замечательно, машина удобная и очень чистая. Мы
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Н
Хотели бы выразить особую благодарность Екатерине! Ее знания и увлеченность сделали экскурсию по Сиднею по-настоящему незабываемой. Екатерина прекрасно объясняла историю
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К
Очень понравилась экскурсия, если это ваш первый визит - крайне рекомендую. Катя сразу окунула меня в атмосферу Сиднея, показала красивые пляжи и порекомендовала рестораны.
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Спасибо большое нашему гиду Екатерине! Очень позитивный и жизнерадостный человек. Мы увидели Сидней ее глазами и полюбили этот город. Очень ценно было узнать про город и его жителей, их нравы, привычки и традиции от человека, который близок нам по менталитету.
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A
Мила прекрасный гид, с огромной душой и эмпатией. Мне было очень комфортно и приятно провести время в ее интересных рассказах и поездках по Сиднею. Очень рекомендую!
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А
Экскурсия по Сиднею оставила самые тёплые впечатления. Мы гуляли по необычным маршрутам, где каждый поворот открывал неожиданные места и давал
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Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)
Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
С Катей очень легко и интересно! 🤗 Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
С Катей очень легко и интересно! 🤗 Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
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Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!
Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и
Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и
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Всего 12 отзывов в Сиднее в категории "Пляжи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Пляжи»
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