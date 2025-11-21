Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
«Рокс — исторический район Сиднея с уютными улицами и старинными зданиями»
Завтра в 20:00
11 дек в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
«На экскурсии вы увидите его с неожиданных ракурсов: пройдёте по улицам исторического The Rocks, откроете секретные виды на Оперный театр и мост Харбор-Бридж, узнаете истории о первых поселенцах, свободе и новой жизни»
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Каменные переулки The Rocks, Харбор-Бридж, собор Сент-Мэри и многое другое - на обзорной прогулке
«чем интересна улица Маккуори и какие здания сыграли ключевую роль в истории Австралии»
Завтра в 12:30
23 дек в 12:00
$370 за всё до 8 чел.
- ООксана21 ноября 2025Замечательная экскурсия. Много истории, много архитектуры. Татьяна прекрасно рассказывала за что я ей очень благодарна.
- ССергей14 ноября 2025Отличная экскурсия! Спасибо Татьяне! Узнали много интересного, кроме того, Татьяна дала много информации о дальнейшем пребывании в Сиднее и помогла купить оригинальные Угги и украшения из опала. Получили то, что хотели, даже больше! Спасибо!!!
