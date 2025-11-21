Замечательная экскурсия. Много истории, много архитектуры. Татьяна прекрасно рассказывала за что я ей очень благодарна.

С Сергей

Отличная экскурсия! Спасибо Татьяне! Узнали много интересного, кроме того, Татьяна дала много информации о дальнейшем пребывании в Сиднее и помогла купить оригинальные Угги и украшения из опала. Получили то, что хотели, даже больше! Спасибо!!!