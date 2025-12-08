Это душевная поездка из шумного мегаполиса в сердце Голубых гор.
Для тех, кто хочет вдохнуть чистый воздух, услышать легенду аборигенов о трёх сёстрах, пройтись по эвкалиптовому лесу и пообедать в кафе с особой атмосферой.
Здесь не про «галочку», а про чувство: вы не просто увидите пейзажи, а будто перенесётесь в другое измерение.
Описание экскурсии
9:00–10:30 — переезд в Катумбу
Дорога очень живописна: пригороды Сиднея сменяются горными лесами.
10:30–11:00 — Катумба, горный город с историей
Короткое знакомство с центром Голубых гор: улочки начала 20 века, атмосферные лавки и уют старой Австралии.
11:00–11:40 — Echo Point и скалы Три Сестры
Знаковая смотровая площадка с видом на долину Джамисон и скалы. Легенда аборигенов и вау-панорамы.
11:40–12:40 — прогулка по тропе Giant Stairway (по желанию)
Лёгкий хайк среди эвкалиптового леса. Контакт с природой. Если не захотите идти — время добавляется к следующей локации.
12:40–13:30 — водопад Katoomba Falls или Leura Cascades
Выбор по погоде: мощные каскады или утончённый поток среди мха и папоротников.
13:30–14:30 — обед в кафе Yellow Deli
Уютное кафе в стиле хоббичьей норы. Домашние супы, хлеб, вегетарианские и веганские блюда. Атмосфера тепла и философии.
14:30–15:30 — смотровые площадки на обратном пути
Заезд на панорамные точки с видами на долину Мегалонг и леса Голубых гор. Время для фото и коротких остановок.
15:30–17:00 — возвращение в Сидней
Вы узнаете
- Почему Голубые горы действительно голубые и как эвкалиптовая дымка создаёт мистический эффект
- Как родилась легенда о трёх сёстрах — трогательная история из культуры аборигенов
- Как местные племена воспринимали природу как живую силу: тотемы, змеи и древние леса
- Как выглядел отдых в горах 100 лет назад — от дам в шляпках до первых канатных дорог
- Как пожары изменили ландшафт, какие животные прячутся в эвкалиптах и как местные жители соседствуют с природой
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле
- Программа рассчитана на взрослых и подростков от 12 лет (детских кресел нет)
- Прогулки по тропам умеренной сложности — нужна базовая физическая форма и удобная обувь
- Обед в Yellow Deli оплачивается отдельно ($25–30 с чел.)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Катя — ваш гид в Сиднее
Провела экскурсии для 49 туристов
Я живу в Сиднее уже 12 лет и с первых дней влюбилась в этот удивительный город. За это время я не только изучила каждую улочку и пляж, но и прониклась
