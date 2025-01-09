2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по центру величественного Граца
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным гидом по главным достопримечательностям города
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Грац
Увидеть главные достопримечательности и узнать историю второго по величине города Австрии
Начало: У кафе «Prominade», Erzherzog-Johann-Allee 1, 8010...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
Пощёчина Наполеону и Русские ступени - прогулка по горе Шлоссберг
Подняться на старинные башни, полюбоваться панорамой Граца и услышать легенды крепости
Начало: На площади Шлоссбергплатц (Schlossbergplatz), у фо...
17 фев в 09:00
18 фев в 09:00
€150 за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений9 января 2025Ольга, спасибо за проведенную экскурсию было очень интересно и познавательно.
- ССтанислав6 января 2025Спасибо. Знакомство с Грацом прошло на высшем уровне. 2 часа для первого знакомства достаточно.
- ЛЛариса11 октября 2024Большое спасибо Еве за прекрасную экскурсию, нам все очень понравилось,было интересно. Отдельное спасибо за то,что Ева подстроилась под нас и смогла нас встретить,что для нас было важно,так как город мы не знали.
- ЕЕлена1 октября 2024Хорошая экскурсия, Ольга- прекрасный гид и интересный рассказчик. Посмотрели все главные достопримечательности Граца. Рекомендую.
- иигорь18 августа 2023Были с семьей в Австрии, и один день посвятили городу Грац. Экскурсию проводила Ева, мой муж связался с ней заранее,и
- NNatalia24 июня 2023Я рада, что провела очень приятное время в красивом городе Грац с добрым, умным и любящим этот город человеком -
Ответы на вопросы от путешественников по Грацу в категории «Летние»
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