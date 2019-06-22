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Курорты Австро-Венгерской империи

Курорты Австро-Венгерской империи - советы, фото, карты, досто­приме­чатель­ности

Путешествие по Австрии, что стоит посмотреть
Путешествие по Австрии, что стоит посмотреть

В Австрию обычно принято ездить зимой, чтобы покататься на лыжах. Или посетить бал в Венской опере. Но здесь, в центре Европы, совсем недалеко от Вены, можно найти нетронутые уголки природы, курорты, которые развивались ещё со времён Австро-Венгерской империи, и множество других интересных достопримечательностей.

Традиционно Альпы считаются зимним курортом. А австрийские Альпы интересны любителям экстремального отдыха в районе городов Инсбрук и Зальцбург. Летом наши соотечественники, в отличие от самих австрийцев, в горы ездят редко, хотя наши гостевые дома Алтая в это время не простаивают. Однако уютные городки буквально в часе езды от Вены ещё со времён Австро-Венгерской империи развивались, как курортные.

Построенная в середине XIX века железная дорога Глоггнитц-Земмеринг связала крупнейшие города Вену и Грац. На тот момент это было уникальное сооружение, как нельзя более органично вписанное в ландшафт. И по сей день поражают воображение огромные арочные мосты и тоннели. Сегодня эта железная дорога занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вдоль дороги проложена туристическая тропа. Она проходит по наиболее живописным местам и поднимается на вершину, с которой открывается совершенно потрясающий вид на окрестности

Земмерингская железная дорога
Земмерингская железная дорога

К слову, Земмеринг и сегодня считается известным бальнеологическим курортом. Здесь много замечательных вилл, прекрасные сосновые леса и насыщенная жизнь старомодного курортного городка.

Начальный пункт этой дороги, город Глоггнитц, упоминается в письменных источниках уже в 1094 году. Здесь тогда была основана крепость для защиты рубежей на реке Шварца, а в последствии – и монастырь. Сейчас о былом напоминает романтичный Глоггнитцкий замок, где в 1809 году останавливался Наполеон. Неоднократно посещал Глоггнитц и Франц Шуберт, о чём напоминает мемориальная табличка у Церкви Креста.

В городе есть туристический информационный офис, отсюда начинается несколько живописных маршрутов по окрестным горам, а в самом городе имеется отель и несколько гостеприимных гастхофов с прекрасной австрийской кухней и домашней обстановкой.

Глоггнитцкий замок, Глоггнитц, Австрия
Глоггнитцкий замок, Глоггнитц, Австрия

Чтобы добраться до Венских Альп, нужно сесть в поезд, следующий до Пайербаха-Райхенау. Так называется небольшой курортный городок там, где железная дорога Глоггнитц-Земмеринг делает крутую петлю и уходит по серпантинам вверх. Прямо на центральной площади Пайербаха находится информационный туристический офис, в котором приветливые фрау снабдят вас бесплатными картами окрестностей и добрыми советами по поводу того, что лучше посмотреть. И обязательный пункт посещения — традиционная венская кондитерская на набережной Шварцы.

Пайербах, Австрия
Пайербах, Австрия

Буквально в трёх километрах от Пайербаха расположен город Райхенау-ан-дер-Ракс, преддверие Ракских Альп. Этот городок чуть моложе Глоггница, его крепость упоминается в 1256 году. Но вот во времена расцвета могущественной Австро-Венгерской Империи это был один из модных курортов. Здесь расположена летняя императорская резиденция, и бывший глава Императорского дома Габсбургов, Отто фон Габсбург, родился здесь в 1912 году. В Райхенау очень много дворцов и вилл, разбиты прекрасные парки, а чистейший горный воздух делает этот курорт поистине райским местом.

Замок Райхенау-ан-дер-Ракс, Австрия
Замок Райхенау-ан-дер-Ракс, Австрия

Чуть далее в долине реки Шварца, в пяти километрах от Райхенау, находится ещё одно примечательное место: городок Хиршванг. Он назван в честь горного массива, у подножия которого и приютился. Здесь начинается канатная дорога, которая поднимает туристов на плато, преодолевая подъём около километра. Отсюда открывается великолепный вид на долину реки Шварца, а ещё начинаются маршруты, в начале — прогулочные, а чем дальше, тем сложнее — на вершину Хэукуппэ, высота которой 2007 метров над уровнем моря. На пути есть несколько гастхаусов и приютов. Последние же 500 метров до вершины — это альпинистский маршрут, хотя и не слишком высокой категории сложности. Многие венцы приезжают сюда на выходные погулять по окрестностям, подышать горным воздухом и – покорить вершину.

Вид на долину реки Шварца, Хиршванг, Австрия
Вид на долину реки Шварца, Хиршванг, Австрия

Для любителей спокойного отдыха можно рекомендовать курортный город Баден. Он формировался тогда же, во времена расцвета Австро-Венгерской Империи, благодаря своим прекрасным термальным источникам. Купальни и по сей день радуют посетителей замечательными ваннами. А в городе, согласно предпочтениям того времени, есть казино, прекрасный театр, уютные обустроенные виллы, обилие парков, очень красивая центральная пешеходная улица. Баденские минеральные источникипомогают при лечениях достаточно широкого спектра заболеваний, а здоровому человеку помогают отдохнуть и восстановить силы.

Термальные источники города Баден, Австрия
Термальные источники города Баден, Австрия

И вот, наконец,Вена. Имперский город с дворцами, садами и парками, бесчисленным количеством музеев, ресторанов, театров и концертов. Кто-то целенаправленно едет послушать Венскую оперу, кто-то концерт Венского симфонического оркестра, а многие — просто насладиться атмосферой праздника, который буквально витает в воздухе.

Город прекрасен совершенно в любое время года. С башни главного кафедрального собора Штефансдом в хорошую погоду видны Альпы. Здесь сложилась уникальная венская композиторская школа, о чём очень интересно рассказывает Дом музыки, который музеем назвать даже язык не поворачивается, настолько там всё демократично. И, конечно, здесь разгул для гурманов. Все деликатесы мира собраны в знаменитом продовольственном магазине Юлиуса Майнля на Грабене. А австрийские сыры — прелесть как вонючи.

Вена прекрасна в любое время года
Вена прекрасна в любое время года

О Вене писать можно много. Недаром по ней водят многодневные экскурсии и написано много путеводителей. Можно лишь с уверенностью сказать, что каждый здесь может найти то, что ему интересно. А окрестные курорты помогут отдохнуть и восстановить силы в любое время года.