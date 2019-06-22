Курорты Австро-Венгерской империи

Путешествие по Австрии, что стоит посмотреть

В Австрию обычно принято ездить зимой, чтобы покататься на лыжах. Или посетить бал в Венской опере. Но здесь, в центре Европы, совсем недалеко от Вены, можно найти нетронутые уголки природы, курорты, которые развивались ещё со времён Австро-Венгерской империи, и множество других интересных достопримечательностей.

Традиционно Альпы считаются зимним курортом. А австрийские Альпы интересны любителям экстремального отдыха в районе городов Инсбрук и Зальцбург. Летом наши соотечественники, в отличие от самих австрийцев, в горы ездят редко, хотя наши гостевые дома Алтая в это время не простаивают. Однако уютные городки буквально в часе езды от Вены ещё со времён Австро-Венгерской империи развивались, как курортные.

Построенная в середине XIX века железная дорога Глоггнитц-Земмеринг связала крупнейшие города Вену и Грац. На тот момент это было уникальное сооружение, как нельзя более органично вписанное в ландшафт. И по сей день поражают воображение огромные арочные мосты и тоннели. Сегодня эта железная дорога занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вдоль дороги проложена туристическая тропа. Она проходит по наиболее живописным местам и поднимается на вершину, с которой открывается совершенно потрясающий вид на окрестности

Земмерингская железная дорога

К слову, Земмеринг и сегодня считается известным бальнеологическим курортом. Здесь много замечательных вилл, прекрасные сосновые леса и насыщенная жизнь старомодного курортного городка.

Начальный пункт этой дороги, город Глоггнитц, упоминается в письменных источниках уже в 1094 году. Здесь тогда была основана крепость для защиты рубежей на реке Шварца, а в последствии – и монастырь. Сейчас о былом напоминает романтичный Глоггнитцкий замок, где в 1809 году останавливался Наполеон. Неоднократно посещал Глоггнитц и Франц Шуберт, о чём напоминает мемориальная табличка у Церкви Креста.

В городе есть туристический информационный офис, отсюда начинается несколько живописных маршрутов по окрестным горам, а в самом городе имеется отель и несколько гостеприимных гастхофов с прекрасной австрийской кухней и домашней обстановкой.

Глоггнитцкий замок, Глоггнитц, Австрия

Чтобы добраться до Венских Альп, нужно сесть в поезд, следующий до Пайербаха-Райхенау. Так называется небольшой курортный городок там, где железная дорога Глоггнитц-Земмеринг делает крутую петлю и уходит по серпантинам вверх. Прямо на центральной площади Пайербаха находится информационный туристический офис, в котором приветливые фрау снабдят вас бесплатными картами окрестностей и добрыми советами по поводу того, что лучше посмотреть. И обязательный пункт посещения — традиционная венская кондитерская на набережной Шварцы.

Пайербах, Австрия

Буквально в трёх километрах от Пайербаха расположен город Райхенау-ан-дер-Ракс, преддверие Ракских Альп. Этот городок чуть моложе Глоггница, его крепость упоминается в 1256 году. Но вот во времена расцвета могущественной Австро-Венгерской Империи это был один из модных курортов. Здесь расположена летняя императорская резиденция, и бывший глава Императорского дома Габсбургов, Отто фон Габсбург, родился здесь в 1912 году. В Райхенау очень много дворцов и вилл, разбиты прекрасные парки, а чистейший горный воздух делает этот курорт поистине райским местом.

Замок Райхенау-ан-дер-Ракс, Австрия

Чуть далее в долине реки Шварца, в пяти километрах от Райхенау, находится ещё одно примечательное место: городок Хиршванг. Он назван в честь горного массива, у подножия которого и приютился. Здесь начинается канатная дорога, которая поднимает туристов на плато, преодолевая подъём около километра. Отсюда открывается великолепный вид на долину реки Шварца, а ещё начинаются маршруты, в начале — прогулочные, а чем дальше, тем сложнее — на вершину Хэукуппэ, высота которой 2007 метров над уровнем моря. На пути есть несколько гастхаусов и приютов. Последние же 500 метров до вершины — это альпинистский маршрут, хотя и не слишком высокой категории сложности. Многие венцы приезжают сюда на выходные погулять по окрестностям, подышать горным воздухом и – покорить вершину.

Вид на долину реки Шварца, Хиршванг, Австрия

Для любителей спокойного отдыха можно рекомендовать курортный город Баден. Он формировался тогда же, во времена расцвета Австро-Венгерской Империи, благодаря своим прекрасным термальным источникам. Купальни и по сей день радуют посетителей замечательными ваннами. А в городе, согласно предпочтениям того времени, есть казино, прекрасный театр, уютные обустроенные виллы, обилие парков, очень красивая центральная пешеходная улица. Баденские минеральные источникипомогают при лечениях достаточно широкого спектра заболеваний, а здоровому человеку помогают отдохнуть и восстановить силы.

Термальные источники города Баден, Австрия

И вот, наконец,Вена. Имперский город с дворцами, садами и парками, бесчисленным количеством музеев, ресторанов, театров и концертов. Кто-то целенаправленно едет послушать Венскую оперу, кто-то концерт Венского симфонического оркестра, а многие — просто насладиться атмосферой праздника, который буквально витает в воздухе.

Город прекрасен совершенно в любое время года. С башни главного кафедрального собора Штефансдом в хорошую погоду видны Альпы. Здесь сложилась уникальная венская композиторская школа, о чём очень интересно рассказывает Дом музыки, который музеем назвать даже язык не поворачивается, настолько там всё демократично. И, конечно, здесь разгул для гурманов. Все деликатесы мира собраны в знаменитом продовольственном магазине Юлиуса Майнля на Грабене. А австрийские сыры — прелесть как вонючи.

Вена прекрасна в любое время года