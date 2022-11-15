Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы посетим Хофбург, зимнюю резиденцию Габсбургов, и музей Сиси, чтобы узнать все тайны прекрасной императрицы и трагическую историю ее жизни.



Что скрывается за фасадом? Кем на самом деле была Сиси и почему кронпринц Рудольф ушел из жизни так загадочно? Ответы — внутри. 5 3 отзыва

Марианна Ваш гид в Вене Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €130 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 🇷🇺 русский 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Резиденция императоров: тайны Сиси и Франца-Иосифа В Вене два важных императорских дворца — Хофбург и Шёнбрунн — и, что интересно, они находятся на одной оси. Мы посетим самую большую резиденцию Габсбургов, которая строилась целых семь веков. В 1854 году император Франц-Иосиф женился на юной баварской герцогине Елизавете, которую все ласково называли Сиси. За парадным фасадом скрывались трагедии, одиночество и неразгаданные тайны. Во время экскурсии вы узнаете все о жизни императрицы, а также услышите историю загадочной гибели ее единственного сына — кронпринца Рудольфа.

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Личные расходы Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.