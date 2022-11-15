Мы посетим Хофбург, зимнюю резиденцию Габсбургов, и музей Сиси, чтобы узнать все тайны прекрасной императрицы и трагическую историю ее жизни.
Что скрывается за фасадом? Кем на самом деле была Сиси и почему кронпринц Рудольф ушел из жизни так загадочно? Ответы — внутри.
Что скрывается за фасадом? Кем на самом деле была Сиси и почему кронпринц Рудольф ушел из жизни так загадочно? Ответы — внутри.
Описание экскурсииРезиденция императоров: тайны Сиси и Франца-Иосифа В Вене два важных императорских дворца — Хофбург и Шёнбрунн — и, что интересно, они находятся на одной оси. Мы посетим самую большую резиденцию Габсбургов, которая строилась целых семь веков. В 1854 году император Франц-Иосиф женился на юной баварской герцогине Елизавете, которую все ласково называли Сиси. За парадным фасадом скрывались трагедии, одиночество и неразгаданные тайны. Во время экскурсии вы узнаете все о жизни императрицы, а также услышите историю загадочной гибели ее единственного сына — кронпринца Рудольфа.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Провели замечательное время с Марианной, очень понравилось экскурсия, не первый раз в Вене, однако узнали много нового, отличная позитивная экскурсия, спасибо большое Марианне.
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О
Провели замечательное время с Марианной, очень понравилось экскурсия, не первый раз в Вене, однако узнали много нового, отличная позитивная экскурсия, спасибо большое Марианне.
Вам был полезен этот отзыв?
O
Провели замечательное время с Марианной, очень понравилось экскурсия, не первый раз в Вене, однако узнали много нового, отличная позитивная экскурсия, спасибо большое Марианне.
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