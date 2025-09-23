Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте роскошную жизнь династии Габсбургов, посетите Императорский дворец Хофбург и музей Сиси. Прогулка с гидом по центру Вены погрузит вас в атмосферу величия, любви и тайн императорского двора. Завершением экскурсии станет прогулка по живописному Фольксгартену. 5 5 отзывов

Описание билета Путешествие в императорскую Вену Познакомьтесь с блистательным миром семьи Габсбургов во время экскурсии по Императорскому дворцу Хофбург, включённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы посетите музей Сиси и императорские апартаменты, окунувшись в атмосферу старинной роскоши и личных историй правителей. Прогулка по историческому центру Экскурсия начинается на площади Альбертинаплац и продолжается прогулкой по центральным улицам Вены к дворцу. По пути гид расскажет о жизни и путешествиях императрицы Елизаветы — блистательной Сиси, покорившей сердца всей Европы. Вы заглянете в церковь, где венчались представители дома Габсбургов, включая Марию-Антуанетту, родившуюся и выросшую в Вене. Хофбург, Сиси и красота Вены Вы увидите старинные конюшни с легендарными липицианскими лошадьми и пройдёте через величественные дворы Хофбурга. Завершится экскурсия в прекрасном Фольксгартене — одном из самых живописных парков Вены, любимом месте для прогулок и фотосессий.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Императорский дворец Хофбург

Музей Сиси

Императорские апартаменты

Площадь Альбертинаплац

Церковь, где венчались Габсбурги

Конюшни с липицианскими лошадьми

Дворы Хофбурга

Фольксгартен Что включено Услуги гида

Входной билет во дворец Хофбург

Что не входит в цену Еда и напитки Место начала и завершения? 6939+MCP Вена, Австрия Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.