Откройте роскошную жизнь династии Габсбургов, посетите Императорский дворец Хофбург и музей Сиси. Прогулка с гидом по центру Вены погрузит вас в атмосферу величия, любви и тайн императорского двора. Завершением экскурсии станет прогулка по живописному Фольксгартену.
Описание билетаПутешествие в императорскую Вену Познакомьтесь с блистательным миром семьи Габсбургов во время экскурсии по Императорскому дворцу Хофбург, включённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы посетите музей Сиси и императорские апартаменты, окунувшись в атмосферу старинной роскоши и личных историй правителей. Прогулка по историческому центру Экскурсия начинается на площади Альбертинаплац и продолжается прогулкой по центральным улицам Вены к дворцу. По пути гид расскажет о жизни и путешествиях императрицы Елизаветы — блистательной Сиси, покорившей сердца всей Европы. Вы заглянете в церковь, где венчались представители дома Габсбургов, включая Марию-Антуанетту, родившуюся и выросшую в Вене. Хофбург, Сиси и красота Вены Вы увидите старинные конюшни с легендарными липицианскими лошадьми и пройдёте через величественные дворы Хофбурга. Завершится экскурсия в прекрасном Фольксгартене — одном из самых живописных парков Вены, любимом месте для прогулок и фотосессий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Императорский дворец Хофбург
- Музей Сиси
- Императорские апартаменты
- Площадь Альбертинаплац
- Церковь, где венчались Габсбурги
- Конюшни с липицианскими лошадьми
- Дворы Хофбурга
- Фольксгартен
Что включено
- Услуги гида
- Входной билет во дворец Хофбург
- Вход в музей Сиси
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
6939+MCP Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Давид
23 сен 2025
Гид оказался очень знающим и при этом невероятно обаятельным рассказчиком.
Н
Ника
3 сен 2025
Это было по-настоящему незабываемое впечатление. Мы исследовали дворец Хофбург и музей императрицы Сиси вместе с нашим гидом Дитером, который поразил нас глубокой эрудицией, внимательностью к деталям и искренней любовью к
Э
Элина
30 янв 2025
Экскурсия была отлично выстроена по времени, а рассказ гида — живой и увлекательный.
Е
Есения
12 ноя 2024
Наш гид Сири был просто превосходен: он подробно погрузил нас в историю Хофбурга и ответил на все вопросы.
У
Ульяна
12 сен 2024
Наш гид прекрасно знал историю и с интересом рассказывал о музее Сиси. Он поделился полезными знаниями о Вене, что сделало экскурсию ещё более насыщенной.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 15 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена - это не только классические здания
Музей и Венский университет, «Межгалактический корабль» городские оазисы и дом Хундертвассера
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Погрузитесь в мир динозавров или древних людей! Экскурсия в Музее естествознания Вены для детей и взрослых, полная открытий и удивительных фактов
Начало: Около входа в музей
20 дек в 13:30
21 дек в 09:00
€130 за всё до 6 чел.