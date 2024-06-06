Экскурсии в Хофбург

Найдено 19 экскурсий в категории «Хофбург» в Вене на русском языке, цены от €10, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Вены без скучных фактов и дат
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Вена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Вена для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
199 отзывов
Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус
Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю
Начало: возле станции метро Schottentor
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 133 за всё до 5 чел.
Вена впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
О Вене с любовью
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
98 отзывов
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
30 за человека
Ежедневная прогулка по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
552 отзыва
Популярное предложение
Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Вена - увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
280 за всё до 3 чел.
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества
Начало: перед входом в музей
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Эротическая Вена: пикантное путешествие по историческому центру
Загляните в тайные уголки истории Вены, где любовь и скандалы переплетаются с великой династией Габсбургов
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
162.50 за всё до 15 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
383 отзыва
Пешеходная экскурсия по Вене: от исторических достопримечательностей до скрытых уголков
Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4
Расписание: Через день в 15:15
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
30 за человека
Вена: всё самое главное за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом
Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
156 за всё до 39 чел.
По следам императрицы Сиси - легенда и жизнь
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
По следам императрицы Сиси в Вене: от дворцов до трагедии
Погрузитесь в историю Вены через жизнь императрицы Сиси. От дворцовых интриг до трагической судьбы - путь, который оставил след в истории
Начало: Vienna
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
162.50 за всё до 10 чел.
Вена вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена вдоль и поперек
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
380 за всё до 6 чел.
Вена: историческая аудиопрогулка по имперскому городу
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Вена: историческая аудиопрогулка по имперскому городу
Начало: Opernring 2, 1010 Wien, Austria
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Индивидуальная
4 часа
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Узнать, что заложено в атрибутах монархии и в чём смысл пышных церемоний, балов, турниров и охоты
Начало: на площади In der Burg
13 июня в 09:00
19 июня в 10:30
420 за всё до 4 чел.
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Индивидуальная
2 часа
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Начало: У входа в сокровищницу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
160 за всё до 6 чел.
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Культурное путешествие. Обзорная и два музея Вены
Начало: Rotenturmstrasse 29
Расписание: ежедневно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вене
    Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала именно на эту экскурсию. Большое спасибо Светлане за легкую подачу и ответы на вопросы!
    Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала
  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
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    которых и не догадывались. Попробовали все рекомендованные десерты и блюда после экскурсии, а также съездили в Шоннбрунн за Венскими видами по рекомендации Сюзаны!

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Вене
    Все отлично, все супер структурировано!
  • M
    Marina
    31 мая 2024
    История Вены без скучных фактов и дат
    Остались очень довольны экскурсией 😀
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
    Огромная благодарность Светлане за увлекательную и информативную экскурсию по историческом центру Вены (красный маршрут). Это были не только имена и даты, а, прежде всего короткие, запоминающийся истории, связанные с тем или иным местом или событием.
  • Р
    Роман
    20 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
    Интересный рассказ, много интересной информации
  • J
    Jelena
    19 мая 2024
    Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
    Спасибо гиду Елене за интересную экскурсию. Информация была подана легко, интересно и за 2 часа удалось познакомиться с центром Вены
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    и главными объектами столицы. Тема была эротическая, но предоставленная информация не была ограничена рамками темы и Елена отвечала на все вопросы. Спасибо за оперативность и предложение помочь и ответить на любые вопросы, связанные с городом. Благодарим за экскурсию!

  • А
    Алевтина
    16 мая 2024
    О Вене с любовью
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась, была на ней 15.05. Гид - Мария. Очень интересно, познавательно и легко, с любовью о
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    Вене. Спасибо за все и за полезные советы. Очень рекомендую, если вы пларируете получить впечатление об имерской Вене. Сразу записалась на другую эскурсию, по дворикам Вены. Так же очень рекомендую, эти экскурсии дополняют друг друга. Мария, спасибо! Влюбили в Вену!

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Вена: всё самое главное за 2 часа
    Говорю, спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ и выбранный маршрут. Было очень интересно!!! Елена, профессионал своего дела. Как
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    человек очень внимательная! Рекомендую все!!! После этой экскурсии мы еще забронировали другую где гидом была Елена. Спасибо Вам Елена за интересную Вену. Любила ее, а теперь еще больше, благодаря Вам!!!

  • I
    Inna
    15 мая 2024
    Вена - первое знакомство
    Оля провела потрясающую экскурсию. Мы первый раз в Вене и влюбились в этот город благодаря Оле ее необыкновенному глубокому знанию
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    истории очень интересному построению маршрута очень хотелось услышать еще и еще про эту замечательную страну и город обязательно надо заказать экскурсию с Олей если хотите увидеть и понять Вену и ее прошлое спасибо Оля 💓💓💓👍

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Хофбург»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. История Вены без скучных фактов и дат
  2. Вена - первое знакомство
  3. Вена для новичков
  4. Вена впервые
  5. О Вене с любовью
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
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