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🚶 Пешая Групповая 2 часа 98 отзывов О Вене с любовью Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос... Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00 € 30 за человека

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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю € 150 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Панорамная Вена и ее окрестности Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг € 280 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества Начало: перед входом в музей € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру Начало: Universitätsring 1 € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Эротическая Вена: пикантное путешествие по историческому центру Загляните в тайные уголки истории Вены, где любовь и скандалы переплетаются с великой династией Габсбургов Начало: По договорённости Расписание: Каждый день € 162.50 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 383 отзыва Пешеходная экскурсия по Вене: от исторических достопримечательностей до скрытых уголков Начало: Albertinaplatz 1 / Maysedergasse 4 Расписание: Через день в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 36 отзывов Вена: погружение в историю и культуру за 2 часа с личным гидом Познайте сердце Австрии с экспертом: от величественного собора Святого Стефана до исторических кофеен. Все, что Вена хранит, за 2 часа Начало: По договоренности Расписание: ежедневно € 156 за всё до 39 чел.

Индивидуальная 2 часа 2 отзыва По следам императрицы Сиси в Вене: от дворцов до трагедии Погрузитесь в историю Вены через жизнь императрицы Сиси. От дворцовых интриг до трагической судьбы - путь, который оставил след в истории Начало: Vienna € 162.50 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Вена вдоль и поперек Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 9:00 до 15:00 € 380 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Вена: историческая аудиопрогулка по имперскому городу Начало: Opernring 2, 1010 Wien, Austria € 10 за человека

Индивидуальная 4 часа Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов Узнать, что заложено в атрибутах монархии и в чём смысл пышных церемоний, балов, турниров и охоты Начало: на площади In der Burg € 420 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа Императорский гламур: секреты Бренда и Власти Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга Начало: У входа в сокровищницу € 160 за всё до 6 чел.