Искусство Климта, Шиле и венского Сецессиона в музее Леопольда

В музее Леопольда выпадаешь из современности

5
4 отзыва
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Ответы на вопросы
В музее Леопольда выпадаешь из современности. Сцены начала XX века моментально переносят в прошлое. Каждую деталь хочется рассматривать и рассматривать. В этом музее собрана огромная коллекция картин Шиле, Кокошки и Климта. Возможно, вы уже знакомы с этими мастерами и знаете многое о них. Давайте рассмотрим их полотна под другим ракурсом?
Искусство Климта, Шиле и венского Сецессиона в музее Леопольда
Искусство Климта, Шиле и венского Сецессиона в музее Леопольда
Искусство Климта, Шиле и венского Сецессиона в музее Леопольда
Искусство Климта, Шиле и венского Сецессиона в музее Леопольда
Искусство Климта, Шиле и венского Сецессиона в музее Леопольда
Искусство Климта, Шиле и венского Сецессиона в музее Леопольда

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Леопольда
  • Музейный квартал
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Описание

Густав Климт, Оскар Кокошка и Эгон Шиле — главные герои венского искусства начала 20-го века. Их искусство в мировом масштабе не считается революционным — в других странах другие художники позволяли себе намного больше — но эти художники значимы именно тем, что их работы могут нам многое рассказать о том, как возникло понимание искусства как зеркала души. В экспозиции музея Леопольда мы познакомимся с разными аспектами творчества этих художников и некоторых их не менее интересных коллег по цеху, чтобы понять, что их искусство открыло их современникам и что оно может сказать нам.
Экспозиция работ Густава Климта от ранних работ до последнего полотна «Жизнь и смерть» его знаменитого «золотого периода» покажут нам вектор эволюции художника. Мы также увидим доказательство того, что художник интегрировал новейшие научные знания в свои произведения.
Работы Оскара Кокошки имеют свойство передавать духовный облик портретируемых. Сам художник объяснял это своим особым даром, но мы увидим, что это может быть объяснено и с позиции современной нейробиологии.
Работы Эгона Шиле и сегодня характеризуются как скандальные. В коллекция музея Леопольда представлены как его эксгибиционистские автопортреты, так и городские пейзажи с пространством, структурированным по эмоциональным, а не топографическим координатам.
Климт, Шиле и Кокошка — три имени венского искусства начала 20 века, в чьих произведениях сконцентрировались идеи и образы непростого периода слома эпох. Этот тур по коллекции музея Леопольда даст вам возможность увидеть и понять интригующие переплетения концепций и характеров, определявших сознание не только своего времени, но и нашего.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги музейного гида-искусствоведа
Что не входит
  • Входные билеты в музей, по договоренности я приобрету их для вас заранее, либо вы можете купить их заранее.
  • Стоимость билетов:
  • Взрослый 14 евро. Дети, студенты, пенсионеры -- 10 евро
Место начала и завершения?
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме вторника в 10:15, 15:00 и по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
С
11 окт 2019
Мы шли на экскурсию, чтобы увидеть картины Густава Климта, которого мы знаем и любим и мы не ожидали, что мы столько всего нового узнаем!!! Не только в плане информации, а в том КАК это можно смотреть. При этом у Юли очень деликатная подача, она не навязывает свое мнение, она не торопит от картины к картине. Мы получили больше, чем могли представить. Браво! София
М
9 сен 2019
Великолепная, захватывающая Экскурсия!!!! Тем кто любит живопись это просто подарок!!!
Е
30 июня 2019
Экскурсия Юлии — это не просто рассказ о Густаве Климте, Эгоне Шиле и других художниках, это не просто описание того, что на картинах и рассказ о том, что за картинами. Но гораздо важнее — это идеи и водоворот мысли, это ирония и открытые фразы…. Вспоминаю и смакую, и картины и цитаты. Спасибо, Вам, Юлия!
М
30 авг 2018
Если вы любите и интересуетесь искусством, то вам к Юлии! Экскурсия по Музею Леопольда оказалась очень интересной и познавательной. теперь мы знаем про Климта и Шиле практически все. Юлия за два часа погрузила нас в атмосферу жизни Климта и его протеже Эгона Шиле, не скучно и динамично познакомила с их работами, которых в данном музее представлено в достаточном количестве. Мы прониклись новыми знаниями, открыли для себя узнаваемый стиль Шиле и неизвестные широкой публике пейзажи и портреты Климта. Большое спасибо Юлии за увлекательный экскурс в мир искусства! Обязательно придём к ней за следующей экскурсией, когда снова будем в Вене!

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