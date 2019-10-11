Густав Климт, Оскар Кокошка и Эгон Шиле — главные герои венского искусства начала 20-го века. Их искусство в мировом масштабе не считается революционным — в других странах другие художники позволяли себе намного больше — но эти художники значимы именно тем, что их работы могут нам многое рассказать о том, как возникло понимание искусства как зеркала души. В экспозиции музея Леопольда мы познакомимся с разными аспектами творчества этих художников и некоторых их не менее интересных коллег по цеху, чтобы понять, что их искусство открыло их современникам и что оно может сказать нам.

Экспозиция работ Густава Климта от ранних работ до последнего полотна «Жизнь и смерть» его знаменитого «золотого периода» покажут нам вектор эволюции художника. Мы также увидим доказательство того, что художник интегрировал новейшие научные знания в свои произведения.

Работы Оскара Кокошки имеют свойство передавать духовный облик портретируемых. Сам художник объяснял это своим особым даром, но мы увидим, что это может быть объяснено и с позиции современной нейробиологии.

Работы Эгона Шиле и сегодня характеризуются как скандальные. В коллекция музея Леопольда представлены как его эксгибиционистские автопортреты, так и городские пейзажи с пространством, структурированным по эмоциональным, а не топографическим координатам.

Климт, Шиле и Кокошка — три имени венского искусства начала 20 века, в чьих произведениях сконцентрировались идеи и образы непростого периода слома эпох. Этот тур по коллекции музея Леопольда даст вам возможность увидеть и понять интригующие переплетения концепций и характеров, определявших сознание не только своего времени, но и нашего.