Елена Д. проводит ещё 4 экскурсии

Мы увидим места, связанные с жизнью знаменитой императрицы в Вене, поговорим о ее жизни при строгих порядках двора Габсбургов. О ее почти современном отношении к жизни, о диетах императрицы, о ежедневных длительных занятиях спортом, о ее рецептах красоты. О ее жизни и создании мифа. Она для нас вечно молодая и красивая. Мы поговорим о трагичной смерти императрицы.

В процессе экскурсии 🧭 мы посещаем также музей 🖼 Сиси в зимней резиденции династии Габсбургов.

Примечание: с середины декабря до середины января экскурсия ⛳ не проводится по причине большого количества посетителей в музее.