Елена Д. проводит ещё 4 экскурсии

Мы увидим места, связанные с жизнью знаменитой императрицы в Вене, поговорим о ее жизни при строгих порядках двора Габсбургов. О ее почти современном отношении к жизни, о диетах императрицы, о ежедневных длительных занятиях спортом, о ее рецептах красоты. О ее жизни и создании мифа. Она для нас вечно молодая и красивая. Мы поговорим о трагичной смерти императрицы.
В процессе экскурсии 🧭 мы посещаем также музей 🖼 Сиси в зимней резиденции династии Габсбургов.
Примечание: с середины декабря до середины января экскурсия ⛳ не проводится по причине большого количества посетителей в музее.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в музей (оплата на месте 14 евро за человека)
Начало и место завершения
🚩 Vienna
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.