Елена Д. проводит ещё 4 экскурсии

  1. Австрия
  2. Вена
  3. Экскурсии

По следам императрицы Сиси – легенда и жизнь

4.5
2 отзыва
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Вены
Мы отправимся на экскурсию ⛳, посвященную знаменитой супруге императора Франца Иосифа – Елизавете Баварской, более известной как Сиси.

Мы пройдёмся по венским местам, связанным с её жизнью, посетим мемориал в парке 🌳 Фольксгартен, а также церковь ⛪, где она венчалась.

Отдельно я проведу экскурсию по музею императрицы, который находится в резиденции Хофбург.

Наша прогулка 👣 будет посвящена грустной истории 📖 придворной жизни Сиси, её путешествиях по Европе и трагичной смерти от рук анархистов.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €162.5 за экскурсию

    Заказать экскурсию
По следам императрицы Сиси – легенда и жизнь
По следам императрицы Сиси – легенда и жизнь
Мы увидим места, связанные с жизнью знаменитой императрицы в Вене, поговорим о ее жизни при строгих порядках двора Габсбургов. О ее почти современном отношении к жизни, о диетах императрицы, о ежедневных длительных занятиях спортом, о ее рецептах красоты. О ее жизни и создании мифа. Она для нас вечно молодая и красивая. Мы поговорим о трагичной смерти императрицы.
В процессе экскурсии 🧭 мы посещаем также музей 🖼 Сиси в зимней резиденции династии Габсбургов.
Примечание: с середины декабря до середины января экскурсия ⛳ не проводится по причине большого количества посетителей в музее.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей (оплата на месте 14 евро за человека)
Начало и место завершения
🚩 Vienna
По следам императрицы Сиси – легенда и жизнь
По следам императрицы Сиси – легенда и жизнь
По следам императрицы Сиси – легенда и жизнь
По следам императрицы Сиси – легенда и жизнь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Елена Д. проводит ещё 4 экскурсии

Вена: всё самое главное за 2 часа
156
2 часа
Вена: всё самое главное за 2 часа
21 отзыв
Обзорная экскурсия по Венe
240
3 часа
Обзорная экскурсия по Венe
21 отзыв
Легенды и сказания Вены
156.5
2 часа
Легенды и сказания Вены
7 отзывов
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
162.5
2 часа
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Вене

Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
20
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
380 отзывов
Живая и повседневная Вена
От 125
2 часа
Живая и повседневная Вена
201 отзыв
Почувствовать настроение Вены и создать особенную, свою картину города
История Вены без скучных фактов и дат
160
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат
179 отзывов
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Один день в Вене
160
2 часа
Один день в Вене
109 отзывов
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
Вена для новичков
От 80
2 часа
Вена для новичков
100 отзывов
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
150
2 часа
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
81 отзыв
Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города