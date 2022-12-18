Экскурсия в Братиславу с возможностью посетить аутлет Parndorf

Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид

Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).

Если вы хотите получить более углубленную экскурсию по Братиславе, вы можете дополнительно забронировать экскурсию с местным лицензированным гидом.
Экскурсия в Братиславу с возможностью посетить аутлет Parndorf
Экскурсия в Братиславу с возможностью посетить аутлет Parndorf
Экскурсия в Братиславу с возможностью посетить аутлет Parndorf
Экскурсия в Братиславу с возможностью посетить аутлет Parndorf

Что вас ожидает 🤩

  • Городская Ратуша
  • Братиславский Град
  • Старый город
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Как насчет того, чтобы прокатиться на трамвае из Вены в Братиславу? Сегодня такое сложно представить, хотя до войны это было возможно, ведь эти два города разделяют всего 65 километров. Этот редкий факт прославил Вену и Братиславу как самые близкие друг от друга столицы.

Центру Словакии есть чем удивить искушенного туриста. Старый город пестрит забавными памятниками: сантехнику, выглядывающему из канализационного люка, и даже любопытному солдату наполеоновской армии. Кстати, именно во время наступления французской армии громадное пушечное ядро попало в городскую Ратушу, где и осталось по сей день. Теперь оно привлекает туристов не меньше чем само здание.

Символом словацкой столицы является Братиславский Град. После пожара девятнадцатого века он ждал своего восстановления целых 140 лет. Сможете распознать новодел среди старинных фасадов?

Designer Outlet Parndorf – рай для шопоголиков. Это целый город бутиков, где представлены около 600 торговых марок мирового уровня. Давно хотели купить себе угги? Мечтаете о новом iPhone? А может, наконец, побаловать себя сумкой от Furla? Ассортимент просто бесконечный: от шоколада до спортивного инвентаря, от посуды до бальных платьев. И что особенно приятно – все всегда со скидками: в зависимости от сезона от -30% до – 70%.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. В стоимость экскурсии не включено посещение аутлета Parndorf и оплачивается дополнительно при бронировании экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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