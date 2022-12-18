Как насчет того, чтобы прокатиться на трамвае из Вены в Братиславу? Сегодня такое сложно представить, хотя до войны это было возможно, ведь эти два города разделяют всего 65 километров. Этот редкий факт прославил Вену и Братиславу как самые близкие друг от друга столицы.

Центру Словакии есть чем удивить искушенного туриста. Старый город пестрит забавными памятниками: сантехнику, выглядывающему из канализационного люка, и даже любопытному солдату наполеоновской армии. Кстати, именно во время наступления французской армии громадное пушечное ядро попало в городскую Ратушу, где и осталось по сей день. Теперь оно привлекает туристов не меньше чем само здание.

Символом словацкой столицы является Братиславский Град. После пожара девятнадцатого века он ждал своего восстановления целых 140 лет. Сможете распознать новодел среди старинных фасадов?

Designer Outlet Parndorf – рай для шопоголиков. Это целый город бутиков, где представлены около 600 торговых марок мирового уровня. Давно хотели купить себе угги? Мечтаете о новом iPhone? А может, наконец, побаловать себя сумкой от Furla? Ассортимент просто бесконечный: от шоколада до спортивного инвентаря, от посуды до бальных платьев. И что особенно приятно – все всегда со скидками: в зависимости от сезона от -30% до – 70%.