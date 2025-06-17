Отправляйтесь из центра Вены на комфортабельном шаттле с кондиционером в аутлет McArthur Glen Designer. За час пути вы доберётесь до Парндорфа, где сможете купить брендовые вещи со скидками до 70%.
Описание трансфер
Удобный трансфер из сердца Вены Отправляйтесь на шаттле с кондиционером из центра Вены и за час окажитесь в известном аутлете Mc
Arthur Glen Designer в Парндорфе. В Парндорфе вас ждут товары от таких брендов, как Adidas, Prada, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Reebok и других со скидками до 70 %. Гибкий график поездок Трансфер работает с понедельника по субботу по трём удобным рейсам:
• 9:30 из Вены / 16:00 из Парндорфа • 10:30 из Вены / 17:00 из Парндорфа • 11:30 из Вены / 18:00 из Парндорфа Важная информация:
Не допускается: домашние животные.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе туда и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
6929+VC8 Вена, Австрия
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
17 июн 2025
Транспорт был отличным: автобус чистый и приходил вовремя. Мы даже чуть опоздали на обратный рейс, но после обращения в агентство нам быстро нашлось место на следующем автобусе — очень справедливо и удобно.
С
София
22 фев 2025
Поездка была очень удобной и расслабляющей, что заряжало на приятный и спокойный день шопинга. Особенно понравилось, что высадили прямо у дверей торгового центра — это сделало всё максимально удобно и без лишних хлопот. Отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и простоту.
М
Мирон
21 фев 2024
Очень хороший сервис, профессиональный персонал, всё было просто и комфортно.
