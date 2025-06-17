Удобный трансфер из сердца Вены Отправляйтесь на шаттле с кондиционером из центра Вены и за час окажитесь в известном аутлете Mc

Arthur Glen Designer в Парндорфе. В Парндорфе вас ждут товары от таких брендов, как Adidas, Prada, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Reebok и других со скидками до 70 %. Гибкий график поездок Трансфер работает с понедельника по субботу по трём удобным рейсам:

• 9:30 из Вены / 16:00 из Парндорфа • 10:30 из Вены / 17:00 из Парндорфа • 11:30 из Вены / 18:00 из Парндорфа Важная информация:

Не допускается: домашние животные.

• График трансфера (Пн–Сб):

9:30 — отправление из Вены в Парндорф / 16:00 — отправление из Парндорфа в Вену • 10:30 — отправление из Вены в Парндорф / 17:00 — отправление из Парндорфа в Вену • 11:30 — отправление из Вены в Парндорф / 18:00 — отправление из Парндорфа в Вену.