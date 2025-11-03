Найдено 3 экскурсии в категории « Шопинг » в Вене на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Индивидуальная Прогулка по Нашмаркт - Центральному рынку (пешеходная экскурсия) Начало: Vienna «Прогулка по центральному рынку Вены и его окрестностям, знакомство с историей его создания и сегодняшней действительностью» Расписание: По договоренности €180 за всё до 60 чел. 1 час Индивидуальная до 6 чел. Шопинг в аутлете Парндорф Начало: Отель или другое удобное место по договоренности «Шопинг в аутлете Парндорф это не только полезное занятие, но и приятное времяпрепровождения, которое подарит вам массу положительных эмоций и сэкономит ваши деньги» €110 за всё до 6 чел. На машине 6 часов Индивидуальная Экскурсия в Братиславу и Parndorf Увлекательное путешествие из Вены в Братиславу с посещением аутлета Parndorf. Откройте для себя культуру и шопинг «Это целый город бутиков, где представлены около 600 торговых марок мирового уровня» Расписание: Ежедневно в 09:00 €375 за экскурсию Другие экскурсии Вены

