Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Вене на русском языке
Прогулка по Нашмаркт - Центральному рынку (пешеходная экскурсия)
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
Прогулка по Нашмаркт - Центральному рынку (пешеходная экскурсия)
Начало: Vienna
«Прогулка по центральному рынку Вены и его окрестностям, знакомство с историей его создания и сегодняшней действительностью»
Расписание: По договоренности
3 ноя в 09:00
4 ноя в 09:00
€180 за всё до 60 чел.
Шопинг в аутлете Парндорф
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Шопинг в аутлете Парндорф
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
«Шопинг в аутлете Парндорф это не только полезное занятие, но и приятное времяпрепровождения, которое подарит вам массу положительных эмоций и сэкономит ваши деньги»
Завтра в 09:00
3 ноя в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Братиславу с возможностью посетить аутлет Parndorf
На машине
6 часов
Индивидуальная
Экскурсия в Братиславу и Parndorf
Увлекательное путешествие из Вены в Братиславу с посещением аутлета Parndorf. Откройте для себя культуру и шопинг
«Это целый город бутиков, где представлены около 600 торговых марок мирового уровня»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€375 за экскурсию

