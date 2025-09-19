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Светлана МАЛЬЦЕВА Ваш гид в Вене Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €150 за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 1 час 1-20 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Посещение одного из самых известных оперных театров в мире. Вы увидите внутренний интерьер здания Венской Оперы, узнаете историю его постройки и восстановления после Второй Мировой Войны, побываете на сцене и в зрительном зале. Построенное в 1869 году здание должно было служить исключительно как надёжный поставщик духовной пищи к королевскому двору Австрии. Торжественно открытая в 19 веке «Дон Жуаном», Венская опера стала излюбленным местом столичной аристократии и прочих приближённых особ. Жизнь казалась легка и приятна, а ежегодные балы, которые давались в этом здании, и вовсе были голубой мечтой всех романтичных девушек тургеневской эпохи. Несмотря на то что это строение до сих пор находится на своём месте, наши современники уже никогда не узнают, каким же был «оригинал» венской оперы. Кровавая синусоида Второй мировой прошлась по столице Австрии сначала тяжёлыми годами оккупации, а «под занавес», в 1945 году, культурный центр и первый предмет гордости австрийцев окончательно стёрли с лица земли в ходе ковровой бомбардировки. В 1955 году в Оперу пригласили солировать артистов русского происхождения, снова стали давать балы, здание было восстановлено по старым чертежам, а голодные до художественных изысков небедные граждане снова ровными рядами потянулись в Вену. Так что конец у этой истории можно по праву назвать счастливым.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты Место начала и завершения? Вена Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.