Венский вальс улиц и площадей

Погрузитесь в атмосферу Вены, прогуливаясь по её улицам и площадям. Узнайте о знаменитых достопримечательностях и их историях
Экскурсия «Венский вальс улиц и площадей» предлагает погружение в атмосферу Вены через её главные достопримечательности. От Венской оперы до собора Святого Стефана - каждый шаг наполнен историей и искусством.

Гости узнают о знаменитых тортах, насладятся видами придворного парка и услышат увлекательные сюжеты о прошлом города. Погружение в венский стиль жизни и тайны императорского двора ждут вас
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Посещение Венской оперы
  • 🍰 Знаменитые кофейни "Моцарт" и "Захер"
  • 🏰 Дворцовый комплекс Хофбург
  • 🛍️ Улицы Кольмаркт и Грабен
  • 🖼️ Музей «Альбертина»
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Что можно увидеть

  • Венская опера
  • Кофейни "Моцарт" и "Захер"
  • Дворцовый комплекс Хофбург
  • Улицы Кольмаркт и Грабен
  • Собор Святого Стефана
  • Музей «Альбертина»

Описание экскурсии

Венская опера

Это здание помнит не только бурные аплодисменты, но и бомбардировки Второй мировой войны. Как настоящая примадонна, оно восстало из пепла и восхищает своей красотой. А если вы думаете, что опера — это скучно, мы расскажем о знаменитом Оперном бале, где даже самые чопорные венцы забрасывают чепчики за мельницу!

Кофейни «Моцарт» и «Захер»

Вы узнаете, в чём изюминка каждого из этих заведений и как охраняются рецепты гастрономического сокровища страны. И поймёте, почему находятся люди, которые готовы пересечь полмира ради кусочка знаменитого торта.

Дворцовый комплекс Хофбург с придворным парком

Говорят, территория этого архитектурно-ландшафтного шедевра настолько велика, что некоторые туристы блуждают здесь неделями. Но не волнуйтесь, с нами вы точно не потеряетесь! Мы погуляем, любуясь грацией и красотой лошадей липицианской породы.

Улицы Кольмаркт и Грабен

Здесь мы окунёмся в атмосферу роскошного шопинга и венского гламура, а также увидим Чумную колонну. Вы услышите о драматичных страницах прошлого Австрии.

А также вы увидите:

  • Дом без бровей, который в своё время вызвал настоящий скандал
  • Музей с романтичным названием «Альбертина», в котором хранится более миллиона произведений искусства
  • Величественный собор Святого Стефана — символ Вены, который стоит здесь уже почти 900 лет и, кажется, знает все секреты города

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания Венской оперы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Вене
Всем привет! Я Наталья — ваш гид по Вене и всей Австрии. Живу здесь 18 лет и чувствую себя как рыба в воде! Провожу индивидуальные и групповые экскурсии, так что можете
взять с собой друзей, детей или семью. Буду рада всем! * У меня более 30 увлекательных программ: от детских до винных и кулинарных туров * Составлю для вас индивидуальный маршрут, чтобы ваше путешествие стало незабываемым * Покажу лучшие уголки Вены для вдохновения и восстановления сил * Знаю все места для фотосессий * Подскажу, где найти уютные рестораны и кофейни, а также поделюсь секретами венского шницеля и штруделя * Помогу с билетами в венскую оперу и на концерты * Расскажу о Вене так, как никто другой, прогуляемся по мистическим улицам, и вы услышите истории пленительного прошлого * Развею миф о скучных экскурсиях! Собирайте чемоданы и готовьтесь к приключениям в сердце Австрии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Григорий
Григорий
20 июл 2025
Я недавно посетил пешеходную экскурсию по центру Вены, и это было поистине незабываемое впечатление! Наш гид Наталья была невероятно знающим и увлеченным человеком, которая сумела передать свою любовь к этому прекрасному городу каждому из нас.
Благодарю Наталью от всей нашей компании и желаю вам много потрясающих туристов! Ведь такой гид должен быть в топах! 🙏😍
Я недавно посетил пешеходную экскурсию по центру Вены, и это было поистине незабываемое впечатление! Наш гидЯ недавно посетил пешеходную экскурсию по центру Вены, и это было поистине незабываемое впечатление! Наш гид

Входит в следующие категории Вены

