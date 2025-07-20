Погрузитесь в атмосферу Вены, прогуливаясь по её улицам и площадям. Узнайте о знаменитых достопримечательностях и их историях
Экскурсия «Венский вальс улиц и площадей» предлагает погружение в атмосферу Вены через её главные достопримечательности. От Венской оперы до собора Святого Стефана - каждый шаг наполнен историей и искусством.
Гости узнают о знаменитых тортах, насладятся видами придворного парка и услышат увлекательные сюжеты о прошлом города. Погружение в венский стиль жизни и тайны императорского двора ждут вас
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Что можно увидеть
Венская опера
Кофейни "Моцарт" и "Захер"
Дворцовый комплекс Хофбург
Улицы Кольмаркт и Грабен
Собор Святого Стефана
Музей «Альбертина»
Описание экскурсии
Венская опера
Это здание помнит не только бурные аплодисменты, но и бомбардировки Второй мировой войны. Как настоящая примадонна, оно восстало из пепла и восхищает своей красотой. А если вы думаете, что опера — это скучно, мы расскажем о знаменитом Оперном бале, где даже самые чопорные венцы забрасывают чепчики за мельницу!
Кофейни «Моцарт» и «Захер»
Вы узнаете, в чём изюминка каждого из этих заведений и как охраняются рецепты гастрономического сокровища страны. И поймёте, почему находятся люди, которые готовы пересечь полмира ради кусочка знаменитого торта.
Дворцовый комплекс Хофбург с придворным парком
Говорят, территория этого архитектурно-ландшафтного шедевра настолько велика, что некоторые туристы блуждают здесь неделями. Но не волнуйтесь, с нами вы точно не потеряетесь! Мы погуляем, любуясь грацией и красотой лошадей липицианской породы.
Улицы Кольмаркт и Грабен
Здесь мы окунёмся в атмосферу роскошного шопинга и венского гламура, а также увидим Чумную колонну. Вы услышите о драматичных страницах прошлого Австрии.
А также вы увидите:
Дом без бровей, который в своё время вызвал настоящий скандал
Музей с романтичным названием «Альбертина», в котором хранится более миллиона произведений искусства
Величественный собор Святого Стефана — символ Вены, который стоит здесь уже почти 900 лет и, кажется, знает все секреты города
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Вене
Всем привет!
Я Наталья — ваш гид по Вене и всей Австрии. Живу здесь 18 лет и чувствую себя как рыба в воде! Провожу индивидуальные и групповые экскурсии, так что можете читать дальше
взять с собой друзей, детей или семью. Буду рада всем!
* У меня более 30 увлекательных программ: от детских до винных и кулинарных туров
* Составлю для вас индивидуальный маршрут, чтобы ваше путешествие стало незабываемым
* Покажу лучшие уголки Вены для вдохновения и восстановления сил
* Знаю все места для фотосессий
* Подскажу, где найти уютные рестораны и кофейни, а также поделюсь секретами венского шницеля и штруделя
* Помогу с билетами в венскую оперу и на концерты
* Расскажу о Вене так, как никто другой, прогуляемся по мистическим улицам, и вы услышите истории пленительного прошлого
* Развею миф о скучных экскурсиях!
Собирайте чемоданы и готовьтесь к приключениям в сердце Австрии!
Григорий
20 июл 2025
Я недавно посетил пешеходную экскурсию по центру Вены, и это было поистине незабываемое впечатление! Наш гид Наталья была невероятно знающим и увлеченным человеком, которая сумела передать свою любовь к этому прекрасному городу каждому из нас. Благодарю Наталью от всей нашей компании и желаю вам много потрясающих туристов! Ведь такой гид должен быть в топах! 🙏😍