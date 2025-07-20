Экскурсия «Венский вальс улиц и площадей» предлагает погружение в атмосферу Вены через её главные достопримечательности. От Венской оперы до собора Святого Стефана - каждый шаг наполнен историей и искусством. Гости узнают о знаменитых тортах, насладятся видами придворного парка и услышат увлекательные сюжеты о прошлом города. Погружение в венский стиль жизни и тайны императорского двора ждут вас

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Венская опера

Это здание помнит не только бурные аплодисменты, но и бомбардировки Второй мировой войны. Как настоящая примадонна, оно восстало из пепла и восхищает своей красотой. А если вы думаете, что опера — это скучно, мы расскажем о знаменитом Оперном бале, где даже самые чопорные венцы забрасывают чепчики за мельницу!

Кофейни «Моцарт» и «Захер»

Вы узнаете, в чём изюминка каждого из этих заведений и как охраняются рецепты гастрономического сокровища страны. И поймёте, почему находятся люди, которые готовы пересечь полмира ради кусочка знаменитого торта.

Дворцовый комплекс Хофбург с придворным парком

Говорят, территория этого архитектурно-ландшафтного шедевра настолько велика, что некоторые туристы блуждают здесь неделями. Но не волнуйтесь, с нами вы точно не потеряетесь! Мы погуляем, любуясь грацией и красотой лошадей липицианской породы.

Улицы Кольмаркт и Грабен

Здесь мы окунёмся в атмосферу роскошного шопинга и венского гламура, а также увидим Чумную колонну. Вы услышите о драматичных страницах прошлого Австрии.

А также вы увидите:

Дом без бровей, который в своё время вызвал настоящий скандал

Музей с романтичным названием «Альбертина», в котором хранится более миллиона произведений искусства

Величественный собор Святого Стефана — символ Вены, который стоит здесь уже почти 900 лет и, кажется, знает все секреты города

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.