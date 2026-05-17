Ведёте соцсети? Приехали с детьми? С подругами? В романтическое путешествие? А может, у вас день рождения или свадьба, и вы хотите фото в свадебных нарядах? Не вопрос! Мы вместе выберем самую подходящую локацию в прекрасной Вене, и у вас останутся самые красивые фотовоспоминания об этом дне.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €200 за экскурсию

Ваш гид в Вене

Описание фото-прогулки

Возможные маршруты и локации для фотосессий на 1 час:

Парк «Шёнбрунн»: императорские аллеи, фонтаны, ухоженные сады и дворцовая архитектура. Подойдёт для романтической, семейной и свадебной съёмки.

Парк «Пратер»: просторные дорожки, зелень, атмосфера отдыха и знаменитое колесо обозрения. Хороший вариант для съёмки с детьми, друзьями и лайфстайл-кадров.

Исторический центр: классика Вены: Опера — кафе «Захер» — Альбертина — Бурггартен — Дом бабочек — Хофбургская библиотека. Элегантная городская съёмка, идеальна для соцсетей и первой поездки в Вену.

Старая Вена и средневековая атмосфера: ресторан «Грихенбайзель» — греческая церковь — уютные улочки — Штефансдом — Грабен — парадная часть Хофбурга — Михаэльплатц. Маршрут с историей, архитектурой и характером города.

Имперская Вена: площадь Героев — Хофбург — Народный сад — Парламент — Ратхаус. Монументальные виды, строгая классика — отлично подходит для деловых и портретных съёмок.

Панорамы Вены: Каленберг и Леопольдсберг с видами на Дунай и виноградники.

Городской парк и деревня Хундертвассера — контраст природы, классики и яркой современной архитектуры.

Если у вас есть свои пожелания по поводу локаций — обсудим их в переписке.

Организационные детали