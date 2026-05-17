Остановить мгновенье в самых атмосферных локациях австрийской столицы
Ведёте соцсети? Приехали с детьми? С подругами? В романтическое путешествие? А может, у вас день рождения или свадьба, и вы хотите фото в свадебных нарядах? Не вопрос! Мы вместе выберем самую подходящую локацию в прекрасной Вене, и у вас останутся самые красивые фотовоспоминания об этом дне.
Описание фото-прогулки
Возможные маршруты и локации для фотосессий на 1 час:
Парк «Шёнбрунн»: императорские аллеи, фонтаны, ухоженные сады и дворцовая архитектура. Подойдёт для романтической, семейной и свадебной съёмки.
Парк «Пратер»: просторные дорожки, зелень, атмосфера отдыха и знаменитое колесо обозрения. Хороший вариант для съёмки с детьми, друзьями и лайфстайл-кадров.
Исторический центр: классика Вены: Опера — кафе «Захер» — Альбертина — Бурггартен — Дом бабочек — Хофбургская библиотека. Элегантная городская съёмка, идеальна для соцсетей и первой поездки в Вену.
Старая Вена и средневековая атмосфера: ресторан «Грихенбайзель» — греческая церковь — уютные улочки — Штефансдом — Грабен — парадная часть Хофбурга — Михаэльплатц. Маршрут с историей, архитектурой и характером города.
Имперская Вена: площадь Героев — Хофбург — Народный сад — Парламент — Ратхаус. Монументальные виды, строгая классика — отлично подходит для деловых и портретных съёмок.
Панорамы Вены: Каленберг и Леопольдсберг с видами на Дунай и виноградники.
Городской парк и деревня Хундертвассера — контраст природы, классики и яркой современной архитектуры.
Если у вас есть свои пожелания по поводу локаций — обсудим их в переписке.
Организационные детали
Я снимаю на Sony Alpha 7 III, объективы люкс
В течение 1–3 дней после прогулки я отправлю вам черновые снимки (без обработки) — из них вы выберете для ретуши 10 штук. А через 3–4 недели я отправлю вам не менее 90 снимков в цветокоррекции и 10 — в ретуши
Я пришлю вам готовые фото для печати, а также папку с уменьшенными снимками для публикации в интернете и пересылки
Фотосессию можно провести для большего количества участников с доплатой €50 за каждого следующего человека
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Вене
Я профессиональный свадебный и семейный фотограф в Вене и по Австрии. C 2013 года живу в Вене. Мои хобби — это история, архитектура, литература, живопись, театр. С удовольствием рассказываю своим клиентам
клиентам о Вене, о венской жизни, менталитете венцев, создаю тёплую и комфортную атмосферу во время прогулки, меня любят дети и со мной не скучно. Интересно, интеллигентно и с большой любовью к стране и городу!
