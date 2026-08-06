31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вы увидите все знаковые достопримечательности исторического центра Вены: самый красивый проспект в Европе, парламент, ратушу, университет, знаменитую Венскую оперу и дворцовый парк Бурггартен. Рассмотрите старинные площади Марии Терезии, Иосифа и святого Михаила, готическую церковь Благодарения и католический «Шотландский монастырь». А еще услышите историю величественного Хофбурга — главной императорской резиденции, где жили члены правящей династии Австрии вплоть до 1918 года.
История и легенды Вены
Вы узнаете историю возникновения и развития Вены и познакомитесь с самыми яркими персонажами, которые жили в этом прекрасном городе. Я расскажу, как венцы строили собор святого Штефана и зачем они установили Чумную колонну. А также: что продавали на торговой улице Кольмаркт, где венчался Моцарт, как была открыта школа испанской верховой езды и почему лошади там только белого цвета.
Организационные детали
Экскурсия предполагает только внешний осмотр достопримечательностей.
Я готова подстроить содержание экскурсии под ваши интересы (история, архитектура, живопись, музыка). Если в группе есть дети, я также с радостью скорректирую подачу информации.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1561 туриста
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я историк по образованию и лицензированный гид по Австрии. Живу с семьей в Вене уже 18 лет, люблю и хорошо знаю этот город. С радостью покажу вам классические и тайные места и расскажу о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 163 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Karina
Замечательная экскурсия! А Ольга чудесный гид! Мои дети (12 и 15) были в восторге. Огромное спасибо Ольге за незабываемый день. 🌺
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Н
Наташа
Экскурсия «Вена — первое знакомство» с Ольгой оставила у нас самые приятные впечатления. Ольга — профессиональный историк с глубокими знаниями и очень увлекательной подачей материала. Экскурсия была прекрасно структурирована: за читать дальшеуменьшить
несколько часов мы не только увидели главные достопримечательности Вены, но и действительно почувствовали атмосферу города и его многовековую историю. Особенно понравилось, что Ольга рассказывала не сухие факты, а связывала исторические события с судьбами людей, которые жили и творили в Вене. Благодаря этому город буквально оживал перед глазами. Ольга также ответила на все наши вопросы и дала полезные рекомендации. Отличный выбор для первого знакомства с Веной. Рекомендуем!
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо огромное за такой прекрасный отзыв. Очень рада, что остались довольны.
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М
Марианна
Если увлекаетесь историей, фактами, хотите услышать точные года когда что было, то Ольга хороший проводник. У меня в какой-то момент уже был передоз, но скорее всего проблема в том, что я приехала ничего не зная. я бы посоветовала хоть что-то поверхам почитать про историю заранее чтобы весь обьемный материал от Ольги хорошо усвоился
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Михаил
Все супер. Одна идея - сделать "продвинутый" вариант экскурсии: либо на авто/транспорте, либо дольше ходить пешком. Огромное число мест пришлось "посетить" на бегу или посмотреть издалека, т. к. объективно не хватало времени.
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В
Виктор
Интересная экскурсия позволяющая сформировать общее впечатление о развитии Авсьрии при неглубоком предварительном знании этой страны. посмотрели шикарные дворцовые комплексы, парки. прекрасное впечатление осталось. Рекомендую.
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо огромное, рада, что понравилось.
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В
Виктория
Спасибо Ольге за тур в экстремальных погодных условиях! Несмотря на жару, Ольга показала нам самые важные места города и рассказала историю интересно и нескучно