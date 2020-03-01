31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным историком

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы увидите все главные места Вены, проследите ее историю на протяжении веков и узнаете о знаменитых людях, которые родились на этой земле.

А еще услышите, чем живет современная австрийская столица и почему уже 10 лет подряд она занимает первое место в мире по качеству жизни.
130 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии31 отзыв
4.87
Вена — первое знакомство
Вена — первое знакомство

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Вы увидите все знаковые достопримечательности исторического центра Вены: самый красивый проспект в Европе, парламент, Ратушу, университет, знаменитую венскую оперу и дворцовый парк Бурггартен. Рассмотрите старинные площади Марии Терезии, Иосифа и святого Михаила, готическую церковь Благодарения и католический «Шотландский монастырь». А еще услышите историю величественного Хофбурга — главной императорской резиденции, где жили члены правящей династии Австрии вплоть до 1918 года.

История и легенды Вены
Вы узнаете историю возникновения и развития Вены и познакомитесь с самыми яркими персонажами, которые жили в этом прекрасном городе. Я расскажу, как венцы строили собор святого Штефана и зачем они установили Чумную колонну. А также: что продавали на торговой улице Кольмаркт, где венчался Моцарт, как была открыта школа испанской верховой езды и почему лошади там только белого цвета.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает только внешний осмотр достопримечательностей.
  • Я готова подстроить содержание экскурсии под ваши интересы (история, архитектура, живопись, музыка). Если в группе есть дети, я также с радостью скорректирую подачу информации.
Вена — первое знакомство
Вена — первое знакомство
Вена — первое знакомство
Вена — первое знакомство
Вена — первое знакомство
Вена — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я историк по образованию и лицензированный гид по Австрии. Живу с семьей в Вене уже 18 лет, люблю и хорошо знаю этот город. С радостью покажу вам классические и тайные места и расскажу о них самое интересное!
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 марта 2020
Отличный гид, отличный город
13 февраля 2020
Все было хорошо! Личное ощущение(только мое субъективное мнение), вроде хорошо, место-рассказ и идем дальше, место-рассказ и идем дальше , на лишний вопрос нет конкретного ответа, только по теме экскурсии. То есть точка и рассказ .
И еще, лично мое мнение, я понял или я встретил впервые того гида, которые очень брезгливо относятся к своей истории (России) , и который не дает альтернативные точки зрения, а всегда приводит (основывается) каких-то историков (без фамилии), которые только "хают" нашу историю. Это мое личное субъективное мнение, заранее прошу прощение!
4 февраля 2020
Огромное спасибо Ольге за увлекательное путешествие в мир истории, архитектуры и культуры Австрии и ее столицы Вены. Рекомендуем всем!!! Скучно не будет!!!
28 января 2020
Экскурсия понравилась! Все запланированные места посетили. После экскурсии замечательно пообедали в ресторане австрийской кухни, который Ольга забронировала по нашей просьбе.
15 января 2020
Спасибо, Ольга. Вы замечательный экскурсовод. Это здорово , когда о городе рассказывает умный, эрудированный человек, главное -любящий этот город. Отдельное спасибо за помощь с билетами в Оперу.
14 января 2020
Потрясающая экскурсия! очень информативно, 2 часа пролетели незаметно.
13 января 2020
Гуляли с Ольгой по Вене, двое взрослых и трое детей 18,14 и 6 лет. Несмотря на разницу в возрасте, экскурсия понравилась всем без исключения. Ольга прекрасный рассказчик и если будем ещё в Вене, обязательно продолжим наше с ней знакомство.
9 января 2020
Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Вена-первое знакомство, то что нужно и важно знать, когда приезжаешь в Вену впервые. Ольга рассказала и показала нам интересные места, все четко, увлекательно, познавательно! Благодарим! Советуем!
25 декабря 2019
Очень благодарны Ольге за экскурсию: она с вниманием отнеслась к нашему пожеланию погрузиться (насколько это возможно за два часа экскурсии) в историю идей, которые создали сегодняшнюю Австрию. Рассказывая про правителей 18 и 19 столетий, про Моцарта Ольга цитировала по памяти несколько интересных выдержек из их записей - это содавало переживание другого времени. А еще Ольга свободно переходит от пересказа известных любому гиду вещей к ясным обобщениям, что хорошо, если гиду попадаются такие любящие углубиться в тему экскурсанты, как мы.
24 декабря 2019
Спасибо большое нашему гиду Ольге за замечательную и познавательную экскурсию. Нас было 7 человек, и каждый остался в восторге от знания интересных фактов, связанных с прекрасной Веной. Спасибо большое за любовь к истории и талант подать свои знания простым туристам.
Ещё 21 отзыв

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