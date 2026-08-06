31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Вена - первое знакомство

Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Представьте себе прогулку по знаменитым улицам Вены, где каждый шаг открывает новую страницу истории.

Эта экскурсия позволит вам увидеть самые значимые достопримечательности города: от величественной Венской оперы до исторического центра с
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его уникальными площадями и парками.

Вы узнаете о знаменитых личностях, оставивших свой след в истории города, и об исторических событиях, которые сформировали современное лицо Вены.

Экскурсия адаптируется под интересы каждого, обещая незабываемые впечатления и новые знания о столице Австрии

4.9
163 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🏛️ Величественные архитектурные памятники
  • 🎶 Музыкальное наследие Вены
  • 👑 Императорская история
  • 🏞️ Прогулка по живописным паркам
Вена - первое знакомство
Вена - первое знакомство
Вена - первое знакомство

Что можно увидеть

  • Проспект
  • Парламент
  • Ратуша
  • Университет
  • Венская опера
  • Дворцовый парк Бурггартен
  • Площадь Марии Терезии
  • Площадь Иосифа
  • Площадь святого Михаила
  • Церковь Благодарения
  • Шотландский монастырь
  • Хофбург
  • Собор святого Штефана
  • Чумная колонна
  • Торговая улица Кольмаркт
  • Школа испанской верховой езды

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Вы увидите все знаковые достопримечательности исторического центра Вены: самый красивый проспект в Европе, парламент, ратушу, университет, знаменитую Венскую оперу и дворцовый парк Бурггартен. Рассмотрите старинные площади Марии Терезии, Иосифа и святого Михаила, готическую церковь Благодарения и католический «Шотландский монастырь». А еще услышите историю величественного Хофбурга — главной императорской резиденции, где жили члены правящей династии Австрии вплоть до 1918 года.

История и легенды Вены

Вы узнаете историю возникновения и развития Вены и познакомитесь с самыми яркими персонажами, которые жили в этом прекрасном городе. Я расскажу, как венцы строили собор святого Штефана и зачем они установили Чумную колонну. А также: что продавали на торговой улице Кольмаркт, где венчался Моцарт, как была открыта школа испанской верховой езды и почему лошади там только белого цвета.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает только внешний осмотр достопримечательностей.
  • Я готова подстроить содержание экскурсии под ваши интересы (история, архитектура, живопись, музыка). Если в группе есть дети, я также с радостью скорректирую подачу информации.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1561 туриста
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я историк по образованию и лицензированный гид по Австрии. Живу с семьей в Вене уже 18 лет, люблю и хорошо знаю этот город. С радостью покажу вам классические и тайные места и расскажу о них самое интересное!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 163 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
156
4
5
3
1
2
1
1
Karina
Замечательная экскурсия! А Ольга чудесный гид! Мои дети (12 и 15) были в восторге. Огромное спасибо Ольге за незабываемый день. 🌺
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Н
Экскурсия «Вена — первое знакомство» с Ольгой оставила у нас самые приятные впечатления. Ольга — профессиональный историк с глубокими знаниями и очень увлекательной подачей материала. Экскурсия была прекрасно структурирована: за
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несколько часов мы не только увидели главные достопримечательности Вены, но и действительно почувствовали атмосферу города и его многовековую историю. Особенно понравилось, что Ольга рассказывала не сухие факты, а связывала исторические события с судьбами людей, которые жили и творили в Вене. Благодаря этому город буквально оживал перед глазами. Ольга также ответила на все наши вопросы и дала полезные рекомендации. Отличный выбор для первого знакомства с Веной. Рекомендуем!

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо огромное за такой прекрасный отзыв. Очень рада, что остались довольны.
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М
Если увлекаетесь историей, фактами, хотите услышать точные года когда что было, то Ольга хороший проводник. У меня в какой-то момент уже был передоз, но скорее всего проблема в том, что я приехала ничего не зная. я бы посоветовала хоть что-то поверхам почитать про историю заранее чтобы весь обьемный материал от Ольги хорошо усвоился
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Михаил
Все супер. Одна идея - сделать "продвинутый" вариант экскурсии: либо на авто/транспорте, либо дольше ходить пешком. Огромное число мест пришлось "посетить" на бегу или посмотреть издалека, т. к. объективно не хватало времени.
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В
Интересная экскурсия позволяющая сформировать общее впечатление о развитии Авсьрии при неглубоком предварительном знании этой страны. посмотрели шикарные дворцовые комплексы, парки. прекрасное впечатление осталось. Рекомендую.
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо огромное, рада, что понравилось.
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В
Спасибо Ольге за тур в экстремальных погодных условиях! Несмотря на жару, Ольга показала нам самые важные места города и рассказала историю интересно и нескучно
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