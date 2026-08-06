31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Представьте себе прогулку по знаменитым улицам Вены, где каждый шаг открывает новую страницу истории.Эта экскурсия позволит вам увидеть самые значимые достопримечательности города: от величественной Венской оперы до исторического центра с

его уникальными площадями и парками. Вы узнаете о знаменитых личностях, оставивших свой след в истории города, и об исторических событиях, которые сформировали современное лицо Вены. Экскурсия адаптируется под интересы каждого, обещая незабываемые впечатления и новые знания о столице Австрии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» города

Вы увидите все знаковые достопримечательности исторического центра Вены: самый красивый проспект в Европе, парламент, ратушу, университет, знаменитую Венскую оперу и дворцовый парк Бурггартен. Рассмотрите старинные площади Марии Терезии, Иосифа и святого Михаила, готическую церковь Благодарения и католический «Шотландский монастырь». А еще услышите историю величественного Хофбурга — главной императорской резиденции, где жили члены правящей династии Австрии вплоть до 1918 года.

История и легенды Вены

Вы узнаете историю возникновения и развития Вены и познакомитесь с самыми яркими персонажами, которые жили в этом прекрасном городе. Я расскажу, как венцы строили собор святого Штефана и зачем они установили Чумную колонну. А также: что продавали на торговой улице Кольмаркт, где венчался Моцарт, как была открыта школа испанской верховой езды и почему лошади там только белого цвета.

Организационные детали