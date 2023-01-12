Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Вашему вниманию предлагается посещения концерта классической музыки в одном из самых красивых дворцов Вены.

Дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, одна из крупнейших построек австрийского барокко. Является одним из самых красивых дворцово-парковых ансамблей Европы. Дворец включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В список были включены дворец и парк с его многочисленными фонтанами и статуями, глориеттой и псевдоримскими развалинами.

Сам концерт включает в себя исполнение оркестром музыки Моцарта и Штрауса, а также танцевальные и вокальные номера. В первой части концерта вы услышите увертюры, арии и дуэты из опер Моцарта "Свадьба Фигаро","Волшебная флейта" и "Дон Жуан". Во второй части - самые знаментые арии, вальсы и польки "Короля вальсов" Штрауса. Композиции из "Летучей мыши","Циганского барона". В программе участвуют оркестр, два оперных певца (сопрано и баритон) и два танцора балета.

Просим обратить внимание: концерты проводятся в большом зале дворца или в оранжерее. Место проведения концерта зависит от даты посещения и указано в форме бронирования.

Категория билета: А. Смотрите схему рассадки в дополнительной информации в шапке описания программы.