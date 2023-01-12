Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)

Программа для самостоятельного посещения. Как время начала указано время начала концерта

Программа для самостоятельного посещения. Как время начала указано время начала концерта. Вход в зал открыт за 30 минут до начала.
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
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Чем за 4 дня до наступления даты экскурсии

Описание

Вашему вниманию предлагается посещения концерта классической музыки в одном из самых красивых дворцов Вены.

Дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, одна из крупнейших построек австрийского барокко. Является одним из самых красивых дворцово-парковых ансамблей Европы. Дворец включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В список были включены дворец и парк с его многочисленными фонтанами и статуями, глориеттой и псевдоримскими развалинами.

Сам концерт включает в себя исполнение оркестром музыки Моцарта и Штрауса, а также танцевальные и вокальные номера. В первой части концерта вы услышите увертюры, арии и дуэты из опер Моцарта "Свадьба Фигаро","Волшебная флейта" и "Дон Жуан". Во второй части - самые знаментые арии, вальсы и польки "Короля вальсов" Штрауса. Композиции из "Летучей мыши","Циганского барона". В программе участвуют оркестр, два оперных певца (сопрано и баритон) и два танцора балета.

Просим обратить внимание: концерты проводятся в большом зале дворца или в оранжерее. Место проведения концерта зависит от даты посещения и указано в форме бронирования.

Категория билета: А. Смотрите схему рассадки в дополнительной информации в шапке описания программы.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Услуги гардероба (1 Евро)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 20:30
Экскурсия длится около 1 часа 27 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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