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2.5 часа
Австрийское шоу с ужином
«В рамках данной программы вам предлагается посетить "Австрийское вечернее шоу" в историческом здании Венской Ратуши»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
€79 за билет
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории С)
«Вашему вниманию предлагается посещение концерта классической музыки в одном из самых красивых дворцов Вены»
Расписание: Ежедневно в 20:30
€45 за билет
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории В)
«Вашему вниманию предлагается посещение концерта классической музыки в одном из самых красивых дворцов Вены»
Расписание: Ежедневно в 20:30
€65 за билет
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
«Вашему вниманию предлагается посещение концерта классической музыки в одном из самых красивых дворцов Вены»
Расписание: Ежедневно в 20:30
€75 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла12 ноября 2019Концерт был прекрасный!
- ВВасилий24 августа 2019Прекрасное здание Венской ратуши, хорошее шоу, у артистов замечательные голоса - получили удовольствие! И ужин был хороший, прекрасное обслуживание! Всем
- ООльга20 августа 2018очень понравилось! Рекомендую! Отличное вино, прекрасное шоу!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Билеты на шоу»
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Сейчас в Вене в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 79. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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