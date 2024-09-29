От охотничьего замка до барочного дворца: дворец Шёнбрунн относится к числу красивейших в Европе архитектурных сооружений в стиле барокко. Территория находилась во владении Габсбургов с 1569 года, а в 1642 году здесь началось строительство загородной резиденции, которую в последствии назвали «Шёнбрунн».

Описание билета

Уникальная возможность узнать о жизни Габсбургов

Посетив дворец Шёнбрунн, вы сможете погрузиться в атмосферу жизни и быта императорской династии Габсбургов. Период правления Марии Терезии стал началом расцвета этого великолепного дворца. Именно при ней началась масштабная реконструкция, в ходе которой были обновлены фасады и интерьеры, а в окружающем парке появились ботанические сады и зоопарк.

Экспозиции, посвященные императорской семье

Современный Шёнбрунн — это результат труда Марии Терезии. Внутри дворца вы найдете две основные экспозиции: одна из них посвящена Марии Терезии, а другая — императору Францу Иосифу I и его супруге, императрице Елизавете (Сиси).

Архитектурные и культурные ценности

Дворец Шёнбрунн включает в себя 1 441 помещение, из которых 45 открыты для посещения. В 1996 году этот дворцовый комплекс, выполненный в барочном архитектурном стиле, был внесен в список объектов наследия ЮНЕСКО.

Очарование парка Шёнбрунн

Парк, окружающий дворец, также заслуживает внимания. Его площадь составляет 160 гектаров, и он спроектирован так, что с территории дворца открываются виды на аккуратно выверенные прямые линии аллей. В местах пересечения аллей расположены фонтаны, которые ведут к парковым павильонам и дворцовым помещениям.

Глориетта — жемчужина комплекса

Особое место в парке занимает Глориетта, построенная в стиле ранней классики в 1775 году. Это сооружение по праву считается жемчужиной комплекса.

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Дворец Шёнбрунн является одной из самых посещаемых достопримечательностей Вены. Заказывая экскурсию у нас, вы получите возможность заранее забронировать время посещения и приобрести билеты, что позволит избежать длинных очередей в кассу.