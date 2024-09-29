Территория находилась во владении Габсбургов с 1569 года, а в 1642 году здесь началось строительство загородной резиденции, которую в последствии назвали «Шёнбрунн».
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Уникальная возможность узнать о жизни Габсбургов
Посетив дворец Шёнбрунн, вы сможете погрузиться в атмосферу жизни и быта императорской династии Габсбургов. Период правления Марии Терезии стал началом расцвета этого великолепного дворца. Именно при ней началась масштабная реконструкция, в ходе которой были обновлены фасады и интерьеры, а в окружающем парке появились ботанические сады и зоопарк.
Экспозиции, посвященные императорской семье
Современный Шёнбрунн — это результат труда Марии Терезии. Внутри дворца вы найдете две основные экспозиции: одна из них посвящена Марии Терезии, а другая — императору Францу Иосифу I и его супруге, императрице Елизавете (Сиси).
Архитектурные и культурные ценности
Дворец Шёнбрунн включает в себя 1 441 помещение, из которых 45 открыты для посещения. В 1996 году этот дворцовый комплекс, выполненный в барочном архитектурном стиле, был внесен в список объектов наследия ЮНЕСКО.
Очарование парка Шёнбрунн
Парк, окружающий дворец, также заслуживает внимания. Его площадь составляет 160 гектаров, и он спроектирован так, что с территории дворца открываются виды на аккуратно выверенные прямые линии аллей. В местах пересечения аллей расположены фонтаны, которые ведут к парковым павильонам и дворцовым помещениям.
Глориетта — жемчужина комплекса
Особое место в парке занимает Глориетта, построенная в стиле ранней классики в 1775 году. Это сооружение по праву считается жемчужиной комплекса.
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Дворец Шёнбрунн является одной из самых посещаемых достопримечательностей Вены. Заказывая экскурсию у нас, вы получите возможность заранее забронировать время посещения и приобрести билеты, что позволит избежать длинных очередей в кассу.
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