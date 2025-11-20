Монастыри и замки Нижней Австрии (автомобильная экскурсия)
Монастыри и замки Нижней Австрии
Описание экскурсии
Путешествие в монастырь ГЁТТВАЙГ
Мы отправимся в захватывающее путешествие к монастырю ГЁТТВАЙГ, откуда открывается потрясающая панорама на живописную долину Дуная. Это место вдохновляет и дарит умиротворение, позволяя насладиться природой и красотой окружающего мира.
Замок ГРАФЕНЕГГ
Затем мы познакомимся с замком ГРАФЕНЕГГ, восстановленным в стиле историзма XIX века. Замок носит имя одного из своих многочисленных владельцев и является замечательным примером архитектуры своего времени. Здесь вы найдете атмосферу старины и узнаете интересные факты о его истории.
Замок КРОЙЦЕНШТАЙН
Следующим пунктом нашего путешествия станет замок КРОЙЦЕНШТАЙН, построенный на месте средневекового замка XII века. Он располагается на возвышенности и предлагает невероятные виды на окрестности. Это место стало сценой для нескольких художественных фильмов, среди которых «Время ведьм» с Николасом Кейджем, а также музыкальных клипов группы «Энигма».
Возможность дегустации вина
Если вы желаете, у вас есть возможность попробовать местные вина, что добавит ярких впечатлений в ваше путешествие. Нам предстоит насладиться не только видами, но и вкусами этой удивительной страны.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Входные билеты
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
