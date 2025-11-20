Мои заказы

Монастыри и замки Нижней Австрии (автомобильная экскурсия)

Монастыри и замки Нижней Австрии
Монастыри и замки Нижней Австрии (автомобильная экскурсия)

Описание экскурсии

Путешествие в монастырь ГЁТТВАЙГ

Мы отправимся в захватывающее путешествие к монастырю ГЁТТВАЙГ, откуда открывается потрясающая панорама на живописную долину Дуная. Это место вдохновляет и дарит умиротворение, позволяя насладиться природой и красотой окружающего мира.

Замок ГРАФЕНЕГГ

Затем мы познакомимся с замком ГРАФЕНЕГГ, восстановленным в стиле историзма XIX века. Замок носит имя одного из своих многочисленных владельцев и является замечательным примером архитектуры своего времени. Здесь вы найдете атмосферу старины и узнаете интересные факты о его истории.

Замок КРОЙЦЕНШТАЙН

Следующим пунктом нашего путешествия станет замок КРОЙЦЕНШТАЙН, построенный на месте средневекового замка XII века. Он располагается на возвышенности и предлагает невероятные виды на окрестности. Это место стало сценой для нескольких художественных фильмов, среди которых «Время ведьм» с Николасом Кейджем, а также музыкальных клипов группы «Энигма».

Возможность дегустации вина

Если вы желаете, у вас есть возможность попробовать местные вина, что добавит ярких впечатлений в ваше путешествие. Нам предстоит насладиться не только видами, но и вкусами этой удивительной страны.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии из Вены

Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
На машине
6 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
20 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€350 за всё до 5 чел.
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
23 ноя в 08:30
24 ноя в 08:30
€585 за человека
Гальштат - альпийская открытка
На автобусе
12 часов
94 отзыва
Групповая
Гальштат - альпийская открытка
Погрузитесь в атмосферу альпийской сказки, посетив Гальштат и его живописные окрестности. Вас ждут незабываемые виды и яркие впечатления
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
19 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€139 за человека
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене