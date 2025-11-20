Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Путешествие в монастырь ГЁТТВАЙГ

Мы отправимся в захватывающее путешествие к монастырю ГЁТТВАЙГ, откуда открывается потрясающая панорама на живописную долину Дуная. Это место вдохновляет и дарит умиротворение, позволяя насладиться природой и красотой окружающего мира.

Замок ГРАФЕНЕГГ

Затем мы познакомимся с замком ГРАФЕНЕГГ, восстановленным в стиле историзма XIX века. Замок носит имя одного из своих многочисленных владельцев и является замечательным примером архитектуры своего времени. Здесь вы найдете атмосферу старины и узнаете интересные факты о его истории.

Замок КРОЙЦЕНШТАЙН

Следующим пунктом нашего путешествия станет замок КРОЙЦЕНШТАЙН, построенный на месте средневекового замка XII века. Он располагается на возвышенности и предлагает невероятные виды на окрестности. Это место стало сценой для нескольких художественных фильмов, среди которых «Время ведьм» с Николасом Кейджем, а также музыкальных клипов группы «Энигма».

Возможность дегустации вина

Если вы желаете, у вас есть возможность попробовать местные вина, что добавит ярких впечатлений в ваше путешествие. Нам предстоит насладиться не только видами, но и вкусами этой удивительной страны.