Музыкальная Вена

Откройте музыкальное наследие Вены во время прогулки по историческому центру.

Вы посетите места, связанные с жизнью Моцарта, Бетховена и Гайдна, и завершите экскурсию в музее Моцарта или Венской государственной опере.
Описание экскурсии

Начало музыкального пути

Экскурсия начинается на площади Альбертина, где вы узнаете историю создания Венской оперы и судьбы ее архитекторов. Маршрут проходит по местам, связанным с жизнью и творчеством венских композиторов — Моцарта, Бетховена и Гайдна.

Места великих композиторов

Вы посетите церковь, где впервые исполнялся «Реквием» Моцарта и где крестили его детей. Программа включает рассказ о меценатах Бетховена и причинах, по которым композитор часто менял место жительства в Вене.

Завершение экскурсии

Кульминацией программы становится посещение музея Моцарта или Венской государственной оперы. В музее представлены экспонаты, связанные с жизнью и творчеством композитора, а опера знакомит с историей музыкального искусства Вены.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Альбертина
  • Венская государственная опера
  • Церковь с историей Моцарта
  • Музей Моцарта
  • Исторические кофейни композиторов
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Albertinaplatz 1, Wien 1010, у эскалатора
Завершение: Музей Моцарта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

