Начало музыкального пути

Экскурсия начинается на площади Альбертина, где вы узнаете историю создания Венской оперы и судьбы ее архитекторов. Маршрут проходит по местам, связанным с жизнью и творчеством венских композиторов — Моцарта, Бетховена и Гайдна.

Места великих композиторов

Вы посетите церковь, где впервые исполнялся «Реквием» Моцарта и где крестили его детей. Программа включает рассказ о меценатах Бетховена и причинах, по которым композитор часто менял место жительства в Вене.

Завершение экскурсии

Кульминацией программы становится посещение музея Моцарта или Венской государственной оперы. В музее представлены экспонаты, связанные с жизнью и творчеством композитора, а опера знакомит с историей музыкального искусства Вены.