Описание экскурсииВена в деталях: авторская прогулка по Старому городу Прогуляться по Старому городу, проникнуться колоритом средневековых переулков, узнать тайны и легенды древнего города, познакомиться с реальными и вымышленными историческими событиями и с головой погрузиться в атмосферу столицы габсбургской империи – все это возможно на авторской экскурсии. Эта экскурсия подойдет и тем, кто посещает Вену уже не в первый раз и тем, кто приехал сюда впервые. Маршрут экскурсии пройдет по главному историческому району Вены, где каждый закоулок сможет поведать вам о том или ином периоде истории города.
- Мы окунемся в эпоху Древнего Рима, глядя на раскопки древних городских укреплений.
- Посетим Кафедральный собор Св. Стефана в стиле классической готики и откроем самые интересные факты о нем.
- Пройдемся по знаменитым торговым улицам, блещущими своими витринами и богатыми архитектурными шедеврами • На пути нашей прогулки нам встретятся картинная галерея Альбертина, придворная церковь св. Августина, Императорская библиотека, Испанская школа верховой езды, где нам может представиться возможность полюбоваться благородными лошадьми липицианской породы.
- Мы прогуляемся по внутренним дворикам дворцового комплекса Хофбург, служившим основной резиденции Императоров Габсбургов.
- В ходе экскурсии вы познакомитесь с традиционными венскими кафе. В программу входят ещё немало красивых старинных и важных достопримечательностей Вены, а каких — узнаете на месте!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Собор Св. Стефана
- Чумная колонна
- Дворец Хофбург
- Картинная галлерея Альбертина
- Венская опера
- Древние городские укрепления
- Торговые улицы
- Придворная церковь св. Августина
- Императорская библиотека
- Испанская школа верховой езды
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Штефансплац
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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