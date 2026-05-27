Шёнбрунн стоит посетить каждому, кто приезжает в Вену. Ведь здесь жили великие люди, творившие историю. И я приглашаю вас отправиться в путешествие сквозь века. Вы познакомитесь с жизнью дворца вплоть до распада империи.
А ещё полюбуетесь изысканными интерьерами, фресками на потолках, изящной лепниной и хрустальными люстрами.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Зеркальный зал. Здесь до сих пор проводятся концерты и балы.
- Апартаменты Марии Терезии. Комнаты, где жила и работала великая императрица.
- Кабинет Франца Иосифа. Рабочее пространство, где император принимал важные решения и встречался с министрами.
- Спальню Сисси. Личные покои императрицы Елизаветы.
- Территорию комплекса с зоопарком, музеем для детей, музеем карет, штрудель-шоу и обзорной площадкой с видом на город.
Вы узнаете:
- о знаменитых жильцах и гостях, например, маленьком Моцарте.
- жизни и увлечениях Сисси.
- любимых лакомствах Габсбургов.
- танцах, которые танцевали при дворе.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход во дворец: 38 € — взрослый, 28 € — детский. Билеты приобретает гид.
- У экскурсии есть строгий таймслот. Обговорите с гидом время посещения.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк Шёнбрунн
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 1246 туристов
Лицензированный гид, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. Вы
