Имперская Вена - наследие ЮНЕСКО за 2 часа

Во время этой экскурсии мы познакомимся со старым городом, который находится внутри бульварного кольца Ringstrasse.

640-летнее правление монаршей династии Габсбургов на территории Европы с основной резиденцией в Вене сохранилось не только
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в своем первозданном величии, но и хранит традиции.

Вы увидите главные достопримечательности: зимний дворец Хофбург, Собор Святого Стефана, Опера, чумной столб, Церковь августинцев, дворец и площадь Альбертина, венские кофейни, церковь Архангела Михаила и не только.

5
1 отзыв
Имперская Вена - наследие ЮНЕСКО за 2 часа
Имперская Вена - наследие ЮНЕСКО за 2 часа
Имперская Вена - наследие ЮНЕСКО за 2 часа
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Экскурсия по старому городу Вены

Во время этой увлекательной экскурсии мы погрузимся в атмосферу старого города, расположенного внутри бульварного кольца "Ringstrasse". Вена, с ее 640-летней историей правления династии Габсбургов, сохранила не только величие, но и богатые традиции. Мы посетим главные достопримечательности, которые позволят вам ощутить дух этого удивительного города.

Основные достопримечательности

  • Зимний Дворец - Хофбург
  • Собор Святого Стефана
  • Венская Опера
  • Чумной столб
  • Церковь Августинцев
  • Дворец и площадь Альбертина
  • Венские кофейни
  • Церковь Архангела Михаила

Программа экскурсии

Экскурсия «Первое знакомство с Веной» — это одна из десяти лучших пешеходных экскурсий по старому городу. Она легка и не вызовет у вас чувства усталости. Гуляя по Вене, вы сможете насладиться атмосферой города и узнать о его истории.

  1. Хофбург: Внешний осмотр дворцового ансамбля, где началось правление Габсбургов и происходили важные события.
  2. Школа верховой езды: Уникальное наследие, привлекающее туристов своей грациозностью.
  3. Центральные улицы: Кольмаркт, Грабен и Кертнерштрассе, которые когда-то были рынками, а сегодня сияют витринами брендовых магазинов.
  4. Чумная колонна: Символ страшной болезни и веры в бога, рассказывающая о сложной теологии и истории Габсбургов.
  5. Собор Святого Стефана: Величественная постройка, которая впечатляет своей красотой и масштабами.
  6. Площадь Альбертина: Здесь находится Венская Опера, музыкальная Мекка города.
  7. Венские кофейни: Неотъемлемая часть венской культуры, где можно насладиться атмосферой и вкусом традиционного кофе.

Эта экскурсия — отличный способ познакомиться с Веной и ее богатой историей. Город полон удивительных мест и интересных историй, которые ждут, чтобы их открыли. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебство Вены!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцовый ансамбль Хофбург
  • Школа верховой езды
  • Центральные улицы, такие как Кольмаркт, Грабен или Кертнерштрассе
  • Чумная колонна
  • Собор Святого Стефана
  • Площадь Альбертина
  • Венская Опера
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Augustinerbastei, 1, Вена
Завершение: Maria-Theresien-Platz
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4 мар 2025
Находимся под глубоким впечатлением от экскурсии, которую провела с нами Бэлла.
Было очень, очень интересно. Наш гид оказался таким увлечённым и знающим.
Всем кто хочет почувствовать атмосферу Вены, рекомендуем гида Беллу.
Спасибо❤️

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