Во время этой экскурсии мы познакомимся со старым городом, который находится внутри бульварного кольца Ringstrasse.640-летнее правление монаршей династии Габсбургов на территории Европы с основной резиденцией в Вене сохранилось не только

в своем первозданном величии, но и хранит традиции. Вы увидите главные достопримечательности: зимний дворец Хофбург, Собор Святого Стефана, Опера, чумной столб, Церковь августинцев, дворец и площадь Альбертина, венские кофейни, церковь Архангела Михаила и не только.

Описание экскурсии

Экскурсия по старому городу Вены

Во время этой увлекательной экскурсии мы погрузимся в атмосферу старого города, расположенного внутри бульварного кольца "Ringstrasse". Вена, с ее 640-летней историей правления династии Габсбургов, сохранила не только величие, но и богатые традиции. Мы посетим главные достопримечательности, которые позволят вам ощутить дух этого удивительного города.

Основные достопримечательности

Зимний Дворец - Хофбург

Собор Святого Стефана

Венская Опера

Чумной столб

Церковь Августинцев

Дворец и площадь Альбертина

Венские кофейни

Церковь Архангела Михаила

Программа экскурсии

Экскурсия «Первое знакомство с Веной» — это одна из десяти лучших пешеходных экскурсий по старому городу. Она легка и не вызовет у вас чувства усталости. Гуляя по Вене, вы сможете насладиться атмосферой города и узнать о его истории.

Хофбург: Внешний осмотр дворцового ансамбля, где началось правление Габсбургов и происходили важные события. Школа верховой езды: Уникальное наследие, привлекающее туристов своей грациозностью. Центральные улицы: Кольмаркт, Грабен и Кертнерштрассе, которые когда-то были рынками, а сегодня сияют витринами брендовых магазинов. Чумная колонна: Символ страшной болезни и веры в бога, рассказывающая о сложной теологии и истории Габсбургов. Собор Святого Стефана: Величественная постройка, которая впечатляет своей красотой и масштабами. Площадь Альбертина: Здесь находится Венская Опера, музыкальная Мекка города. Венские кофейни: Неотъемлемая часть венской культуры, где можно насладиться атмосферой и вкусом традиционного кофе.

Эта экскурсия — отличный способ познакомиться с Веной и ее богатой историей. Город полон удивительных мест и интересных историй, которые ждут, чтобы их открыли. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебство Вены!