640-летнее правление монаршей династии Габсбургов на территории Европы с основной резиденцией в Вене сохранилось не только
Описание экскурсии
Экскурсия по старому городу Вены
Во время этой увлекательной экскурсии мы погрузимся в атмосферу старого города, расположенного внутри бульварного кольца "Ringstrasse". Вена, с ее 640-летней историей правления династии Габсбургов, сохранила не только величие, но и богатые традиции. Мы посетим главные достопримечательности, которые позволят вам ощутить дух этого удивительного города.
Основные достопримечательности
- Зимний Дворец - Хофбург
- Собор Святого Стефана
- Венская Опера
- Чумной столб
- Церковь Августинцев
- Дворец и площадь Альбертина
- Венские кофейни
- Церковь Архангела Михаила
Программа экскурсии
Экскурсия «Первое знакомство с Веной» — это одна из десяти лучших пешеходных экскурсий по старому городу. Она легка и не вызовет у вас чувства усталости. Гуляя по Вене, вы сможете насладиться атмосферой города и узнать о его истории.
- Хофбург: Внешний осмотр дворцового ансамбля, где началось правление Габсбургов и происходили важные события.
- Школа верховой езды: Уникальное наследие, привлекающее туристов своей грациозностью.
- Центральные улицы: Кольмаркт, Грабен и Кертнерштрассе, которые когда-то были рынками, а сегодня сияют витринами брендовых магазинов.
- Чумная колонна: Символ страшной болезни и веры в бога, рассказывающая о сложной теологии и истории Габсбургов.
- Собор Святого Стефана: Величественная постройка, которая впечатляет своей красотой и масштабами.
- Площадь Альбертина: Здесь находится Венская Опера, музыкальная Мекка города.
- Венские кофейни: Неотъемлемая часть венской культуры, где можно насладиться атмосферой и вкусом традиционного кофе.
Эта экскурсия — отличный способ познакомиться с Веной и ее богатой историей. Город полон удивительных мест и интересных историй, которые ждут, чтобы их открыли. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебство Вены!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовый ансамбль Хофбург
- Школа верховой езды
- Центральные улицы, такие как Кольмаркт, Грабен или Кертнерштрассе
- Чумная колонна
- Собор Святого Стефана
- Площадь Альбертина
- Венская Опера
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- Услуги гида.
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Отзывы и рейтинг
Было очень, очень интересно. Наш гид оказался таким увлечённым и знающим.
Всем кто хочет почувствовать атмосферу Вены, рекомендуем гида Беллу.
Спасибо❤️